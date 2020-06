Nia: de los escenarios al trono de OT 2020

El pasado miércoles tuvo lugar la final de OT 2020, una de las ediciones más inusuales, marcada por una interrupción de varios meses a causa de la crisis sanitaria que todavía atravesamos, pero que pudo retomarse para hacer las cuatro galas finales y coronar a Nia como ganadora de la edición.

Nuestra Nia tiene un interesante pasado muy ligado al Teatro Musical, ya que durante tres años formó parte del elenco de EL REY LEÓN en la Gran Vía madrileña, donde además fue cover de Nala, que compaginó con su trabajo en el prestigioso dinner show Lío Ibiza.

Say Something fue el tema que convirtió a la canaria en finalista antes de presentar su single 8 maravillas en la última etapa de la gala, un homenaje a su tierra que fue la guinda del pastel antes de alzarse como ganadora de la edición pocos minutos después con el 45% de los votos totales.

Antes de entrar en esta edición de OT, Nía había recibido formación de canto con Andy Marrero y Alexia Rodríguez, además de formar parte del Coro Oficial La Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria.

A lo largo de esta edición, Nía ha demostrado que tiene un registro artístico amplísimo, y es capaz de hacer espectaculares números de baile como Run the world o llenar el escenario con tan solo su voz como en Say Something.

No sabemos qué le deparará el futuro a la artista de Gran Canaria, pero estamos seguros de que cosechará éxitos allá donde vaya. Por nuestra parte, hay muchos papeles que nos encantaría verla interpretar en Teatro Musical, y con su impecable paso por OT 2020, estamos seguros de que ningún personaje se le resistiría.

