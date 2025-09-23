Borja Rueda presenta el cartel de su proyecto: “Don’t rain on my parade, a visual performance”

El proyecto despuntará por el equipo creativo y artístico que lo protagonizará, con bailarines que han trabajado con estrellas como Shakira, Lola Índigo o Ana Mena.
El coreógrafo y director creativo Borja Rueda ha dado a conocer el primer cartel de su próximo proyecto: “Don’t rain on my parade, a visual performance”, una propuesta audiovisual protagonizada por la actriz y cantante Paula Díaz.
Con una trayectoria brillante, Borja Rueda ha sido el responsable creativo y coreógrafo de artistas como Ana Mena y de la candidatura de Austria para el Festival de Eurovisión 2025, que resultó ganadora del certamen. En el ámbito del teatro musical, su firma coreográfica ha estado presente en producciones como GYPSY o COMPANY, ambas dirigidas por Antonio Banderas.
Por su lado, la protagonista del proyecto, Paula Díaz, recién llegada al mundo profesional, destaca por trabajos en el musical LEGALLY BLONDE, en la producción de GYPSY en el Teatro del Soho Caixabank, y próximamente la podremos ver en la nueva versión de GODSPELL, EL MUSICAL.
El cartel promocional, que acabamos de conocer, apuesta por una estética minimalista que apenas desvela más detalles. Sin embargo, ofrece pistas sobre el universo creativo de Rueda: “el imaginario pop al que nos lleva un micro de diadema al más puro estilo superstar y la esencia teatral que evoca un espacio negro iluminado únicamente por una luz cenital”.
Asimismo, la pieza gira en torno a “Don’t Rain on My Parade”, la emblemática canción del musical FUNNY GIRL, que Rueda ha elegido como columna vertebral de esta producción, de la que pronto conoceremos más sorpresas.
Por último, el proyecto despuntará por el equipo creativo y artístico que lo protagonizará, con bailarines que han trabajado con estrellas como Shakira, Lola Índigo o Ana Mena.
