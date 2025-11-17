El Teatro del Soho CaixaBank celebra seis años de excelencia en el musical

Enter Your Email to Unlock This Article



El Teatro del Soho CaixaBank conmemoró este fin de semana su sexto aniversario desde su inauguración en 2019 con A CHORUS LINE, consolidándose como uno de los espacios de referencia para el teatro musical en España. A lo largo de estos seis años, el teatro ha presentado grandes títulos como GYPSY, TOCANDO NUESTRA CANCIÓN o COMPANY, destacando por la calidad de sus producciones y su apuesta constante por el teatro musical.

Como parte de la celebración, más de 500 estudiantes de escuelas de arte dramático y conservatorios andaluces asistieron al musical GODSPELL y participaron en un coloquio exclusivo con Antonio Banderas, director del espectáculo basado en la versión de Emilio Aragón, acompañado por miembros del elenco. Entre los centros participantes estuvieron la ESAD de Málaga, Córdoba y Sevilla, la ESAEM, el Conservatorio Superior de Música de Málaga y el Instituto de Artes Escénicas López Neira de Córdoba.

La iniciativa SOHO PUEBLOS permitió que estudiantes y público de municipios como Vélez-Málaga y Alhaurín de la Torre disfrutaran de la función con transporte gratuito hasta el teatro. Los asistentes vivieron un momento especial al coincidir en la entrada con Antonio Banderas, quien les dio la bienvenida personalmente, reforzando así el vínculo entre el teatro y la comunidad andaluza.

El Teatro del Soho CaixaBank anima a otros municipios a sumarse a la iniciativa y disfrutar de GODSPELL, que estará en cartel hasta el 11 de enero de 2026, con entradas desde 25 euros. Además, ofrece completar la experiencia con un brunch especial en el restaurante TERCER ACTO por solo 16 euros, una propuesta diseñada para vivir el musical de manera inolvidable.

