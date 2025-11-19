La coreógrafa Coco Comin recibe el PREMIO CARME MECHÓ a la Excelencia Pedagógica

Get Access To Every Broadway Story



La Asociación de Escuelas de Danza Autorizadas de Cataluña (AEDA) ha concedido el PREMIO CARME MECHÓ a la Excelencia Pedagógica de la Danza a la coreógrafa Coco Comin como reconocimiento por su aportación como directora y profesora de la Escuela Coco Comin.

El acto de entrega de esta 5ª edición del Premio Carme Mechó tendrá lugar este sábado, 22 de noviembre, a las 20 horas, en el Hotel SB Icària de Barcelona. La AEDA creó este galardón el año 2021 con la voluntad de reconocer y dignificar la gran dedicación de los maestros de danza en las escuelas autorizadas. Según ha expreado la Asociación, "estos profesionales no sólo enseñan, sino que también acompañan, escuchan y aconsejan a sus alumnos a lo largo de todo su aprendizaje dentro del mundo de la danza".

En este sentido, Carme Mechó fue bailarina, coreógrafa, docente y maestra, y llevó a cabo una intensa labor para poner en valor la profesión de los maestros. Con la creación de este premio, la AEDA quiere rendirle homenaje y asegurar que su nombre perdure como referente en el mundo de la docencia en Cataluña.

Por su lado, la trayectoria de Coco Comin, que fundó la Escuela con sólo 19 años, es hoy el fundamento de un proyecto pedagógico único que ha marcado generaciones de artistas. Con cerca de 1.000 alumnos cada año, la Escola Coco Comin sigue siendo un referente en la formación integral en danza, teatro, canto y comedia musical. Fruto de la experiencia de más de cinco décadas, el Método Coco Comin es un estilo genuino que combina rigor técnico, creatividad y una profunda comprensión del proceso de aprendizaje del alumno.

"Recibir este reconocimiento es el premio a un trabajo silencioso, constante y apasionado que tantos maestros de danza realizamos día a día sin esperar nada a cambio. Agradezco a mis colegas, colaboradores, compañeros de profesión y a toda la comunidad de escuelas que ha hecho possible este premio. Todos juntos construimos espacios donde la danza florece. Que este premio sirva para valorar aún más la labor pedagógica en las artes”, ha declarado Coco Comin.

