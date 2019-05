BWW TV: Medley de Dioses en LA LLAMADA

No te pierdas el medley de I Wanna Dance With Somebody y I Have Nothing intepretado por Richard Collins-Moore, Paco Arrojo, Raoul Vázquez y Ruth Lorenzo, que dan vida a Dios en LA LLAMADA.

LA LLAMADA está a punto de comenzar una nueva temporada de éxito, habiendo comenzado como un musical underground en el hall del teatro para pasar a convertirse en todo un éxito de público y crítica, con una exitosa versión cinematográfica estrenada el pasado año y protagonizada por su elenco original, que le valió cinco nominaciones a los Premios Goya y la participación en distintos festivales de cine internacionales. Además este año comenzará una gira por España.

Puedes conseguir tus entradas en este enlace.





