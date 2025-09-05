PHOTO: Primera imagen de Mariola Peña como Madame en CENICIENTA

Get Access To Every Broadway Story



Stage Entertainment España ha compartido la primera fotografía de Mariola Peña caracterizada como Madame, la madrastra de CENICIENTA. La imagen revela el tono elegante y satírico con el que la actriz abordará a uno de los personajes más emblemáticos del clásico de Rodgers & Hammerstein, que llegará en octubre al Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña.

Actriz y cantante sevillana, Mariola Peña cuenta con una sólida formación en música e interpretación. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito del teatro musical. Ha interpretado papeles protagonistas en títulos como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, EVIL DEAD, MARTA TIENE UN MARCAPASOS y LO TUYO Y LO MÍO. Recientemente, ha formado parte del elenco de COMPANY, dirigido por Antonio Banderas, y ha interpretado los personajes de Tanya y Donna en MAMMA MIA! en la Gran Vía.

En CENICIENTA, Peña compartirá escenario con Paule Mallagaray (Ella), Briel González (Topher) y Mayca Teba (Marie), en una producción dirigida y coreografiada por Anthony Van Laast. Este estreno supone la primera vez que la versión revisada del musical se presenta en Europa y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.