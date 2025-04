Mireia Mambo se une al elenco de EVITA en el London Palladium

Get Access To Every Broadway Story



La nueva producción de EVITA, escrita por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, vuelve al West End este verano y se presentará en el London Palladium del 14 de junio al 6 de septiembre, con el estreno oficial programado para el 1 de julio.

Dirigida por Jamie Lloyd, la obra contará con Rachel Zegler como Eva Perón y Diego Andrés Rodríguez como el Che. James Olivas interpretará a Juan Perón, acompañado por Aaron Lee Lambert como Agustín Magaldi y Bella Brown en el rol de la amante y alternante de Eva.

Una de las incorporaciones más destacadas es la de Mireia Mambo, quien regresa al West End tras su participación en SUNSET BOULEVARD dirigido también por Jamie Lloyd, con Nicole Scherzinger como protagonista. Además, interpretó a Richie Walters en A CHORUS LINE en la producción de Curve Theatre que se presentó en el prestigioso Sadler's Wells Theatre de Londres.

Sin embargo, ha sido en su regreso a España donde Mireia ha consolidado su carrera y ha recibido mayor reconocimiento por sus papeles protagonistas en musicales como EL GUARDAESPALDAS, SCARAMOUCHE y SISTER ACT. Su participación en EVITA refuerza su proyección internacional y reafirma su lugar como una de las figuras más destacadas del teatro musical en español.

En este caso, compartirá escenario con un elenco formado por Carl Au, Gabriela Benedetti, Shakara Brown, Damian Buhagiar, Kyeirah D’Marni, Sally Frith, DeAngelo Jones, Lucas Koch, Natasha Leaver, Michael Lin, Dianté Lodge, Louis Mackrodt, Mia Mullarkey, Perry O’Dea, Alysha Sontae, Monica Swayne, Jon Tsouras y Harrison Wilde. También participarán Myla Carmen, Barney Hudson, Nathan Louis-Fernand, Kirsty Anne Shaw, Ricardo Spriggs y Regan Bailey Walker como swings.

La obra contará con un equipo creativo liderado por Fabian Aloise (coreografía), Soutra Gilmour (escenografía y vestuario) y Alan Williams (dirección musical). También participan Jon Clark (iluminación), Adam Fisher (sonido) y Will Burton (casting), entre otros.

EVITA narra el ascenso político y personal de Eva Perón en Argentina. Su banda sonora incluye clásicos como “Don’t Cry For Me Argentina”, “Another Suitcase in Another Hall” o “You Must Love Me”.

Esta propuesta busca atraer a nuevos públicos con una visión renovada de un musical ya consolidado en la historia del teatro.

