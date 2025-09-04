 tracker
Nace el I Festival SEPTIEMBRE SINFÓNICO que contará en el Nuevo Apolo de Madrid con 16 conciertos 

El repertorio abrazará lo eterno y lo contemporáneo con una orquesta de 23 músicos

Nace el I Festival SEPTIEMBRE SINFÓNICO que contará en el Nuevo Apolo de Madrid con 16 conciertos  Image
Este septiembre, la música clásica conquista el corazón de Madrid, con el estreno del I FESTIVAL SEPTIEMBRE SINFÓNICO en el Teatro Nuevo Apolo. En 16 conciertos podremos disfrutar de un repertorio que va de lo clásico a Queen, de intérpretes veteranos a nuevas generaciones que están acercando la música a todos los públicos. 

En el escenario lo vibrante, lo eterno y lo contemporáneo se abrazan en una orquesta de 23 músicos. Beethoven, Mozart, Vivaldi, Puccini y Verdi comparten cartel con Ludovico Einaudi, Michael Nyman o Queen Sinfónico. La fuerza y la emoción de una gran orquesta junto a estrellas emergentes y otras propuestas como El Concierto de Aranjuez o El Principito.

Nace el I Festival SEPTIEMBRE SINFÓNICO que contará en el Nuevo Apolo de Madrid con 16 conciertos  ImageTeresa Ferrer y Carlos Díaz ensayando.

Asimismo, Eva Marcos, socia de la productora SING US, comentaba a BroadwayWorld Spain en una entrevista que "la idea es sacar la música sinfónica de los auditorios y que vuelva a los teatros". "Tienen que venir porque no hay nada parecido. Nunca se ha estrenado un festival de música sinfónica con intérpretes de musicales que trajera pop y rock", ha añadido Eva Marcos, antes de asegurar que el público "lo guardara en su retina para siempre".


