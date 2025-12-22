Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld South Carolina Awards; Centre Stage Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for South Carolina & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld South Carolina Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld South Carolina Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Vaughn Newman
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
14%
Helen Joy
- WAITRESS
- Centre Stage
13%
Lauren Imhoff
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
11%
Katie Stewart
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
7%
Candice Pipkin
- OLIVER!
- Village Square Theater
6%
Ashley Paredi
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
5%
Terrance Henderson
- AIDA
- Trustus Theatre
5%
Joy Alexander
- HAIRSPRAY
- Workshop Theatre of SC
4%
Meredith Boehme
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
4%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
4%
Todd Underwood
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Kara Grace Lay
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
3%
Jessica Walck
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
3%
Krista Haidle
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
3%
Katie Stewart
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
3%
Christy Mills
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%
Michael cherry
- SISTER ACT
- Greenville theatre
2%
Zanna Mills
- SHREK
- Village Square Theater
2%
Joy Alexander
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Shannon Scruggs
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
2%
David Grindrod
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
2%
Roxanne Livingston Rich
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
1%
Roxanne Rich
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jessica Johnson
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
12%
Kelsey Olivia
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
12%
Devon Scott
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
12%
Thomas Brooks
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
8%
Dee Goodrich
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
7%
Shelby Sessler
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
7%
Erin Gill
- JUNIE B. JONES THE MUSICAL
- SCCT
6%
Elizabeth Schlieger
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
6%
Lisa Goins
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
5%
Rachel Turner
- AIDA
- Trustus Theatre
4%
Imogene Conder
- OLIVER!
- Village Square Theater
4%
Janet Kile
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
4%
Lin Hagan
- THE LITTLE MERMAID
- Market Theatre
3%
Andie Nicks
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
3%
Heather Gonzalez
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
3%
Jillian Bigony
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Rachel Turner
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
2%Best Dance Production A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
33%A TASTE OF BLACK THEATER
- Showtime Production
21%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
17%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
11%42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
7%KISS ME, KATE
- Town Theatre
7%HOME FOR THE HOLIDAYS
- Town Theatre
4%Best Direction Of A Musical
David Sollish
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
10%
Chris Rose
- WAITRESS
- Centre Stage
10%
Ahsha Daniels
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
7%
Clark Nesbitt
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
7%
John Fagan
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
6%
Michelle Newman
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
6%
Jessica Francis-Fichter
- AIDA
- Trustus Theatre
5%
Alex Clark
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
4%
Robert Harrelson
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
4%
Claire shaffer
- CABARET
- Centre Stage
4%
Mary Jo Johnson
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
4%
Todd Underwood
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
David Sollish
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
3%
David LaTorre
- SHREK
- Village Square Theater
3%
Shannon Scruggs
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
3%
Hans Boeschen
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Evan Wall
- CARRIE, THE MUSICAL
- May River Theatre
2%
Mary Nickles
- SOUTH PACIFIC
- Milltown Players
2%
Jay Briggs
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Marybeth Berry
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%
Christopher Rose
- TICK TICK… BOOM!
- The Market Theatre Company
2%
Jerry Crouch
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
1%
Christopher Rose
- WILD PARTY
- Mauldin Cultural Center
1%
Julian Deleon
- HAIRSPRAY
- Workshop Theatre
1%Best Direction Of A Play
Johnny Sizemore
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
13%
Allison McNeely
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
11%
John Fagan
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
10%
Frank Thompson
- BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
6%
Brad Christie
- CLUE
- Greenwood Community Theatre
5%
Bakari Lebby
- HARVEY
- Workshop Theatre
5%
Clark Nesbitt
- FACING OUR TRUTH
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
5%
West Hyler
- LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
5%
Mia Phillips
- THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
- SCCT
5%
John Michael Cox
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Spartanburg Little Theatre
4%
Martha Hearn
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
4%
Thom Babbes
- ART
- Centre Stage
4%
Dewey Scott-Wiley
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
4%
John Fagan
- KING LEAR
- Upstate Shakespeare
4%
Jessica Walck
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%
Elliot Mathis
- LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
3%
Liz McGinnes
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Johnny Sizemore
- COLLATERAL DAMAGE
- Showtime Productions
2%
John Fagan
- TWO GENTLEMEN OF VERONA
- Upstate Shakespeare
2%
Liz McGinnes
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
2%Best Ensemble WAITRESS
- Centre Stage
9%THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
8%TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
7%COME FROM AWAY
- Centre Stage
7%A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
5%AIDA
- Trustus Theatre
5%WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
5%THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
4%SISTER ACT
- Greenville Theatre
4%OLIVER!
- Village Square Theater
3%CABARET
- Centre Stage
3%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
3%SPRING AWAKENING
- May River Theatre
3%THE PRODUCERS
- Workshop Theatre of SC
2%SHREK
- Mainstage Community Theatre
2%COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
2%ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%HAIRSPRAY
- Workshop Theatre
2%THE FULL MONTY
- May River Theatre
2%MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%SHE LOVES ME
- Town Theatre
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
TJ Hills
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
24%
Sabrina White
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
17%
Paul Kwok
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
11%
Cory Granner
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
10%
Jayme Brinson
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
10%
Marc Hurst
- AIDA
- Trustus Theatre
8%
JESSICA ANN DRAYTON
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
5%
Jeremy Hansard
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
5%
Jeremy Hansard/Mario Micallef
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
4%
Jeremy Hansard
- SHE LOVES ME
- Town Theatre
4%
Patrick Faulds
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre of SC
3%Best Music Direction & Orchestra Performance
Chase McAbee
- WAITRESS
- Centre Stage
13%
Shaikeem Poole
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
13%
Howard Kim
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
10%
Amanda Hines Wrona & Ayush Joshi
- AIDA
- Trustus Theatre
7%
John Norris
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
6%
Meghan Reimers
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
5%
Chase McAbee
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
5%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
5%
Amanda Hines Wrona
- SHREK
- Village Square Theater
4%
David Berry
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
4%
DAN GIBSON
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
4%
Victoria Bess Adams
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
4%
Kathy Seppamaki
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%
Matthew Miller
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
3%
Wesley Hix
- JUNIE B. JONES THE MUSICAL
- SCCT
3%
Chelsea LaCourse
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Kathy Seppamaki
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Julie Florin
- SOUTH PACIFIC
- Mill Town Players
2%
Megan DeLaura
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
1%
Julie Florin
- WILD PARTY
- Mauldin Cultural Center
1%
Michael Simmons
- HOME FOR THE HOLIDAYS
- Town Theatre
1%
Julie Florin
- ANDREW LIPPA'S WILD PARTY
- Mauldin Theatre Company
1%Best Musical WATIRESS
- Centre Stage
13%THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
10%THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
9%COME FROM AWAY
- Centre Stage
7%FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
6%AIDA
- Trustus Theatre
5%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%SPRING AWAKENING
- May River Theatre
3%A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
3%THE PRODUCERS
- Workshop Theatre of SC
3%PRINCE OF EGYPT
- Mauldin Cultural Center
3%CABERET
- Centre Stage
3%SISTER ACT
- Greenville Theatre
3%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
3%MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
2%THE FULL MONTY
- May River Theatre
2%KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
2%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%SHREK
- Village Square Theater
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
2%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
1%Best New Play Or Musical A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
20%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
20%MURDER PLAIN AND SIMPLE
- Centre Stage
15%TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
11%WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
10%TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
8%SC NEW PLAY FESTIVAL
- Centre Stage
7%LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
5%SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
5%Best Performer In A Musical
Tiffany St. Clair
- WAITRESS
- Centre Stage
9%
Kelly Hall
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- USCB Theater, Beaufort
8%
Jada Redmond
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Show time production
5%
Leighton Mount
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
5%
Jack Carlton
- OLIVER!
- Village Square Theater
4%
Kimilee Bryant
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
4%
Hunter Ballard
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
3%
OLIVIA DEJAGER
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Katherine Brown
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
2%
Rachel Vanek
- AIDA
- Trustus Theatre
2%
Brandon Groves
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
2%
Shelby Sessler
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Kennedy Buzzetti
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
2%
Eli Waters
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Nancy Burkard
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
2%
Maggie Baker
- ONCE UPON A MATTRESS
- Chapin Theatre Company
2%
Bill Bentley
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Addie Sheek
- THE LITTLE MERMAID
- Market Theatre
2%
Marin Miller
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
2%
Rayana Diggs
- AIDA
- Trustus Theatre
2%
Brandon Ledford
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
1%
Jude Collins
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
1%
Kirtus Miller
- SHREK
- Mainstage Community Theatre
1%
Rick Connor
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
1%
Natalie Wilson
- A CHORUS LONE
- Greenville Theatre
1%Best Performer In A Play
Mary Thalassinos
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
9%
Zanna Mills
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
8%
Alexis Robertson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Production/Clark Nesbitt
8%
Alexis Robinson
- COLOR PURPLE
- Showtime production
6%
Carter Allen
- TEUSDAYS WITH MORRIE
- Greenville Theatre
5%
Debra Kiser
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
5%
Carter McCauley
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
4%
Reggie Rocc
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Regina Wells
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Christopher Smith
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Scott Milne
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Elaine Werren
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
3%
Jacob Seay
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
3%
Alyssa Serrani
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
3%
Kerrie Brown Seymour
- MISERY
- Warehouse Theatre
3%
John Michael Cox
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
2%
Gayle Stewart
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
2%
Bruce Meahl
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Spartanburg Little Theatre
2%
Isaac Gibbs
- RED
- Greenville Theatre
2%
Katie Mixon
- HARVEY
- Workshop Theatre
2%
Kyle Price
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
2%
Carter McCauley
- ART
- Centre Stage
2%
Tashera Pravato
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
2%
Dalinda Brown
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
2%
Peden Lipe
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%Best Play A TASTE OF BLACK THEATER
- Showtime Production
12%PETER AND THE STAR CATCHER
- CentreStage
11%STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
11%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
8%SHOW TIME PRODUCTION
- A Taste of Black Theater
8%THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
8%CLUE
- Greenwood Community Theatre
7%TEUSDAYS WITH MORRIE
- Greenville Theatre
5%BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
5%ART
- Centre Stage
5%THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%KING LEAR
- Upstate Shakespeare
3%ENEMY OF THE PEOPLE
- Warehouse Theatre
3%KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
2%HARVEY
- Workshop Theatre
2%LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Craig Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
24%
Kerrick Greer
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
16%
Andy Rich
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
16%
Jim Hunter
- AIDA
- Trustus Theatre
8%
Tom Haverdeane
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
7%
Bob Bramhall
- SHE LOVES ME
- Town Theatre
5%
Bob Bramhall/Jeremy Hansard
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
4%
Cindy Palko
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
4%
Cindy Palko
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
4%
Patrick Faulds
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre
4%
Charles S. Kading
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Bob Bramhall/Jeremy Hansard
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
3%
Bob Bramhall
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
TJ Hills
- WAITRESS
- Centre Stage
25%
Cory Granner
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
15%
Matt Pound
- AIDA
- Trustus Theatre
15%
Kerrick Greer
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
9%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
9%
Devon Scottt
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
9%
MARLO GRIFFITH
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
8%
Shaikeem Poole
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
6%
Marlo Griffith
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
3%Best Supporting Performer In A Musical
Taylor Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
11%
Alexis Robertson
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
8%
Wendi Arms
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
6%
Carissa Ferro
- FEEAKY FRIDAY
- Village Square Theater
4%
Addie Sheak
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
4%
Carter McCauley
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
4%
Kemari McKinny
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
4%
Cassie Francis
- THE BODYGUARD
- Mauldin Theatre Company
4%
Cash Conroy
- FEEAKY FRIDAY
- Village Square Theater
3%
Kelsey Crews
- WAITRESS
- Centre Stage
3%
Celia Blitzer
- WAITRESS
- Centre Stage
3%
Semaj Whitener
- AIDA
- Trustus Theatre
2%
Ryan Hewitt
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
2%
Nancy Burkard
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Craig Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
2%
Ellie Friedman
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%
Miranda Harrison
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
2%
Carter Allen
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%
Julian Deleon
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Cait Schlieger
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Frank Thompson
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
2%
Jeff Sigley/Nathan Wright
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Mackenzie Bruder
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
2%
Debra Kiser
- ONCE UPON A MATTRESS
- Chapin Theatre Company
2%
Kristin Claiborne
- AIDA
- Trustus Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Rick Connor
- PETER AND THE STARCATCHER
- Centre Stage
16%
Angela Perry
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
9%
James Hester
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
7%
Brandon Ledford
- GREASE
- Spartanburg Little Theater
7%
Mark DiNovo
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre of SC
6%
Ashley Gonzalez
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
6%
Jim DeFelice
- BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
5%
Katrina Garvin
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
4%
Brian Reeder
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Travis McKinley
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%
Chris Hoffer
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Megan Jones
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Dalinda Brown
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
3%
Bernadette Braden
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
3%
Kemari McKinny
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Cassie Francis
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Mel Driggers
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
3%
Nicole Perez
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
3%
Brian Duckson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
2%
Elaine Werren
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
2%
Khristen Stephens
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
2%
Christopher Jefferson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
2%
Erica Rubin-Irish
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
21%MATILDA
- S.C. Children's Theater
19%BEETLEJUICE
- Workshop Theatre of SC
15%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
13%THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
- South Carolina Children's Theatre
8%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- South Carolina Children's Theatre
8%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
6%CINDERELLA
- Greer Children’s Theatre
6%CURIOUS GEORGE AND THE GOLDEN MEATBALL
- Columbia Children's Theatre
5%Favorite Local Theatre
Centre Stage
12%
Anderson University
9%
Village Square Theater
8%
Showtime Productions
6%
Town Theatre
6%
Greenville Theatre
6%
Trustus Theatre
5%
South Carolina Children's Theatre
5%
May River Theatre
4%
Spartanburg little theater
4%
Workshop Theatre
4%
Chapin Theatre Company
4%
Arts Center of Coastal Carolina
4%
Chapman Cultural Center
3%
Greenwood Community Theatre
3%
Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
3%
Sea Glass Stage Company
3%
Warehouse Theatre
2%
Mauldin Theatre Company
2%
Market Theatre
2%
Mill Town Players
1%
South Carolina Repertory Theatre
1%
Clemson Little Theatre
1%
SC Repertory Theatre
1%
Mainstage Community Theatre
1%