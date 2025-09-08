 tracker
La actriz madrileña Eva Yuste participa en COME ALIVE! En Londres

El espectáculo circense es un homenaje a THE GREATEST SHOWMAN

By: Sep. 08, 2025
La actriz madrileña Eva Yuste participa en COME ALIVE! En Londres ImageEl próximo 26 de septiembre la actriz madrileña Eva Yuste hará su debut profesional en el London's Earls Court, sede del espectáculo COME ALIVE! Un show circense con las canciones del éxito cinematográfico THE GREATEST SHOWMAN que cosecha éxitos desde el pasado año y ya ha extendido su estancia hasta octubre de 2026.

Yuste será cover de Max, personaje principal, además de formar parte del elenco de cantantes.

Eva Yuste comenzó su formación en Teatro Musical en Madrid, para después formarse en el Chichester Conservatoire and London Studio Centre de Londres. Este papel marca su debut profesional y, desde BroadwayWorld Spain, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa.


