BWW TV: Gerónimo Rauch interpreta 'She used to be mine'

El cantante ha publicado su particular versión del tema de WAITRESS

Gerónimo Rauch nos ha vuelto a deleitar en su canal de YouTube con una de sus particulares versiones de temas de teatro musical.

En esta ocasión, el actor y cantante ha publicado un vídeo en el que interpreta She used to be mine, tema principal del musical WAITRESS escrito por la cantante y autora Sara Bareilles, que desde su estreno en 2015 se ha convertido rápidamente en un clásico moderno.

She used to be mine ha sido versionado en numerosas ocasiones, desde la propia Bareilles hasta Jeremy Jordan, pasando por un sketch de SNL con Theresa May como protagonista, tienen su versión, y ahora puedes disfrutar de la voz de Gerónimo Rauch en esta canción en este vídeo:

