ATRAPADAS EN LA OFI da el salto a la Sala Cándido Lara en su quinta temporada

El musical ATRAPADAS EN LA OFI comienza hoy una nueva etapa en su trayectoria con el estreno en la Sala Cándido Lara del Teatro Lara de Madrid. Tras consolidarse durante cinco temporadas en la Sala Lola Membrives, donde se ha convertido en uno de los espectáculos más aclamados de la cartelera, la comedia musical da ahora el salto a la sala principal, ofreciendo funciones especiales que refuerzan su estatus como un fenómeno teatral en plena forma.

Además de una gira nacional que aún sigue y una calificación media de 9,7 por parte del público en Atrápalo, la obra se ha ganado el cariño de los espectadores gracias a su frescura, su humor disparatado y unas canciones que ya forman parte de la experiencia compartida entre el elenco y el público. El paso a la sala grande supone no solo un hito histórico para la producción, sino también una oportunidad de ampliar el alcance de esta historia que transforma la rutina de oficina en un torbellino musical.

El reparto reúne a intérpretes muy conocidos y queridos por el público, como Ricky Merino (OT, Tu Cara Me Suena), Clara Alvarado (La Casa de Papel, La Llamada), Paula García Lara (Premio Off 2025 a Mejor Actriz de Musical), y Andoni García (The Book of Mormon, Maricón Perdido), junto a Candela Solé y Sergio Campoy, que encarnan a un grupo de personajes hilarantes en un entorno laboral donde nada es lo que parece.

El estreno en la Sala Cándido Lara se enmarca dentro de la celebración de los 145 años del Teatro Lara, un escenario que sigue escribiendo nuevas páginas en la historia del teatro musical madrileño. Con este paso, ATRAPADAS EN LA OFI demuestra que su éxito sigue creciendo y que su fórmula, tan irreverente como cercana, tiene cuerda para rato.