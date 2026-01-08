De Hawkins a Broadway: El refugio de las estrellas de STRANGER THINGS

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El portal finalmente se ha cerrado. Con el final de STRANGER THINGS, los espectadores de todo el mundo se han despedido del grupo de adolescentes que nos hizo amar los ochenta. Mientras los fans aún procesan el desenlace de la saga, los protagonistas han decidido cambiar la oscuridad del "Upside Down" por el brillo de la Gran Manzana.

Si creías que para ver a tus personajes favoritos en directo la única opción era acudir a la precuela oficial de la franquicia —THE FIRST SHADOW— te equivocas. A los rostros más conocidos de la serie los encontrarás conquistando Broadway en roles completamente distintos. De hecho, aunque para muchos sean estrellas de televisión, lo cierto es que ya llevamos años viéndolos sobre las tablas de diferentes shows en Broadway, un recorrido que comenzó mucho antes de que Hawkins llegara a sus vidas.

El caso de Sadie Sink es, quizás, el que mejor ejemplifica este retorno a casa, a las tablas. Antes de convertirse en la inolvidable Max Mayfield, Sadie ya era una pequeña estrella en Nueva York, encabezando el ambicioso revival de ANNIE en 2012. Aquella experiencia inicial como la huérfana más famosa del teatro musical cimentó una disciplina que hoy, tras el cierre de su etapa en Netflix, la ha llevado de vuelta a Broadway. Actualmente, Sink se aleja de las canciones para consolidarse como una actriz dramática de primer nivel protagonizando JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN.

Por su parte, Gaten Matarazzo ha vivido una transición similar, regresando al lugar donde todo comenzó para él, aunque en su caso el vínculo con el teatro musical nunca se rompió del todo. Mucho antes de que su ingenio como Dustin Henderson nos conquistara, Gaten ya se enfrentaba a las grandes audiencias de LES MISÉRABLES. Lo más fascinante es que, incluso durante los años de mayor éxito de la serie, Matarazzo buscó huecos para regresar a los escenarios, participando en producciones de prestigio como DEAR EVAN HANSEN e INTO THE WOODS. Más recientemente, en 2023, mientras la saga aún preparaba su épico final, Gaten se unió al aclamado revival de SWEENEY TODD para dar vida a Toby, demostrando una vez más que, por mucho que Hawkins lo lanzara al estrellato mundial, Gaten es claramente un theatre kid.

Finalmente, Caleb McLaughlin completa este trío de estrellas que parecen tener en Broadway su ADN. El actor que dio vida a Lucas Sinclair aprendió a dominar el escenario mucho antes de enfrentarse a los peligros del mundo del revés. Caleb fue el encargado de encarnar al joven Simba en la legendaria producción de EL REY LEÓN durante dos años desde el 2012.

STRANGER THINGS ha llegado a su fin, pero el cierre de ese protal solo ha sido el prólogo de una historia mucho más grande de sus protagonistas. Para volver a verlos no hace falta esperar a un reencuentro nostálgico; basta con acercarse a los teatros de Nueva York, donde la magia, lejos de apagarse, no ha hecho más que empezar.

