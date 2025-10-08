Cuatro décadas de revolución: LES MISÉRABLES celebra 40 años desde su estreno en el Barbican

Enter Your Email to Unlock This Article



El 8 de octubre de 1985 marcó el nacimiento de un fenómeno teatral sin precedentes en el Barbican Theatre de Londres: el estreno de la versión inglesa de LES MISÉRABLES, producida por Cameron Mackintosh y dirigida por Trevor Nunn, basada en la novela de Victor Hugo. Aquella primera representación, desarrollada por la Royal Shakespeare Company, recibió críticas diversas, pero el público respondió con una pasión abrumadora que convirtió el musical en un éxito inmediato. Cuatro décadas después, su impacto artístico y emocional sigue intacto.

Desde su paso inicial por el Barbican, LES MISÉRABLES se trasladó en diciembre de 1985 al Palace Theatre, donde permaneció casi veinte años antes de mudarse al actual Sondheim Theatre (entonces Queen’s Theatre). Desde entonces, ha experimentado nuevas producciones, rediseños escenográficos, giras internacionales y adaptaciones cinematográficas, consolidándose como el musical más longevo del West End y uno de los más emblemáticos de la historia contemporánea del teatro musical.

En España, LOS MISERABLES ha dejado una huella imborrable. Tras su primera producción en Madrid en 1992, regresó a la capital en 2010 y posteriormente recorrió España en gira nacional, conquistando al público con el mismo espíritu épico que lo caracteriza. Este año, el musical vuelve a Madrid de la mano de ATG Entertainment para emocionar tanto a espectadores veteranos como a nuevas generaciones, reafirmando su vigencia y su capacidad de conectar con historias universales de amor, sacrificio y redención.

A pesar de las críticas iniciales que lo tildaban de melodrama excesivo, LES MISÉRABLES conquistó al público por la humanidad de sus personajes y la profundidad de su mensaje. Temas universales como el sacrificio, la lucha por la libertad y el perdón se entrelazan con una partitura inolvidable, donde canciones como “I Dreamed a Dream”, “Bring Him Home” o “Do You Hear the People Sing?” se han convertido en auténticos himnos teatrales en todo el mundo.