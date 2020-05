BWW TV: Especial Rodgers y Hammerstein en ENTRE CAFES

Mañana a las 17.00h en ENTRE CAFÉS estaremos con Diego Rodríguez haciendo un repaso a la carrera de Rodgers y Hammerstein, uno de los dúos más icónicos e importantes (si no el más) del teatro musical de todos los tiempos, y qué mejor manera de prepararnos para este evento que hacer un repaso por los musicales más importantes que nos regaló esta pareja artística a lo largo de su carrera.

Su primer gran musical, considerado el precursor del musical integrado, fue OKLAHOMA! en 1943, una historia clásica de dos cowboys que luchan por su rancho y por el corazón de la mujer a la que aman. Todo un clásico estadounidense que reafirmaba los valores del país tras la Segunda Guerra Mundial y al comienzo de la guerra fría.

Tan solo dos años después llega CAROUSEL, una adaptación de la obra de 1909 Liliom, de Ferenc Molnár, que trasladaba su acción desde Budapest hasta la costa de Maine. De nuevo nos encontramos ante un romance entre dos trabajadores de una feriay como el amor nos lleva a veces por caminos que no debiéramos recorrer.

En 1949 llega SOUTH PACIFIC, trabajo por el que no solo ganaro diversos Tony, incluyendo mejor musical, sino por el que se alzaron con el premio Pulitzer de teatro ese año. El musical adapta el libro Tales of the South Pacific y cuenta la historia de una enfermera estadounidense destinada en una isla del Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial que se enamora de un expatriado Francés dueño de una plantación.

EL REY Y YO, levemente inspirada por la vida real de la británica Anna Leonowens, llega dos años después. Cuenta la historia de cómo la institutriz llega a Siam para enseñar a los hijos del rey las maneras británicas, y como en su estancia allí ella aprende tanto como enseña.

En 1957 estrenan su musical para televisión CINDERELLA, que posteriormente fue llevado al teatro en Londres y que tuvo una revisión en Broadway en 2013. Se trata de una versión del clásico cuento de Perrault que en su versión original fue protagonizada por la mismísima Julie Andrews.

Y no podemos terminar con otro sino con el que posiblemente sea no solo su mayor éxito, sino uno de los musicales más icónicos de toda la historia del teatro musical: SONRISAS Y LÁGRIMAS. No solo fue un auténtico éxito en la taquilla de Broadway, sino que su versión cinematográfica traspasó fronteras y se convirtió en uno de los grandes clásicos de la era dorada del cine.

Rodgers y Hammerstein son figuras tan icónicas que sin ellos no se entiende el Teatro Musical moderno. Si quieres saber más sobre ellos o tienes alguna pregunta, únete al directo en Instagram de mañana a las 17.00h para poder no solo aprender más sobre estos dos genios, sino para poder preguntar todo lo que quieras.





