Esta noche se reestrena en Madrid SE HA ESCRITO UN CRIMEN, el primer musical con múltiple final: “No te esperas nada”

Esta noche se reestrena en Madrid, el primer musical en el mundo con múltiple final: SE HA ESCRITO UN CRIMEN. “Lo bueno de esta obra es que no te puedes esperar nada, decides tú”, ha comentado el director y escritor de la obra Naim Thomas, a BroadwayWorld Spain en una entrevista.

Así, este musical, donde el público puede elegir al asesino, se podrá disfrutar hasta el 30 de septiembre en el Teatro Fígaro de Madrid, que regresa a la capital tras una temporada de éxito en Barcelona, y otra anterior en Madrid, aunque con un “show renovado”, según ha comentado Naim Thomas. “Hoy se estrena una versión nueva, hoy es aumentado y mejorado”, aseguraba.



Naim Thomas, director de SE HA ESCRITO UN CRIMEN. La trama transporta al espectador a una elegante noche en la mansión DeWitt, donde se da un giro inesperado cuando su extravagante anfitrión muere, exactamente como lo había anunciado. Así comienza una intrigante historia llena de enigmas, personajes sospechosos y situaciones tan absurdas como divertidas. Precisamente el autor ha valorado que el humor es clave en la producción: “es una mezcla de Agatha Christie con Juan Dávila”. De esta manera, SE HA ESCRITO UN CRIMEN es, sin duda, la obra interactiva de la temporada. La audiencia del patio de butacas tendrá la oportunidad, cada noche, de elegir de entre los siete personajes a un asesino, mediante un aplausómetro que medirá el mayordomo de la mansión. Ni el público ni el equipo conocerán que final desencadenará cada espectáculo hasta unos minutos antes de bajar el telón. En esta versión, el elenco lo forman Lucía Madrigal, Héctor Wolf, Patricia Arizmendi, Samantha Sánchez, Sergio Peiro, Juan Carlos Martín y Miguel Ángel Jiménez, que junto con el equipo técnico, están preparados para cualquiera de los siete finales alternativos. Naim Thomas ha explicado que “según el final que elija el público hay un final distinto preparado, una canción y epílogo preparado diferente”. “Esta producción tiene una brisa de frescura porque no es una producción tan seria, y se contagia esas ganas”, aseguraba finalmente el director, a la vez que ha animado al público a acercarse al Teatro Figaro porque “lo bonito del musical es la magia y la sensación de que todo lo que has pagado merece la pena”, ha concluido.



Photo Credit: BWW-Staff