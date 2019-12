LA TIENDA DE LOS HORRORES permanecerá en Barcelona hasta el 19 de enero

El musical dirigido por Angel Llacer y Manu Guix entra en su recta final, en la cual tendrán funciones especiales por Navidad, entre las que está incluida la de nochevieja. En ella ofrecerán cotillón al público y podrán tomarse las uvas con toda la compañía del musical.

El espectáculo permanecerá en la ciudad de Barcelona hasta el 19 de enero, después de casi 50.000 espectadores desde su estreno el pasado mes de septiembre.

José Corbacho en una escena de LA TIENDA DE LOS HORRORES

LA TIENDA DE LOS HORRORES narra la historia de amor imposible entre Seymour y Audrey, empleados de una vieja floristería del señor Mushnik. La trama dará un giro inesperado con la aparición de una misteriosa planta carnívora que puede convertir los deseos en realidad.

El musical está basado en el libreto y letras de Howard Ashman, la música de Alan Menken (compositor de las bandas sonoras de La Sirenita, Pocahontas, La Bella y la Bestia, Aladdin, Enredados y otros éxitos de Disney y con 8 Óscars en sus manos) y en la popular película de 1960 "Little Shop of Horrors" de Roger Corman y con guion de Charles Griffith. El musical "Little Shop of Horrors" se estrenó originalmente en 1982 en Nueva York, donde tuvo una larga carrera y se popularizó por todo el mundo. Su última y exitosa representación teatral fue en la ciudad de Londres el año 2018, con 7 nominaciones a los Whats On Stage Awards





