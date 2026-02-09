Luis Salgado dirige simultáneamente ON YOUR FEET y 1776: Un puente latino en la historia de EE. UU.

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Luis Salgado, reconocido director, coreógrafo y educador puertorriqueño, ha consolidado su carrera en Broadway como un referente de la narrativa latina a través de proyectos emblemáticos como IN THE HEIGHTS. Actualmente encabeza un hito profesional al dirigir dos montajes de gran escala en mercados teatrales clave. En el Drury Lane Theatre de Chicago, su dirección de ON YOUR FEET! representa el reencuentro del artista con una obra clave de su trayectoria, ahora filtrada por una mirada más madura y consciente. Según el propio Salgado, este proceso no consistió en repetir logros pasados, sino en redescubrir el significado actual de la pieza a través de un trabajo colaborativo donde luces, música y coreografía dialogan bajo un mismo pulso emocional.

Al mismo tiempo, en el Ford’s Theatre de Washington D.C., Salgado asume la dirección de 1776, una producción de alta carga simbólica que coincide con el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Para un director puertorriqueño, este encargo posee una carga poética y simbólica sobre la libertad y la representación. Su visión respeta el texto original, pero profundiza en las contradicciones humanas de los Padres Fundadores para subrayar que la narrativa americana continúa evolucionando y que las voces latinas son parte esencial de esa conversación histórica.

El universo creativo de Salgado se extiende también hacia proyectos de autoría propia que exploran la identidad y la resistencia. Actualmente desarrolla AGUARDIENTE, un musical original de estética caribeña contemporánea sobre la diáspora, y trabaja en una pieza inspirada en la vida del beisbolista Roberto Clemente para Jacob’s Pillow. Para el director, Clemente personifica la disciplina y el activismo, destacando que el deporte posee su propia coreografía y que el arte no puede estar separado de la conciencia social. Fuera de los escenarios, Salgado lidera R.Evolución Latina, una organización dedicada a empoderar a la comunidad artística a través de la mentoría y la educación.

Su vida cotidiana transcurre entre ensayos y clases magistrales en diversas ciudades, equilibrando su carrera con la paternidad e involucrando a su hijo en sus procesos creativos. Esta faceta refleja su creencia de que el arte y la vida comparten el mismo pulso, convirtiendo su labor en un movimiento constante que busca el desarrollo profesional de las nuevas generaciones.

En un año de hitos históricos, el trabajo de Luis Salgado funciona como un puente vivo entre culturas y geografías, aportando una perspectiva necesaria para el teatro americano. Ante la compleja realidad política que se vive actualmente en Estados Unidos, observar el éxito y la capacidad de reivindicación de un director como Salgado ofrece una señal de esperanza sobre la vigencia de la pluralidad. Al situar la experiencia latina en el corazón del aniversario de la nación, Salgado no solo dirige espectáculos de alto nivel, sino que lidera una redefinición de la escena nacional que es, hoy más que nunca, indispensable.

