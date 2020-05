BWW TV: Gerónimo Rauch y Daniel Diges presentan VERSUS & FRIENDS - VALOR

Gerónimo Rauch y Daniel Diges han publicado en sendas redes sociales su nueva colaboración en la que participan fans de ambos artistas: VALOR.

Se trata de un cover en español de Brave, de Josh Groban, que nos inspira a vencer nuestros miedos y vivir enfrentando nuestros miedos en la cual han colaborado un buen puñado de seguidores de ambos artistas grabando una parte desde sus casas.

VERSUS es un proyecto en el que ambos cantantes trabajan juntos y que se presentó en Madrid a principios del mes de marzo. Un concierto en el que estos dos grandes nombres del teatro musical de nuestro país unen sus voces para interpretar un abanico de canciones que incluyen desde My Way hasta We are the champions.

Puedes disfrutar de la canción a continuación:





