PHOTO: RAFFAELLA, EL MUSICAL se estrena hoy en el Teatro Capitol de Gran Vía

RAFFAELLA, EL MUSICAL llega hoy a Madrid. El gran homenaje a la inolvidable Raffaella Carrà, se estrena hoy 3 de octubre a las 21.30 horas en el Teatro Capitol Gran Vía, con entradas desde 25 euros ya a la venta a través de la página oficial de Raffaella El Musical.

Fotografías: Alejandro Palacios.

El musical podrá disfrutarse en cartelera hasta el domingo 28 de diciembre, con funciones los viernes a las 21.30 horas, los sábados a las 20.30 horas y los domingos a las 19.30 horas.

La historia de RAFFELLA, EL MUSICAL trata de un espectáculo único que invita al público a recorrer, con un "trepidante ritmo e irresistible encanto", los momentos más significativos de la carrera de la artista italiana que hizo bailar al mundo entero.

Con "vibrantes coreografías, deslumbrantes vestuarios y la fuerza de sus canciones más queridas e inolvidables", el show repasa desde los inicios de Raffaella hasta su éxito internacional, incluyendo los desafíos que enfrentó y sus amores más especiales y secretos.

Más que un musical, esta historia es un viaje emocionante y arrollador, que hará cantar, bailar y soñar al público en directo, devolviendo a los escenarios durante sus 90 minutos de duración, la magia y la alegría de un icono que permanece en el tiempo.

La dirección del espectáculo está a cargo de Luciano Cannito, reconocido por su amplia trayectoria en grandes producciones internacionales. La dirección musical corre a cargo de Dan Vidal Roloff, la coreografía está firmada por Fabrizio Prolli, la escenografía por Italo Grassi y el diseño de luces por Alessandro Caso.

En cuanto al equipo artístico, este está formado por actores y bailarines que destacarán en escena. El musical está protagonizado por Lorena Santiago, en el papel de Raffaella Carrà; Robert Matchez como Alessandro; Chus Herranz en el rol de Iris; Paco García interpretando a Gianni Boncompagni; Luana Carrera como Nadia y Chemari Bello como Giovanni Salvi.

El elenco se completa así con un grupo masculino formado por Rick Monje, Amedeo Monzo, Gonzalo Santamaría, Alejandro Garasa, Chris Caballero, Raúl Heredia, Israel Trujillo y Mattia Ruggeri; y un elenco femenino integrado por Julia Pereira, Salomé García, Anna Puighermanal, Luz Cueva, Irene Rodríguez, Elena Almagro, Silvia Badia y Clara Martínez. Además, Juan Carlos Muñoz y Lucía Ortiz participan como swings, y Sol Madrigal y Jesús Daniel de la Casa como covers.

Finalmente, la producción corre a cargo de Valeria Arzenton, reconocida empresaria y productora italiana, fundadora del grupo ZED y de la compañía española Dreamcatcher Entertainment S.L., con los que ha impulsado grandes espectáculos en Italia y España, incluido RAFFELLA, EL MUSICAL que ya está preparado para triunfar en la capital desde hoy.



Lorena Santiago.

Lorena Santiago.

Chus Herranz.

Chus Herranz.