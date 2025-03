El Teatro Fernán Gómez acoge el diálogo ‘El Casting en las Artes Escénicas’

Get Access To Every Broadway Story



El próximo 8 de abril a las 17.00h la Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez de Madrid acogerá la charla ‘El Casting En Las Artes Escénicas’, un diálogo sobre cómo los procesos de audiciones ayudan al crecimiento y profesionalización de nuestra industria teatral, arrojando luz sobre la figura de la dirección de casting.

Los directores de casting Marc Montserrat-Drukker (GYPSY, COMPANY, A CHORUS LINE), Silvia Montesinos (EL FANTASMA DE LA ÓPERA, KINKY BOOTS, CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE), Sofía Siveroni (FLASHDANCE, EL MÉDICO, LA CHICA DE IPANEMA) y José Luis Sixto (LA SEÑORITA DE TREVÉLEZ, SCHOOL OF ROCK, MEFISTO FOR EVER) serán los encargados de conducir esta charla junto con el actor, cantante y director Daniel Anglès (GOLFUS DE ROMA, RENT, FUN HOME).

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa ha aceptado su responsabilidad como teatro público favoreciendo que el 70% del reparto de La señorita de Trevélez se haya conformado gracias a un proceso de audiciones público.

Un actor bien elegido puede transformar una obra ordinaria en una experiencia única para el público. Las audiciones se convierten así en una herramienta fundamental para garantizar la calidad, la diversidad y la relevancia de las producciones teatrales. Cuando se realizan castings abiertos y transparentes se garantiza que intérpretes de diversa formación y trayectorias tengan acceso a oportunidades profesionales, fomentándose la equidad y la inclusión en un sector en ocasiones marcado por la desigualdad.

Realizar un casting bien planificado es una obligación ética y profesional, pues un proceso cuidadoso y reflexivo no solo construye la obra, sino que también contribuye a la evolución cultural y artística de la escena pública.

Este evento es de acceso libre. En caso de aforo completo tendrán prioridad las personas con entrada de la obra adquirida y los Amigos del Teatro.

