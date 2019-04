BWW Interview: Iñaki Fernández sobre los próximos planes LET'S GO

La producción de EL JOVENCITO FRANKENSTEIN se despide en breve de la Gran Vía madrileña y nos hemos sentado a hablar con Iñaki Fernández, director de la productora LET'S GO para hacer balance de esta temporada y también darnos algunos detalles en exclusiva de sus futuros planes sobre GHOST, ADDAMS y HOTEL HABANA.

Broadway World: ¿A qué se dedica como productor en LET'S GO?

Iñaki Fernández: A todo. Es el que une a todos los equipos de una producción. Piensa una idea, la crea, la ejecuta y la lleva a cabo. Tira adelante un proyecto desde el principio al fin. Es alguien que está muy loco y lleva esta locura en la sangre. Y alguien que apuesta por proyectos que no siempre se llevan a cabo, por eso hay que llevar este oficio en la sangre, porque no siempre se gana.

BWW: ¿Qué es lo que suele tener en cuenta a la hora de escoger un título?

IF: Esto es como la fórmula de la Coca Cola, no se puede contar nada. Pues bueno, muchas veces se pregunta, lo que desea la gente. Es complicado. Uno no siempre sabe dónde está el acierto. Yo no pienso que los éxitos te lleguen como la lotería, creo que los éxitos se trabajan y se cosechan. Hay que trabajar duro. Nosotros hemos creado productos desde cero, como fue el caso de THE HOLE, que ya lleva siete años en España y ha recorrido más de seis países. Era una idea súper loca que unía distintos tipos de show que yo había visto por el mundo, y lo creamos.

Iñaki Fernández

BWW: Después de los éxitos con la gira de DIRTY DANCING, LA FAMILIA ADAMMS, THE HOLE y con el estreno en Madrid de EL JOVENCITO FRANKENSTEIN, ¿qué balance hace de esta temporada?

IF: Muy positivo, LA FAMILIA ADAMMS sigue funcionando muy bien, EL JOVENCITO FRANKENSTEIN es un éxito consumado y va muy bien, estamos muy contentos de las críticas que ha tenido, y listos para la gira. THE HOLE acaba de facturar veinte mil entradas en su paso con la gira por Canarias, es una pasada. Y DIRTY DANCING ha sido todo un fenómeno, del que nos hemos dado cuenta que ha trascendido de unas generaciones a otras.

Muy centrados ahora en los proyectos de este año: HOTEL HABANA, un show cubano en el que se mezcla la música, la comedia, el circo y la danza, el cual pretende llevar un pedacito de la Habana alrededor de toda España. Y GHOST, EL MUSICAL, que lo estrenaremos primero en Bilbao, antes de su estancia en Madrid. Muy contento de poder tener casi 400 trabajadores y poder sacar esta industria adelante.

BWW: EL JOVENCITO FRANKENSTEIN se va de gira, ¿habrá cambios en la producción, de escenografía o en el equipo artístico?

IF: Habrá algunos cambios en la escenografía debido a que es enorme y por accesibilidad habrá que cambiar algunas cosas. También habrá algunos cambios en el elenco ya que, o bien porque les han salido otros contratos o por problemas personales, no pueden girar. Pero la gran mayoría se queda con nosotros, a nivel protagónico también.

Estaremos en Barcelona, donde estrenaremos en el Teatre Tívoli el 9 de octubre, y después haremos gira por las principales ciudades de España, como Zaragoza, Bilbao y Sevilla, entre otras.

Además EL JOVENCITO FRANKENSTEIN incorporará el innovador sistema de accesibilidad integral Stage-Access para que las personas con discapacidad auditiva o visual puedan disfrutar del show. Sumando también una nueva posibilidad: el espectáculo podrá ser disfrutado con subtítulos en inglés.

BWW: ¿Qué nos puedes contar de la adaptación y puesta en escena de GHOST, EL MUSICAL?

IF: Pues muy espectacular, mucha magia, muchos efectos. El vagón del metro es espectacular. Hay muchas sorpresas para la puesta en escena. Estamos muy contentos de como se está desarrollando a nivel creativo. En Julio empezaremos ensayos en Madrid para preparar todo el espectáculo, y llevárnoslo a Bilbao.

BWW: ¿A qué se debe el estreno en Bilbao? Es un tanto inusual antes de un estreno en Madrid...

IF: Mira, la idea de estrenar en Bilbao fue porque nos surgió la oportunidad. La productora es de Bilbao, muchos somos de allí, justo cumplimos diez años y nos parecía un regalo para nuestra ciudad poder pre-estrenar un espectáculo como GHOST. Ya sabes, las cabras tiran para el monte. También, al ser una nueva versión, que no está traída de Broadway o Londres, viene bien hacerlo para probar el espectáculo.

Iñaki Fernández

BWW: ¿Cómo está siendo el proceso? ¿En qué momento de pre-producción os encontráis?

IF: Pues está la escenografía en construcción, los creativos nos han pasado todo el diseño de iluminación, Julio Awad está trabajando en la partitura... Muy contentos, con muchas ganas de empezar los ensayos. El reparto está cerrado ya, pero no puedo decir nada, que me matan los de prensa.

BWW: Aparte de GHOST y HOTEL HABANA, ¿hay algún nuevo proyecto que llevéis entre manos?

IF: Pues LA FAMILIA ADDAMS volverá a Madrid, y con su reparto original intacto, pero de una forma diferente. En este caso, se montará una carpa espectacular de estilo circense con toda la escenografía, a no más de 15 minutos andando de Cibeles. Sería hacer una especie de casa del terror, cercano a las fechas de Halloween. Prevemos que va a ser una buena temporada.

BWW: Muchisimas gracias, Iñaki.

IF: ¡A vosotros!





Related Articles Shows View More Spain Stories