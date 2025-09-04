Nace el I Festival SEPTIEMBRE SINFÓNICO que contará en el Nuevo Apolo de Madrid con 16 conciertos 

Get Access To Every Broadway Story



Este septiembre, la música clásica conquista el corazón de Madrid, con el estreno del I FESTIVAL SEPTIEMBRE SINFÓNICO en el Teatro Nuevo Apolo. En 16 conciertos podremos disfrutar de un repertorio que va de lo clásico a Queen, de intérpretes veteranos a nuevas generaciones que están acercando la música a todos los públicos.

En el escenario lo vibrante, lo eterno y lo contemporáneo se abrazan en una orquesta de 23 músicos. Beethoven, Mozart, Vivaldi, Puccini y Verdi comparten cartel con Ludovico Einaudi, Michael Nyman o Queen Sinfónico. La fuerza y la emoción de una gran orquesta junto a estrellas emergentes y otras propuestas como El Concierto de Aranjuez o El Principito.

Teresa Ferrer y Carlos Díaz ensayando.

Asimismo, Eva Marcos, socia de la productora SING US, comentaba a BroadwayWorld Spain en una entrevista que "la idea es sacar la música sinfónica de los auditorios y que vuelva a los teatros". "Tienen que venir porque no hay nada parecido. Nunca se ha estrenado un festival de música sinfónica con intérpretes de musicales que trajera pop y rock", ha añadido Eva Marcos, antes de asegurar que el público "lo guardara en su retina para siempre".