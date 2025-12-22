Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards; Ghostlight Theatre Ensemble Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for San Francisco & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Pearl Ong
- NIGHT DRIVER
- The Marsh San Francisco
15%
Hend Ayoub
- HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY, & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
10%
Jen Coogan
- WOMEN IN THEATER PROJECT
- Feinstein's at the Nikko
10%
Liz Callaway
- THE BROADWAY BASH
- Cinnabar Theater
7%
Faith Prince
- LIVE AT THE ORINDA - FAITH PRINCE
- The Orinda Theatre
7%
AJ Jaffari
- AN EVENING WITH AJ
- City Lights Theatre Company
7%
Bethany Thomas
- SONGS FOR NOBODIES
- PCPA Theatrefest
5%
Lillias White
- LILLIAS WHITE DIVINE SASS: A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN
- Feinstein's at the Nikko
5%
Hershey Felder
- HERSHEY FELDER: RACHMANINOFF AND THE TSAR
- TheatreWorks Silicon Valley
4%
Eve Gandarosa
- THE LOVE EDITION: DOWN THE AISLE
- Bindlestiff Studio
4%
Candace Johnson
- SCAT-TER BRAIN: THE MUSIC OF ADHD
- The Marsh Berkeley
4%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
4%
David Marino
- LIVE AT THE ORINDA - DAVID MARINO
- The Orinda Theatre
4%
Niki Haris
- LIVE AT THE ORINDA - NIKI HARIS
- The Orinda Theatre
3%
John Lloyd Young
- JOHN LLOYD YOUNG IN CONCERT
- Feinstein's At The Nikko
3%
Lowell Ensemble
- LOWELL ENSEMBLE
- Onstage Repertory Theater
3%
John Fisher
- DOODLER
- The Marsh San Francisco
3%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLL
- Feinstein's at the Nikko
3%Best Choreography Of A Play Or Musical
Katie Guilbeaux
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
27%
Vince Chan
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
9%
Babraham Lincoln
- CABARET
- Renegade Theater
8%
Shelly McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
5%
Melissa Wiley
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
5%
Amanda Payne
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
5%
Vasthy Mompoint
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
4%
Dylan Smith
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
4%
Katie Guilbeaux Bongiorno
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
3%
Izzy Pedego
- MASTER HAROLD... AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Karen Law
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Jennifer Cuevas
- HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
2%
Adria Swan
- THE FANTASTICKS
- Benicia Theatre Group
2%
Michael Saenz
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%
Shelly McDowell
- GREASE
- Altarena Playhouse
2%
Bridgette Loriaux
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
2%
Hannah Woolfenden
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Lee Ann Payne
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Izzy Pedego
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Nicole Helfer
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Jennifer Jackson
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Nicole Helfer
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Monica Moe
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%
Bridget Codoni
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Sharon Sobel Idul
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Vikke Phalen & Flo Buchanan
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
18%
Shimona Miller
- CABARET
- Renegade Theatre Co
7%
Abby Halper & Susan McKay
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
5%
Nolan Miranda
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
5%
Austin Blake Conlee
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Lidia Hasenauer
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
4%
Abra Berman
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
4%
Melinda Hare
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
4%
Jana McDowell
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
4%
Nolan Miranda
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
3%
Loran Watkins
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
3%
Y. Sharon Peng
- BRIGADOON
- South Bay Musical Theatre
2%
Maria Stats
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
2%
Hope Birdwell
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Jana McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Flo Buchanan
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Edie Moore Olson
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Contra Costa Civic Theater
2%
B. Modern
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Alina Bokovikova
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Bethany Deal
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%
B. Modern
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
1%
Katie Dowse
- THE SOUND OF MUSIC
- Berkeley Playhouse
1%
Callie Floor
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
1%
Karen Lotko
- THE REVOLUTIONISTS
- Prospect Theater Project
1%
Cathleen Edwards
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- TheatreWorks Silicon Valley
1%Best Dance Production URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
41%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
15%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
15%WAITRESS
- San Francisco Playhouse
13%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
9%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
7%Best Direction Of A Musical
Kathryn Lopez
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%
Martie Muldoon
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
11%
Andrea Hart
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
10%
Rodney Earl Jackson Jr.
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
7%
Tony Gonzalez
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
5%
Jerry Lee
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
5%
Walter M. Mayes
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
4%
Allie Bailey
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
4%
Daria Troxell
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
4%
Bill English
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
3%
Jeffrey Lo
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
3%
Dianna Schepers
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
Susi Damilano
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
3%
Eric Jackson
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
3%
Adria Swan
- THE FANTASTICKS
- Benicia Theatre Group
2%
Thomas Times
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Theatre
2%
Joel Roster
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Lorenzo Alviso
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
David Mister
- URINETOWN
- South Bay Musical Theatre
2%
Cathrine Weidner
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
G.A. Klein
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
1%
Giovanna Sardelli
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Jeffrey Bracco
- HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
1%
Nathan Cummings
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Doug Brook
- BRIGADOON
- South Bay Musical Theatre
1%Best Direction Of A Play
Dianna Schepers
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
16%
Miguel Reyna
- MISERY
- Actors Theatre
5%
Kaiden Luis
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
4%
Carlene Coury
- SYLVIA
- Pinole Community Players
3%
Rebecca Clark
- MASTER HAROLD... AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Dianna Schepers
- HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
3%
Enrico Banson
- SEMINAR
- The Royal Underground Theater Company
3%
Bill English
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
3%
Charles Pasternak
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Margo Hall
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
3%
Caitlin Lawrence Papp
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
3%
Paul Mullins
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Maria Stats
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
2%
Reed Flores
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
2%
Tara Blau-Smollen
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Michael Barr
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
2%
Allie Bailey
- FIVE WOMEN WEARING THE SAME DRESS
- Coastal Repertory Theatre
2%
Allie Bailey
- A COMEDY OF TENORS
- Limelight Theater
2%
Susi Damilano
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- SF Playhouse
2%
Erin Southard
- EMMA
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Libby Oberlin
- SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
1%
Jack Souza
- SKYLIGHT
- Prospect Theater Project
1%
Doll Piccotto
- A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
1%
Enrico Banson
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground/Berkeley City Club
1%
Giovanna Sardelli
- KING JAMES
- TheatreWorks Silicon Valley
1%Best Ensemble URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
22%SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
7%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- SFBATCO & Z SPACE
6%BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
5%CABARET
- Renegade Theatre Co.
4%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
3%CLUE
- Pittsburg Theatre Ensemble
3%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
2%THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
2%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
2%THE LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
2%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%JERSEY BOYS
- Palo Alto Players
1%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
1%PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
1%MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
1%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
1%SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%LE MISERABLES
- Orpheum
1%THE REVOLUTIONISTS
- Prospect Theater Project
1%A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Contra Costa Civic Theater
1%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Mike Morris
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
25%
Claudio Silva
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
7%
Richard Fong
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
6%
Paul Hudson
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
4%
Josephine Czarnecki
- MISERY
- Actors Theatre
4%
Christian Mejia
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
4%
April George
- SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
3%
Tristan Fabiunke
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
3%
Ashley Munday
- FAIRVIEW
- Contra Costa Civic Theater
2%
Marcella Barbeau
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Dave Pursley
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
2%
Francesca Berlow
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Ashley Munday
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Tony Garnder
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Maria Stats
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
2%
Carsten Koester
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%
Marcella Barbeau
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Ashley Munday
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
2%
Carrie Mullen
- SEMINAR
- The Royal Underground Theatre Company
2%
Kurt Landisman
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Ed Hunter
- WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
2%
Marcella Barbeau
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
1%
Espen Garner
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
1%
Jeff Rowlings
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%
Pamila Gray
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Kevin X. Dong
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
26%
Daniel Goldsmith
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
9%
Amanda Ku
- GYPSY
- Palo Alto Players
7%
Matt Fukui Grandy
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
6%
Susan Draus
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theater Company
5%
Luke Sheperd
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Jorge Torrez
- CABARET
- Renegade Theater Company
4%
Kevin Dong
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
3%
Aja Gianola
- A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
3%
Jesse McMilin & Shichu Xie
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
3%
Brian Sennello
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Jed da Roza
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Camden Daly
- MARY POPPINS
- TMC Arts
2%
Christine Lovejoy
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Players
2%
Diana Lee
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Ginger Beavers
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Dave Dobrusky
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Dave Dobrusky
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
William Liberatore
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Daniel Savio
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%
Timothy Fletcher
- INDECENT
- Center Repertory Company
1%
Brett Strader
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Jacob Yates
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Ron Bowman
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
1%
Diana Lee
- FLY BY NIGHT
- Hillbarn Theatre
1%Best Musical URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
23%SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
7%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
7%INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
6%BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
5%CABARET
- Renegade Theatre Co
4%WAITRESS THE MUSICAL
- SF Playhouse
3%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%GYPSY
- Palo Alto Players
3%LES MISERABLES
- Orpheum
3%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater, Ben Lomand
3%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
3%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Players
2%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%GREASE
- Altarena Playhouse
2%HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
1%A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
1%FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%THE SPITFIRE GRILL
- Ross Valley Players
1%CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
1%Best New Play Or Musical THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
15%THE LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theater Company
12%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
8%HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
7%COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
6%DAISY
- Hillbarn Theatre
6%THE RESERVOIR
- Berkeley Repertory Theatre
6%LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN
- TheatreWorks Silicon Valley
5%CO-FOUNDERS
- American Conservatory Theater
5%EXOTIC DEADLY: OR THE MSG PLAY
- San Francisco Playhouse
5%WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
4%WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
4%PLAZA SUITE
- Hillbarn Theatre
4%WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
3%FEATHERBABY
- Spreckels Theatre Company
3%LIMP WRIST ON THE LEVER
- Crowded Fire Theatre
2%GUMIHO
- Theatre Rhinoceros
2%HOLLY DAY AND THE RAINBOW ROAD
- 6th Street Playhouse
2%DYSFUNCTION
- Selma Arts Center
2%Best Performer In A Musical
Brian Moore
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
21%
Shelly McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
5%
Marie Asano Suzano
- ALICE BY HEART
- Upstage Theater
5%
Britta Rae
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
5%
Nina Sophia Pacheco
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
4%
Angela Jeffries
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
4%
Ana Bogren
- CABARET
- Renegade Theatre Co
3%
Kama Belloni
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%
Chris Salem
- CABARET
- Renegade Theater Company
2%
Charlotte Munson
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Luc Leffe
- GREASE
- Altarena Playhouse
2%
Ana Bogren
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
2%
AJ Jaffari
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%
Jillian A. Smith
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Emily Kuroda
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Ruby Day
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Zed Warner
- AMERICAN IDIOT
- Cabrillo Stage
2%
Zed Warner
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
2%
Adam Magill
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Keith Adair
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Emily Couch
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
1%
Nelson Brown
- GROUNDHOG DAY
- 6th Street Playhouse
1%
Lauren D’Ambrosio
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
1%
Roeen Nooran
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
1%
Dave Leon
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
1%Best Performer In A Play
Sydney Stull
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
15%
Kyle Conley
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
10%
Ian Dyer
- MISERY
- Actors Theatre
4%
Phillip Leyva
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
3%
Manirose Bobisuthi
- MISERY
- Actors Theatre
2%
Brendan Looney
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
2%
Kai Vader
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
2%
Christian Jimenez
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
2%
Karen Hernandez
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
2%
Shiv Harris
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
2%
Justin Joung
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Angie Higgins
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Adrienne Muerer
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
2%
Paige Lindsey White
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Corey Jones
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Rachel Brown
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
1%
Jen Cuevas
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
Harrison Alter
- SEMINAR
- The Royal Underground/Live Oak
1%
Mary Samson
- SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
1%
Devin A. Cunningham
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%
AJ Jaffari
- UNNECESSARY FARCE
- Limelight Theater
1%
Lauri Smith
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
1%
Harrison Alter
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground Theater Company
1%
Jennifer Jackson
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%
Eve Gandarosa
- THE LOVE EDITION: DOWN THE AISLE
- Bindlestiff Studio
1%Best Play ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%CLUE
- Onstage Repertory Theatre
7%SONIA FLEW
- Upstage Theater
4%MISERY
- Actors Theatre
4%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
4%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
3%ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
3%LES MISERABLES
- Orpheum
3%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%SEMINAR
- The Royal Underground Theater Company
3%A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
3%FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%MASTER HAROLD AND THE BOYS
- SANTA CRUZ SHAKESPEARE
2%NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
2%PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%PLAZA SUITE
- Hillbarn Theatre
2%THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%EUREKA DAY
- Marin Theatre
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%CALENDAR GIRLS
- Masquers Playhouse
1%SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
1%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
1%WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%DAISY
- Hillbarn Theatre
1%THE TEMPEST
- Marin Shakespeare Company
1%Best Production of an Opera LES MISERABLES
- Orpheum
28%LA BOHEME
- SF Opera
18%DEAD MAN WALKING
- San Francisco Opera
14%ZORRO
- Opera San Jose
7%COSÌ FAN TUTTE
- Opera San Jose
6%H.M.S PINAFORE
- Lamplighters Music Theatre
6%BLUEBEARD'S CASTLE
- Opera San Jose
5%THE SORCERER
- Lamplighters Music Theatre
5%LE COMTE ORY
- Merola Opera Program
4%DOLORES
- West Edge Opera
4%TROUBLE IN TAHITI
- Mercury Theater
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Martie Muldoon and Jacob Young
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
19%
Skip Epperson
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
10%
Carlos Aceves
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
8%
Diane McRice & Dianna Schepers
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
6%
Bill English
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
5%
Brad Rhoades
- MISERY
- Actors Theatre
4%
Lars Fabiunke
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
4%
Umut Yalcinkaya
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
3%
Dianna Schepers
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
Maria Stats
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
2%
Nina Ball
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Heather Kenyon
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
2%
Nina Ball
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Matt Cardigan- Smith
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%
Michael Schweikardt
- PERICLES
- SANTA CRUZ SHAKESPEARE
2%
Christopher Fitzer
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Jack Souza
- THE SHARK IS BROKEN
- Prospect Theater Project
2%
Michael Schweikardt
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Arnel Sancianco
- WASTE
- Marin Theatre
2%
Tricia Tecson
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Contra Costa Civic Theater
1%
Nina Ball
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Fernando Ochoa Beltran Smith
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%
Malcolm Rodgers
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
1%
Tricia Tecson
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%
Fernando Ochoa Beltran Smith
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Chuck Phalen and Sydney Stull
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
23%
Skyler Kirby
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
11%
Barry G. Funderburg
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
7%
Luke Sheperd
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
6%
Wes Shippee
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
5%
Julie Domingo
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
4%
Arthur Garcia
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
4%
James Ard
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
4%
Wes Shippee
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
3%
Matt Cardigan-Smith
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
3%
Carl Erez
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
3%
Jeff Mockus
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Brittany Law
- SHERWOOD
- Cinnabar Theater
2%
Ray Archie
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
James Ard
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Enrico Banson
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground/Berkeley City Club
2%
George Psarras
- THE MOUSETRAP
- City Lights Theatre Company
2%
Christian Pizziarani
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Matt Stines
- YAGA
- Marin Theatre
1%
Jeff Mockus
- FLY BY NIGHT
- Hillbarn Theatre
1%
Christian Pizziarani
- EMMA
- Silicon Valley Shakespeare
1%
Kinzey Eastin
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
1%
Carl Erez
- FAIRVIEW
- Contra Costa Civic Theater
1%
Michael O'Brien
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%
Ray Archie
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%Best Supporting Performer In A Musical
Shiv Harris
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
16%
Chuck Phalen
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
12%
Michael Navarro
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
8%
Audrey Degon
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
7%
Amy Carlson
- CABARET
- Renegade Theater Company
6%
Kama Belloni
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
4%
Whitney Hisako Moore
- GYPSY
- Palo Alto Players
4%
Arielle Crosby
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
4%
Melissa WolfKlain
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Anne Terze-Schwarz
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theater Company
2%
Daemon Nowatzki
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
2%
Amber McCann
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Shiv Harris
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Isa S. Chu
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Brynn Fay
- FUN HOME
- Upstage Theater
2%
Gwyneth Price-Panos
- LEGALLY BLONDE
- WVLO
2%
William I. Schmidt
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
1%
Jomar Tagatac
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Erin Rose Solorio
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%
Brady Morales-Woolery
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Tanika Baptiste
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
1%
Sharon Shao
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
1%
Liam De Olivera
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
1%
Deanalís Arocho Resto
- CO-FOUNDERS
- American Conservatory Theater
1%
Safira McGrew
- A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Jesse Phalen
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
14%
Melissa Slavick
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
14%
Marie Levkovich
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
5%
Brad Rhoades
- MISERY
- Actors Theatre
4%
Elliot Sagay
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Matt Hess
- MURDER ON THD ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
4%
Brian Moore
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
3%
Alicia Von Kugelgen
- CALENDAR GIRLS
- Masquers Playhouse
2%
Mia Rapoport
- WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
2%
Michael Carlos
- SEMINAR
- The Royal Underground Theatre/Live Oak Theatre
2%
Phaedra Tillery-Boughton
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Alliana Lili Yang
- A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Anna Takayo
- WASTE
- Marin Theatre
2%
Paige Whitney
- THE WOMEN
- Valley Players
1%
Aiden Royal
- NIGHT OF THE LIVING DEAD
- Phantom Players
1%
Howard Swain
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%
Alex Schepers
- HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
1%
Devon deGroot
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
1%
Bill Dietz
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%
Sophie Ruf
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
1%
Jepoy Ramos
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
Jay Bordon
- THE LOVE EDITION: DOWN THE AISLE
- Bindlestiff Studio
1%
Christian Jimenez
- OTHELLO
- Theatre Rhinoceros
1%
Jordan Covington
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%
Brigitte Losey
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production LEGALLY BLONDE
- Pinole Community Players
19%ALICE BY HEART
- Renegade Theatre Co
15%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
13%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
13%THE WIZARD OF OZ
- Children's Musical Theatreworks
11%A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
8%ROMEO & JULIET
- Santa Cruz Shakespeare
5%ELEPHANT AND PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PLAY Theater
4%HOLLY DAY AND THE RAINBOW ROAD
- 6th Street Playhouse
4%DON’T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS
- PLAY Theater
3%KNUFFLEBUNNY
- PLAY Theater
3%THE NEW TEACHER (A STAGE PLAY COMEDY)
- Super Bad Theatre Company
2%Favorite Local Theatre
Ghostlight Theatre Ensemble
25%
Cabrillo Stage
5%
Transcendence Theatre Company
4%
Palo Alto Players
4%
Santa Cruz Shakespeare
4%
Renegade Theatre Co
3%
Theatre Lunatico
3%
Mountain Community Theater
3%
SFBATCO
3%
South Bay Musical Theatre
3%
San Francisco Playhouse
3%
Berkeley Rep
2%
Z Space
2%
Pittsburg Theatre Company
2%
Actors Theatre
2%
On The Fringe Theatre
2%
A.C.T San Francisco
2%
The Royal Underground Theatre Company
2%
Marin Theatre
1%
Hillbarn Theatre
1%
TheatreWorks Silicon Valley
1%
Prospect Theater Project
1%
Masquers Playhouse
1%
SF Playhouse
1%
City Lights Theatre Company
1%