 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

EL CAMINO llega a Madrid este octubre

El musical está protagonizado por Carlos García

By: Sep. 26, 2025
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

EL CAMINO llega a Madrid este octubre ImageEl próximo 10 de octubre el Centro del Actor de Madrid acogerá el estreno del musical EL CAMINO, protagonizado por el actor Carlos García (Amar en Tiempos Revueltos, Velvet).

Creada y dirigida por Lorena García de las Bayonas, la obra entrelaza las historias de tres personas marcadas por su lugar de origen: Thimbo, un joven nacido en Senegal; Laura, criada en la Sudáfrica colonial; y Carlos, un europeo contemporáneo con una vida cómoda pero vacía.

EL CAMINO sigue las historias paralelas de Thimbo, Laura, Carlos y Mama Ju, conectando distintas épocas y continentes. Thimbo cruza África en busca de una vida digna; Laura, nacida en la Sudáfrica colonial, hereda un pasado esclavista; Carlos, europeo contemporáneo, busca sentido a través del arte; y Mama Ju, mujer mozambiqueña del siglo XIX, es comprada por la familia de Laura. A través de sus trayectorias, la obra muestra cómo el pasado sigue vivo en el presente, y denuncia la desigualdad, la memoria colonial y la lucha por los derechos fundamentales. Una producción del Teatro a Voces, El Centro del Actor y la Comunidad de Madrid en asociación con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Esta obra nació de un proceso de entrevistas y encuentros creativos, inspirándose en la vida real de Thimbo Samb y Carlos García, y sumando las aportaciones de Silver Cloud y Laura Rees para dar forma a la parte ficcionada de la historia. La obra denuncia la desigualdad y la búsqueda de una vida digna a través de textos auténticos y conmovedores, fusionando teatro, música, imagen y danza para crear una experiencia inmersiva e impactante. Con su enfoque en la migración, la memoria y los derechos humanos, El Camino invita al público a reflexionar profundamente sobre las heridas, esperanzas y preguntas que atraviesan a sus protagonistas.

La música original de EL CAMINO nace de inspiraciones tan diferentes como los estilos tradicionales africanos y la música clásica, además de incluir elementos contemporáneos. La música será interpretada en vivo por los propios actores.




Need more Spain Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

Jeff Ross: Take a Banana for the Ride
25 ratings

Jeff Ross: Take a Banana for the Ride
The Book of Mormon
81 ratings

The Book of Mormon
Art
23 ratings

Art
The Lion King
78 ratings

The Lion King

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos