PARA LA LIBERTAD abre la programación de LÍRICO

El próximo 24 de octubre el Teatro Calderón abrirá su nuevo espacio escénico en la azotea del edificio con PARA LA LIBERTAD, una propuesta de Okapi Producciones.

El espectáculo, que se presetnará de jueves a domingo hasta el 30 de noviembre, está dirigido por Gabriel Fuentes y cuenta con un reparto formado por Pablo Sevilla, Claudia Galán y Juan de Vera.

La obra recrea sobre las tablas la vida y la obra de Miguel Hernández, tomando como motor la música del histórico disco de Joan Manuel Serrat que puso voz a algunos de los poemas más universales del poeta. Incluye Las nanas de la cebolla, La elegía a Ramón Sijé, Llegó con tres heridas o El niño yuntero se integran en una puesta en escena que aúna poesía, música y teatro para ofrecer al público un espectáculo global y emocionante.

Con el apoyo y la asesoría del propio Serrat, PARA LA LIBERTAD se convierte en un viaje apasionante por la cultura y la historia del siglo XX español, en el que la poesía y la música se dan la mano para conmover a espectadores de todas las edades.

La representación de PARA LA LIBERTAD marca el inicio de la programación de LÍRICO, un espacio escénico que busca acercar nuevas propuestas teatrales y musicales a la ciudad de Madrid en un entorno único.

Con esta programación, beon. Entertainment reafirma su apuesta por una cartelera variada y de calidad, capaz de emocionar, entretener y atraer a todos los públicos, consolidando al Calderón como uno de los referentes culturales de la capital.