CASTING CALL: LetsGo convoca audiciones para EL FANTASMA DE LA ÓPERA

La productora LetsGo convoca audiciones para el musical de Andrew Lloyd Webber EL FANTASMA DE LA ÓPERA, uno de los títulos más emblemáticos del género a nivel internacional.

Estrenado en 1986 en Londres y en 1988 en Broadway, la producción original de THE PHANTOM OF THE OPERA se pudo ver en el Lope De Vega de Madrid en 2002, y llegó de la mano de CIE España.

Este es el segundo título de Webber que se ha anunciado que vendrá a nuestro país, junto a SCHOOL OF ROCK, también de la mano de la misma productora.

El plazo de inscripción es hasta el 26 de febrero y si estás interesado puedes hacerlo aquí.

Los perfiles que se están buscando son

EL FANTASMA

De apariencia entre 35 y 50 años. Un genio desfigurado que habita las entrañas de la Ópera de París. Elegante, atractivo, apasionado, pero amargado. De voz hipnótica y tremenda potencia física que se enamora de Christine, una joven soprano.

Requisitos vocales: barítono alto con un rango de voz amplio de al menos dos octavas (Lab3 a La5).

CHRISTINE DAAÉ

De apariencia en sus veintes. Soprano con nociones de baile. Una soprano joven y bella, que comienza su carrera en el ballet de la Ópera de París y, con el entrenamiento y amor del Fantasma, se convierte en una gran cantante.

Requisitos vocales: soprano con un rango entre Sol3 y Mi6.

RAOUL DE CHAGNY

De apariencia entre 25 y 35 años. Joven aristócrata, romántico y atractivo.

Requisitos vocales: barítono ligero, con registro vocal entre Sol#3 y Sol#5.

CARLOTTA

De apariencia entre 30 y 40 años. Voluminosa, algo entrada en carnes, exuberante. La Prima donna de la Ópera de París. Una diva en todos los sentidos de la palabra.

Requisitos vocales: soprano con coloratura con un registro entre Do4 y Mi6.

MONSIEUR FIRMIN

De apariencia entre 45 y 60 años. Es co-gerente y co-propietario de la Ópera de Paris. Una figura ligeramente cómica. Astuto para los negocios, pero ignorante para lo artístico. Preferiblemente alto y delgado.

Requisitos vocales: barítono (La3 a Fa4).

MONSIEUR ANDRE

De apariencia entre 35 y 45 años. El otro co-gerente y co-propietario de la Ópera de Paris. Con más conocimientos artísticos. Preferiblemente bajo y grueso.

Requisitos vocales: barítono agudo (La3 a Sol5).

MADAME GIRY

De apariencia entre 40 y 50 años. Maestra del ballet de la Ópera de Paris. Fuerte como actriz y cantante. Tiene el cuerpo fino de una antigua bailarina, es alta y con modales almidonados, pero dignos.

Requisitos vocales: mezzo-soprano (La#3 a Sib5).

UBALDO PIANGI

Apariencia entre 40 y 50 años. Corpulento. El tenor estrella de la Ópera. Trabaja junto a Carlotta desde hace algunas temporadas.

Requisitos vocales: Tenor agudo (Re4 a Do6 (Do sobre agudo))

MEG GIRY

Apariencia entre el final de la adolescencia y el principio de sus veintes. Es la hija de Madame Giry. Miembro del ballet de la Ópera. Bailarina con técnica clásica. Tendrán prueba de danza y de canto.

Requisitos vocales: buena técnica vocal (La#3 a La5)

BAILARINAS

Bailarinas con técnica clásica que puedan cantar.

BAILARINES

Bailarines con técnica clásica que puedan cantar. Construcción física muy atlética.

CANTANTES-ACTORES

Actores y actrices cantantes de todas las tesituras vocales para elenco y cubrir personajes principales.