AMOR x LARSON: un concierto solidario en homenaje al creador de RENT

El próximo lunes 26 de enero de 2026, el Teatre Condal de Barcelona será escenario de AMOR x LARSON, un concierto solidario que rendirá homenaje al compositor y letrista Jonathan Larson, figura clave en la historia reciente de Broadway. El evento conmemora el 30 aniversario de la muerte del creador de RENT, cuyo legado transformó para siempre el teatro musical.

Además, hoy mismo se ha confirmado que el musical RENT regresará a Madrid en diciembre de 2025 —veinticinco años después de su última representación en la capital—, como parte de las celebraciones del mismo aniversario. La nueva producción tiene previsto estrenarse en el Teatro Fernán Gómez (Centro Cultural de la Villa) con audiciones ya realizadas y ensayos programados para octubre y noviembre

Larson falleció el 25 de enero de 1996, a los 35 años, la misma noche en que se estrenaba la primera función previa de RENT en el Off-Broadway. Nunca llegó a presenciar el impacto de su obra ni a recoger los premios que recibiría después, entre ellos el Tony al Mejor Musical y el Pulitzer. Su voz artística, marcada por un fuerte compromiso social, dio forma a una nueva generación de intérpretes y espectadores.

En este homenaje se recordarán sus musicales más icónicos, como RENT y Tick, Tick… Boom!, piezas que abordaron con valentía temas como las adicciones, la homofobia, el SIDA o el multiculturalismo. Su música y sus letras, todavía vigentes tres décadas después, continúan inspirando a creadores y público en todo el mundo.

AMOR x LARSON reunirá a destacados intérpretes del teatro musical español y del panorama musical actual, con la dirección de Alícia Serrat y Daniel Anglès, dirección musical de Miquel González y producción ejecutiva de Marisol González. La recaudación se destinará a la Fundación Lucha contra las Infecciones, liderada por el Dr. Bonaventura Clotet, en el marco de su compromiso con la investigación y la lucha contra el SIDA y otras enfermedades infecciosas.