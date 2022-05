Emilio Sagi nos habla de su DON GIL DE ALCALÁ

BroadwayWorld: Don Gil de Alcalá cumple 90 años de su estreno. ¿Qué cree que ha convertido este título en el mejor como se ha calificado del repertorio de Penella?

Emilio Sagi: Bueno yo creo que el propio autor la tenía como su preferida. Creo que es una obra muy fresca, con una inspiración muy grande, y esa perfección que tiene en lo musical, ya que la orquesta es una orquesta de cámara y esas melodías tan inspiradas para la historia, que es muy divertida, hacen que tenga muchas bazas para que al público le guste.

No es una zarzuela, es una ópera cómica, así la llamaba el propio Penella.

BWW: Esta producción ya se pudo ver en 2017 en el Campoamor de Oviedo y ahora llega a Jovellanos con toda la luminosidad que la caracteriza. ¿Cual ha sido el toque más personal de Sagi en esta versión de Don Gil?

ES: No se cuales son mis propias aptitudes como director, yo lo único que buscaba era que se contase y narrase bien la historia y que fuese bonita, que era lo que quería el maestro Penella. Entonces siguiendo ese intento de preciosismo, y que siempre sea agradable de ver para el público, fue como lo puse en pie primero en Oviedo y ahora en Madrid.

Sabina Puértolas dirigida por Sagi.

BWW: Ha remarcado mucho en otras entrevistas la calidad de los dos repartos de este DON GIL. ¿Que destacaría de los intérpretes que veremos en escena a partir de esta noche en esta obra?

ES: Son estupendos, la verdad. Son buenísimos, grandes cantantes y también grandes actores, porque aquí hay que tener las dos cosas, los ensayos fueron muy buenos, se trabajó mucho durante un mes. Los dos repartos son muy buenos, son muy divertidos, que es fundamental para el final que es como un embrollo rossiniano. Yo creo que eso es un gozo para cualquier director de escena, trabajar con gente tan buena.

BWW: Hace 30 años fue usted el director de la Zarzuela y precisamente ahora el que fue Escenografo de esta producción, Bianco, está al mando de este coliseo. ¿Que ha supuesto para usted este reencuentro y esta vuelta con Daniel a la Zarzuela?

ES: Bueno, para mí la vuelta a la Zarzuela siempre supone un gozo. Yo viví ahí durante 10 años, conozco a toda la gente y es como mi casa. Es hogar.

Y luego trabajar con Daniel también, como cuando hemos coincidido en el Real o en el Arriaga. Para mí saber que ahora Daniel está en el teatro como director es algo especial porque está haciendo un trabajo en la Zarzuela impresionante. Es un momento sensacional para este Teatro.

BWW: Esta temporada está siendo muy ecléctica en cuanto a títulos. Desde recuperaciones traídas a la actualidad como THE MAGIC OPAL hasta operetas preciosistas como su DON GIL DE ALCALÁ, con una mirada puesta en el público joven y por supuesto también para el público de musicales como el de BroadwayWorld. ¿Que opina de la dirección que lleva la Zarzuela actualmente?

ES: Como te decía, creo que el Teatro de la Zarzuela está en un momento estupendo. No solamente en esta temporada sino también en las anteriores.

Creo que por ejemplo el proyecto Zarza es una de las mejores bazas y con el esta entrando la gente joven, viendo que es un género divertido, que lo pueden degustar perfectamente. Después de ver uno de los títulos de este proyecto vienen a ver más zarzuelas.

Y bueno, las recuperaciones, que están dentro de los estatutos que marca el teatro, que debe trabajar con música española y con todo el acervo de nuestra música, sea ópera, zarzuela o revista. Eso se está haciendo y se va a hacer en temporadas futuras.

Además se van a hacer títulos nuevos, que me parece estupendo, con estrenos mundiales. Este es un momento estupendo para la Zarzuela y espero que siga así.

Emilio Sagi junto al director y escenógrafo Daniel Bianco.

BWW: No hace mucho firmó usted otra opereta, LA VIUDA ALEGRE, muy cercana al musical americano de comienzos de siglo XX. ¿Le veremos dirigir alguna vez alguna comedia musical de Broadway?

ES: Ojalá, a mi me encanta hacer musicales. Yo hice muchos en Paris, en El Teatro del Châtelet, donde dirigí THE SOUND OF MUSIC y EL CANTOR DE MÉXICO, y también en Buenos Aires y Madrid dirigí LA CELIA. En la Zarzuela y en el San Carlos de Nápoles hice LADY BE GOOD, y verdaderamente me encantaría, pero de momento no me han ofrecido más.

Me encantaría hacer de nuevo un musical de Broadway, me parece un género muy higiénico para un director de escena. Ahora hago mucha ópera pero el musical te rejuvenece, te da mucha energía.

BWW: Además le viene de casta porque su tío Luis Sagi-Vela fue el protagonista del primer gran musical americano en España con AL SUR DEL PACÍFICO.

ES: Exactamente, dirigido por José Tamayo. Fue un éxito tremendo y luego mi tío fue el protagonista de EL HOMBRE DE LA MANCHA con Nati Mistral, el adoraba los musicales.

BWW: Pues ahí le lanzamos el guante a Daniel para que vuelva a programar un musical americano en La Zarzuela, como con LADY BE GOOD, que fue maravilloso.

ES: Ojalá, y aparte también Gran Vía, que a mí no se me caerían los anillos por dirigir un musical de la Gran Vía. Me encantaría, dirigir un musical bueno.

BWW: Eso, siempre que el teatro y la música sean Buenos.

ES: Exactamente.

BWW: Muchas gracias, Emilio, y mucha mierda en DON GIL.