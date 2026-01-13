EN LA MISMA NOTA llega a la cartelera barcelonesa el próximo mes de octubre

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Si algo nos enseñaron las grandes historias de institutos es que el aula puede ser un escenario de lucha, pero el club de música es siempre un refugio. Bajo esa premisa llega a Barcelona EN LA MISMA NOTA, una producción de la Asociación El Refugi dels Artistas que, con un espíritu que nos recuerda inevitablemente a un Glee catalán, nos cuenta una historia valiente sobre identidad, ritmo y transformación personal.

La trama nos traslada a los pasillos de un instituto, donde un grupo de estudiantes de orígenes y realidades muy diversas deciden formar un club musical. Al más puro estilo de la mítica serie de televisión, este club se convierte en un espacio seguro donde los jóvenes pueden expresar sus miedos, talentos e inquietudes sin ser juzgados.

El detonante de la historia es Sebas, un joven latino recién llegado a Barcelona. Su llegada actúa como un catalizador que obliga a sus compañeros a confrontar sus prejuicios, el bullying y sus propias crisis de identidad. A través de las relaciones LGTBIQ+, la salud emocional y la lealtad, la obra lanza un mensaje poderoso: la armonía no nace de ser iguales, sino de aprender a "sonar" juntos.

EN LA MISMA NOTA apuesta por la originalidad total. El musical cuenta con 18 canciones inéditas compuestas por Jose Amaya, que abarcan desde el pop contemporáneo hasta el pop-rock y baladas íntimas.

Detrás de este proyecto se encuentra la Asociación El Refugi dels Artistas, una entidad volcada en el impulso de jóvenes creadores y en el uso del arte como herramienta de impacto social. Con un libreto de Andrea Badosa y la dirección musical de David Guardado, el espectáculo de 90 minutos pone en escena a un elenco coral compuesto por Alia Khaled, Daniel Dylan, Melanie Amador, Alex Abarca, Anier Barrueta, Audis Canónico, Zac Costa, Eduardo Bousquet, Laura Moreno, Marcela Domínguez y Mónica Hernández, reflejando la Barcelona multicultural de hoy en día.

Las funciones se llevarán a cabo en el Institut Montserrat Roig de Barcelona durante los domingos 11, 18 y 25 de octubre, así como el 8, 15 y 22 de noviembre de 2026.

