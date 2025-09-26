EL CAMINO llega a Madrid este octubre

Enter Your Email to Unlock This Article



El próximo 10 de octubre el Centro del Actor de Madrid acogerá el estreno del musical EL CAMINO, protagonizado por el actor Carlos García (Amar en Tiempos Revueltos, Velvet).

Creada y dirigida por Lorena García de las Bayonas, la obra entrelaza las historias de tres personas marcadas por su lugar de origen: Thimbo, un joven nacido en Senegal; Laura, criada en la Sudáfrica colonial; y Carlos, un europeo contemporáneo con una vida cómoda pero vacía.

EL CAMINO sigue las historias paralelas de Thimbo, Laura, Carlos y Mama Ju, conectando distintas épocas y continentes. Thimbo cruza África en busca de una vida digna; Laura, nacida en la Sudáfrica colonial, hereda un pasado esclavista; Carlos, europeo contemporáneo, busca sentido a través del arte; y Mama Ju, mujer mozambiqueña del siglo XIX, es comprada por la familia de Laura. A través de sus trayectorias, la obra muestra cómo el pasado sigue vivo en el presente, y denuncia la desigualdad, la memoria colonial y la lucha por los derechos fundamentales. Una producción del Teatro a Voces, El Centro del Actor y la Comunidad de Madrid en asociación con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Esta obra nació de un proceso de entrevistas y encuentros creativos, inspirándose en la vida real de Thimbo Samb y Carlos García, y sumando las aportaciones de Silver Cloud y Laura Rees para dar forma a la parte ficcionada de la historia. La obra denuncia la desigualdad y la búsqueda de una vida digna a través de textos auténticos y conmovedores, fusionando teatro, música, imagen y danza para crear una experiencia inmersiva e impactante. Con su enfoque en la migración, la memoria y los derechos humanos, El Camino invita al público a reflexionar profundamente sobre las heridas, esperanzas y preguntas que atraviesan a sus protagonistas.

La música original de EL CAMINO nace de inspiraciones tan diferentes como los estilos tradicionales africanos y la música clásica, además de incluir elementos contemporáneos. La música será interpretada en vivo por los propios actores.