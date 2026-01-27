Arturo Díez Boscovich y Berna Perles protagonizan NOTAS DE CINE en el Soho

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La orquesta sinfónica Larios Pop del Soho ofrecerá el próximo fin de semana, los días 7 y 8 de febrero, el concierto titulado NOTAS DE CINE. El evento tendrá lugar en el Teatro del Soho CaixaBank y contará con la dirección musical del maestro Arturo Díez Boscovich.

Sobre el escenario, más de 60 músicos repasarán algunas de las composiciones más relevantes de la historia cinematográfica. El programa incluye bandas sonoras de películas como STAR WARS, LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ, JURASSIC PARK y LA LA LAND. El repertorio abarca obras de compositores como John Williams, Max Steiner y Monty Norman, entre otros.

Además, el concierto contará con la participación de la soprano malagueña Berna Perles como artista invitada. La intérprete pondrá voz a dos momentos destacados de la noche: la Titanic Suite del compositor James Horner y el Réquiem de la película URUBÚ, una pieza compuesta por el propio Arturo Díez Boscovich.

La dirección artística del espectáculo recae nuevamente en Antonio Banderas. Como es habitual en las producciones de la orquesta, la música estará acompañada de proyecciones de imágenes diseñadas para complementar el hilo musical y ofrecer una experiencia visual al espectador.

Las funciones tendrán lugar el sábado 7 y el domingo 8 de febrero a las 19:00 horas. Las entradas para asistir a este homenaje sinfónico al cine ya se encuentran disponibles y sus precios parten desde los 25 euros.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.