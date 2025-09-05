 tracker
PHOTO: Primera imagen de Mariola Peña como Madame en CENICIENTA

La actriz sevillana dará vida a la icónica madrastra en la nueva producción de Stage Entertainment España, que se estrenará el 3 de octubre en el Teatro Coliseum.

By: Sep. 05, 2025
Stage Entertainment España ha compartido la primera fotografía de Mariola Peña caracterizada como Madame, la madrastra de CENICIENTA. La imagen revela el tono elegante y satírico con el que la actriz abordará a uno de los personajes más emblemáticos del clásico de Rodgers & Hammerstein, que llegará en octubre al Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña.

PHOTO: Primera imagen de Mariola Peña como Madame en CENICIENTA Image

Actriz y cantante sevillana, Mariola Peña cuenta con una sólida formación en música e interpretación. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito del teatro musical. Ha interpretado papeles protagonistas en títulos como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, EVIL DEAD, MARTA TIENE UN MARCAPASOS y LO TUYO Y LO MÍO. Recientemente, ha formado parte del elenco de COMPANY, dirigido por Antonio Banderas, y ha interpretado los personajes de Tanya y Donna en MAMMA MIA! en la Gran Vía.

En CENICIENTA, Peña compartirá escenario con Paule Mallagaray (Ella), Briel González (Topher) y Mayca Teba (Marie), en una producción dirigida y coreografiada por Anthony Van Laast. Este estreno supone la primera vez que la versión revisada del musical se presenta en Europa y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.




