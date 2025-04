MAMMA MIA! se despide de Madrid

Get Access To Every Broadway Story



El próximo 15 de junio la producción de MAMMA MIA! de ATG Entertainment bajará el telón en Madrid tras tres temporadas para embarcarse en una gira por España.

Esta nueva producción original con nueva escenografía y vestuario y nuevos arreglos y adaptaciones de letra se estrenó en el Teatro Rialto de Madrid en 2022, donde ha disfrutado de tres exitosas temporadas y más de 800.000 espectadores. Juan Carlos Fisher dirige esta nueva versión que cuenta con coreografías de Iker Karrera, diseño de escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, diseño de vestuario de Gabriela Salaverri, diseño de iluminación de Felipe Ramos y diseño de sonido de Gastón Briski.

El reparto que cerrará el paso de esta producción por Madrid cuenta con Verónica Ronda como Donna, Gina Gonfaus como Sophie, Mariola Peña como Tanya, Ylenia Baglietto como Rosie, Víctor Massán como Sam, Joan Olivé como Bill, Marc Parejo como Harry, Joan Martínez como Sky, Jennifer Lima como Ali, Elena Díez como Lisa, Ferran Enfedaque como Pepper y Pep Guillem como Eddie.

25 años después de su estreno en Londres, MAMMA MIA! sigue siendo uno de los fenómenos teatrales más grandes que se hayan visto.

MAMMA MIA! ha sido traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo. Fue además llevado al cine, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

En MAMMA MIA! Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega. Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes: ¡tres posibles padres! Para poner fin a su incertidumbre, decide invitarlos a la boda. El caos está garantizado cuando aparecen los mejores y más antiguos amigos de Donna. Estos reencuentros nos hacen reír y emocionar a partes iguales.

ABBA es uno de los grupos más importantes de la historia. Con más de 400 millones de discos vendidos, su vigencia es indiscutible.

Sus canciones se convirtieron en hits en el mundo entero. Cada día se venden en el mundo alrededor de 4.000 discos de ABBA. En 2021, después de 40 años sin grabar, volvieron con ABBA VOYAGE, un disco que llegó en su primera semana al

número 1 en más de 20 países, entre ellos Reino Unido, Alemania, Suecia, Australia o Bélgica.

MAMMA MIA! sigue conquistando el corazón de los espectadores españoles, que cantan y bailan super hits de ABBA como “Dancing Queen”;

“Voulez Vous”; “S.O.S”; “Super Trouper”; “Thank you for the music” o “Gimme Gimme Gimme”.

