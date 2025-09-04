Mireia Mambo formará parte del elenco de EL GUARDAESPALDAS

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El próximo 20 de septiembre arranca en el Alexandra Theatre de Birmingham la nueva gira por Reino Unido de EL GUARDAESPALDAS, adaptación de la célebre película protagonizada por Whitney Huston y Kevin Costner que pudo verse en España tanto en Madrid como en gira.

Esta nueva producción contará con la actriz española Mireia Mambo, que tras formar parte del elenco de las producciones de EVITA y de SUNSET BLVD. Dirigidas por Jamie Lloyd será la alternante del papel protagónico Rachel Marron, interpretado por Sidonie Smith.

La carrera de Mireia Mambo ha estado llena de grandes producciones tanto en España como en Reino Unido, participando en proyectos tan exitosos como las arriba mencionadas producciones de obras de Andrew Lloyd Webber dirigidas por Jamie Lloyd y convertidas en grandes eventos teatrales.

En España la hemos podido ver como protagonista de SISTER ACT, tanto en gira como en Barcelona y Madrid, o SCARAMUCHE, de Dagoll Dagom, mientras que en Londres ha participado en producciones como CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY, A CHORUS LINE o NEWSIES.

Desde BroadwayWorld Spain le deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa en gira por todo Reino Unido, donde estamos convencidos que brillará tanto como Rachel Marron como como parte del elenco.