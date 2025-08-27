El musical EL DIABLO VISTE DE PRADA lanza la grabación completa

Get Access To Every Broadway Story



La adaptación musical de EL DIABLO VISTE DE PRADA continúa generando expectación en Londres. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento, la producción ha confirmado que habrá una grabación oficial del elenco.

El montaje cuenta con la participación de Vanessa Williams, reconocida por sus papeles en UGLY BETTY y DESPERATE HOUSEWIVES, quien da vida a la implacable editora de moda Miranda Priestly. A su lado, el ganador del Olivier Award, Matt Henry, interpreta a Nigel, director creativo de la revista Runway.

La producción también marca el debut en el West End de Georgie Buckland como Andy, la joven periodista que se adentra en el exigente mundo de la moda. Amy Di Bartolomeo (SIX) asume el papel de Emily, la primera asistente de Miranda, mientras que James Darch (WICKED) interpreta al periodista Christian, y Rhys Whitfield (EL FANTASMA DE LA ÓPERA) encarna a Nate, el novio de Andy.

El reparto se completa con un amplio conjunto de intérpretes: Maddy Ambus, Gabby Antrobus, Selena Barron, Pamela Blair, Robertina Bonano, Josh Damer-Jennings, Lloyd Davies, Elishia Edwards, Akeem Ellis-Hyman, Elizabeth Fullalove, Jinny Gould, Natasha Heyward, Samuel How, Luke Jackson, Debbie Kurup, Liam Marcellino, Ciro Lourencio Meulens, Theo Papoui, Christopher Parkinson, Eleanor Peach, Ethan Le Phong, Jon Reynolds, Harriet Samuel-Gray, Olivia Saunders, Kayleigh Thadani, Ella Valentine, Rhys Whitfield y Tara Yasmin.

El proyecto está respaldado por un equipo creativo de primer nivel. La música corre a cargo de Elton John, mientras que la dirección y coreografía están en manos de Jerry Mitchell (KINKY BOOTS). Shaina Taub y Mark Sonnenblick firman las letras, Kate Wetherhead el libreto, y el diseño escénico y visual está a cargo de figuras como Tim Hatley (escenografía), Gregg Barnes (vestuario), Bruno Poet (iluminación) y Gareth Owen (sonido).