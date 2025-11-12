 tracker
Interview: Hablamos con Chus Herranz sobre las sensaciones de RAFFAELLA, EL MUSICAL

"Es un viaje de emociones" ha expresado la protagonista

By: Nov. 12, 2025
RAFFAELLA, EL MUSICAL lleva más de un mes arrasando en Madrid, y nosotros hemos hablado con Chus Herranz sobre las sensaciones de formar parte de este proyecto, el proceso de ensayos, la importancia de su personaje y el espectáculo que va a poder esperar el público. 

Esta historia es un gran homenaje a la vida y carrera de Raffaella Carrà, una de las grandes estrellas de la música pop. En un espectáculo único con un alto nivel de baile, sus memorables canciones y un gran elenco, la obra viaja por los momentos más icónicos de su vida, pero también por los sucesos que más le marcaron a nivel personal.

El musical se puede disfrutar en el Teatro Capitol de Gran Via, con funciones de viernes a domingo y hasta el 28 de diciembre en cartelera. Las entradas están disponibles a partir de 25 euros en la página oficial de la producción. ¡No te lo pierdas!

Aquí la entrevista completa con Chus Herranz


