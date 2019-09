BWW Interviews: Hablamos con el equipo de LA TIENDA DE LOS HORRORES

Anoche tuvo lugar el estreno de la nueva producción de LA TIENDA DE LOS HORRORES, dirigido por Ángel Llácer y Manu Guix, en el Teatre Coliseum de Barcelona. Esta versión del musical, compuesto por Alan Menken, es una versión reducida del espectáculo original, ya que no tiene entreacto, y dura una hora y media.

"Hemos hecho una apuesta estética única, nunca se ha visto el musical así", nos comentó antes del estreno su director musical, Manu Guix, quien además interpreta el papel de la planta Audrey II. "Mira que he hecho musicales, pero siempre he estado escondido en el foso. Y yo también soy cantante, así que esta oportunidad me pareció perfecta, interpretar el papel de la planta", nos contó el músico. "Voy todos los días feliz al teatro."

El elenco de LA TIENDA DE LOS HORRORES

El espectáculo está protagonizado por los actores Diana Roig y Marc Pociello, que interpretan a Audrey y Seymour. "Es un nuevo musical, una nueva adaptación, que además tiene un mensaje en contra del capitalismo muy fuerte", declaró Roig. La actriz, que ya ha trabajado varias veces con los dos directores, nos contó las exigencias de Llácer al equipo para ir a los ensayos: "tener el texto aprendido, ser muy puntuales y no oler mal," bromea divertida. "Son exigentes y rigurosos pero los ensayos son muy divertidos", terminó la actriz.

Para Marc Pociello, este musical significa mucho: "Me encuentro en un momento de mi vida que, cuando no creía que iba a poder seguir mi camino en los musicales por una operación, aparecieron Àngel y Manu con este regalo. Les conozco desde hace once años y haber venido cada día a los ensayos con ellos ha sido como estar en casa", comentó el actor. "Además nos entendemos muy bien", remarcó.

Sin duda, otro de los reclamos y particularidades en esta producción de NOSTROMO LIVE es encontrarnos con José Corbacho, quien llegó aquí por proposición de Llácer: "Me dijo: ¿tú quieres hacer un musical?", a lo que pensando que sería un "Fantasma de la Ópera" le dijo: "No". En cuanto me comentó que era porque tenía pensado hacer LA TIENDA DE LOS HORRORES y me quería para interpretar al dentista le dije un sí rotundo", comentó el actor. "Es una obra que vi hace muchos años con Constantino Romero, y me fascinó mucho, tenía que hacerlo", continuó.

"Una de las cosas que más me han sorprendido ha sido ver a Ángel dirigir. Era una MasterClass continua. A veces, me quedaba en los ensayos más de lo que me tocaba solo por observarle dirigir, he aprendido mucho. Además, es muy exigente. Mi amiga Silvia Abril ya me había advertido de ello, y estaba un poco alerta. Pero aunque ha sido duro, es muy gratificante", concluyó Corbacho.

"Yo le diría al público que viniese porque se va a sorprender. Creo que es un espectáculo redondo, ya no solo por el libreto y la música que son magníficos, sino por la altísima calidad del trabajo del equipo artístico de esta función", concluyó Manu Guix.

Completan el reparto Ferran Rañé, The Sey Sisters, Víctor Gómez, Sylvia Parejo, Bernat Cot, Natán Sagado y Raquel Jezequel.

Con este equipo de lujo, la partitura de Alan Menken y las letras de Howard Ashman, el Teatre Coliseum ofrece el que sin duda será uno de los grandes estrenos de la temporada en nuestro país.

