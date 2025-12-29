Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld San Diego Awards; THE WULFEATER Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for San Diego & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld San Diego Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Diego Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Erica Marie Weiss
- I CAN COOK TOO
- New Village Arts
13%
Shakina
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
11%
Becca Myers
- MSCAST
- MOXIE
9%
Sofia Rosas
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
9%
Encore Vocal Ensemble
- REVOLUTION! A CELEBRATION OF THE REBELS, THE DREAMERS, AND THE VOICES THAT REFUSE TO BE SILENCED,
- Grossmont College Performing & Visual Arts Center
9%
Tyler Tafolla
- MOVIN’ RIGHT ALONG: AN ALL STAR TRIBUTE TO JIM HENSON
- Oceanside Theatre Company
8%
Laney Norberg
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
8%
Rick Najera
- LATIN HISTORY FOR MORONS
- Oceanside Theatre Company
5%
Heaven Cruz
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Kaileya Quindoy
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Maya Cloud
- DREAMER CABARET
- Open Book Theatre Company
5%
Wendy Maples
- MS.CAST: DREAM ROLES
- MOXIE Theatre
4%
Mikaela Macias
- MSCAST
- MOXIE
3%
Samanthan Ginn
- MS.CAST: DREAM ROLES
- MOXIE Theatre
3%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLLYWOOD
- CCAE Theatricals
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Christian “Tian” DePaul
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
18%
Dewey Decking
- SHREK
- Carlsbad Community theater
10%
Taylin Maienschein
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
8%
Ryan Tawa
- PIPPIN
- Star Theatre
6%
Xavier J. Bush
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
6%
EY Washington
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Jimmy Locust
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
4%
AJ Junious
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
4%
Melissa Glasgow
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
Michael Mizerany
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
4%
Katie Banville
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%
Katie Banville
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%
Xavier J. Bush
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
3%
Taylin Maeinschein
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
3%
Xavier J. Bush
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Antonio Cayler
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
2%
Katie Wallace
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%
Micah Parra
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
2%
Katie Banville
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
1%
Sharla Mandere
- BRIGHT STAR
- Lamplighters
1%
Luke Harve Jacobs
- MIRACLE ON 31ST STREET
- New Village Arts
1%
Noa Barankin
- RHYTHM DELIVERED
- Grand Ritz
1%
Noa Barankin
- DRUMATIX: A RHYTHM PACKED ADVENTURE
- The Bornemann
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Danisha Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
15%
Brenna Maienschein
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
9%
Kelly Dempsey
- SHREK
- Carlsbad Community theater
8%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
6%
Elisa Benzoni
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
5%
Renetta Lloyd
- PIPPIN
- Star Theatre
5%
Zoë Trautmann
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Teresa Craven
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
5%
Chong Mi Land
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Chong Mi Land
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Brooke Kesler
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
4%
Sabrina Soto
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
4%
Valynsia Sims
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
3%
Claire Peterson
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%
Chong Mi Land
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Chong Mi Land
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
2%
Erica Henson
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%
Miguel Barragan
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
2%
Zoë Trautmann
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Carmen Amon
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
2%
Claire Peterson
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
1%
Judith Dolan
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
1%
Marcene Drysdale
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
1%Best Dance Production THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
26%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
25%PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage Productions
18%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
17%HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
8%DRUMATIX: A RHYTHM PACKED ADVENTURE
- The Bornemann
4%RHYTHM DELIVERED
- Grand Ritz
2%Best Direction Of A Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
16%
Colin Alsop
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
9%
Mark Scott
- SHREK
- Carlsbad Community theater
7%
David Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
6%
Geno Carr
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
6%
Gerilyn Brault
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%
Blake McCarty
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
5%
Antonio Cayler
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
Michael Mizerany
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
4%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Sheri Eden Barber
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
Gerilyn Breault
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Christopher Ashley
- THE HEART
- La Jolla Playhouse
4%
Noelle Marion
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%
Teri Brown
- BRIGHT STAR
- Lamplighters Community Theatre
3%
Sean Murray
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
2%
Steve Glaudini
- FIDDLER ON THE ROOF
- Moonlight Stage Productions
2%
Kevin Burroughs
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Stephen Brotebeck
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Leigh Scarritt
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%
Larry Ruben
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
2%
Katie Wallace
- BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
2%
Jason Blitman
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
2%
Randy Slovacek
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
1%Best Direction Of A Play
Vivian White
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
12%
Katie Marquardt
- OUR TOWN
- Star Theatre
10%
Anthony Methvin
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
9%
Desireé Clarke Miller
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
9%
Vanessa Stalling
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
9%
Kian Kline-Chilton
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
8%
Jacole Kitchen
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
7%
Kara Tuckfield
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
7%
Peter Francis James
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
6%
Michael Mizerany
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
4%
Michael Mizerany
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
4%
Kimberly Senior
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
4%
Phil Johnson
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
4%
Herbert Siguenza
- LATIN HISTORY FOR MORONS
- Oceanside Theatre Company
3%
Patrice Amon
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
3%Best Ensemble THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
15%SHREK
- Carlsbad Community theater
10%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
7%SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
5%PIPPIN
- Star Theatre
5%MATILDA
- San Diego Musical Theatre
5%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
5%THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
4%SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
3%PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Amphitheater
3%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
3%FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
2%ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
2%ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
1%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
1%BRIGHT STAR
- Lamplighters
1%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
1%HEATHERS
- Open Book Theatre Company
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sara Hayes
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
18%
David Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
8%
Kevin 'Blax' Burroughs
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
Amanda Zeive
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
7%
Michelle Miles
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Star Sanders
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
4%
Sammy Webster
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
4%
All's Well That Ends Well
- SHERICE MOJGANI
- The Old Globe
4%
Mashun Tucker
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
4%
Star Sanders
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
4%
Colby Freel
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
3%
Michelle Miles
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
3%
Josh Olmstead
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
3%
Sierra Shreves
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%
Michelle Miles
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
3%
Star Sanders
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
3%
Annelise Salazar
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
3%
Mashaun Tucker
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
2%
Nate Cargill
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%
Jared Jacobs
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
2%
Nayeli Bailey
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Michelle Miles
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Mashun Tucker
- A PERFECT GANESH
- Lamplighters Community Theatre
1%
Colby Freel
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
16%
Lyndon Pugeda
- SHREK
- Carlsbad Community theater
10%
Elan McMahan
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
9%
Antonio Cayler
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
8%
EY Washington
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
Tamara Paige
- WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
7%
Jacob Yates
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
6%
Jaelyne Sanchez
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
5%
Van Angelo
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
5%
Patrick Marion
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
4%
Richard Dueñez Morrison
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Richard Dueñez Morrison
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
3%
Eliza Vedar
- THE PROM
- San Diego Junior Theatre
3%
Lyndon Pugeda
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
3%
Richard Duenez Morrison
- JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
3%
Lyndon Pugeda
- KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
2%
Richard Dueñez Morrison
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Ron Councell
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%Best Musical THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
14%SHREK
- Carlsbad Community theater
10%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
8%WAITRESS
- Moonlight Stage Productions
5%THE PROM
- San Diego Musical Theatre
5%PIPPIN
- Star Theatre
5%MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
3%MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
3%FOLLIES
- Cygnet Theatre
3%NEXT TO NORMAL
- Luminary Arts
3%ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
3%HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
3%BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
3%MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Moonlight stage productions
2%SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
2%THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
2%LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%STRANGER SINGS!
- Oceanside theatre company
2%BRIGHT STAR
- Lamplighters
2%JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
1%Best New Play Or Musical THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
24%THE HEART
- La Jolla Playhouse
20%MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
7%KARAOKE DREAMS
- Blindspot Collective
6%MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
5%COLORÍN COLORADO
- La Jolla Playhouse
5%ANOTHER DAY IN PARADISE
- Blindspot Collective
4%LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
4%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
4%LOTERÍA: GAME ON
- CCAE Theatricals
4%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
3%MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%DEAD MOOSE
- City Heights Performance Annex
2%Best Performer In A Musical
Danisha Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
9%
Greg Bailey
- SHREK
- Carlsbad Community theater
5%
Savannah Comer
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
5%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Silas Schulz
- PIPPIN
- Star Theatre
3%
Tirzah
- STRANGER SINGS!
- Oceanside Theatre Company
3%
Isabella Fernandes
- NEXT TO NORMAL
- Luminary Arts
3%
Shakina
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%
Heaven Cruz
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%
Espie Ignacio
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
3%
Sarah K. Pierce
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
3%
Sofia Rosas
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
3%
Keri Miller
- BRIGHT STAR
- Lamplighters Community Theatre
3%
Tyler Jiles
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
3%
Iris Manter
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
3%
Wendy Waddell
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
3%
Bryan Banville
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Sean Boyd
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
2%
Analia Romero
- JEKYLL & HYDE
- San Diego Musical Theatre
2%
Chase Boertje
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
2%
Joshua Powers
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
2%
Kay Marian Mcnellen
- HEAD OVER HEELS
- Coronado Playhouse
2%
David Burnham
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
2%
Hunter Brooke
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
2%
Xavier J. Bush
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
2%Best Performer In A Play
Andrian Eagleston
- OUR TOWN
- Star Theatre
10%
Jennifer Guttiere
- STEEL MAGNOLIAS
- Patio Playhouse
9%
Analia Romero
- COLORÍN COLORADO
- La Jolla Playhouse
7%
Eli Wood
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
7%
Taylor Barnes
- OUR TOWN
- Star Theatre
6%
Taylor Henderson
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%
Winnie Beasley
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
Andréa Agosto
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
David McBean
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
4%
Neha Curtis
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
4%
Eileen Bowman
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
4%
DeAndre Simmons
- THE MOUNTAINTOP
- New Village Arts
4%
Shealyn Sailors
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
4%
Andrew Oswald
- VANYA AND SONYA AND MASHA AND SPIKE
- Cygnet Theatre
3%
Kevin Phan
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
3%
Kylie Young
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Angelique Cabral
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
3%
Joey Kirkpatrick
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Jason Maddy
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
2%
Kate Rose Reynolds
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Vicky Dawson
- TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
2%
Eileen Bowman
- LOOPED
- The Roustabouts Theatre Co.
2%
Mary Lou Rossato
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
2%
Elliot Sagay
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
1%
Michael Amira Temple
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
1%Best Play ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
17%OUR TOWN
- Star Theatre
14%WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
11%THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
10%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Lamplighters Community Theatre
6%MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
6%DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
6%ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
5%WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
5%OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
5%MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
4%THE MOUNTAIN
- New Village Arts
4%THE COUNTER
- MOXIE Theatre
3%TRUE WEST
- The Roustabouts Theatre Co.
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Theater
20%
Greg Ertel
- SHREK
- Carlsbad Community theater
10%
Tyler Dean
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
8%
Matthew Herman
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
8%
Andrew Hull
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
8%
James G. Boyd
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
5%
Heather Larsen
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
5%
Mathys Herbert
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%
Mike Buckley
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
4%
Clifton Chadick
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%
Michael Wogulis
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
3%
Yi-Chien Li
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
3%
Jared Jacobos
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
3%
Mathys Herbert
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
2%
Takeshi Kata
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
2%
Julie Lorenz
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Colby Freel
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
2%
Lawrence E Moten III
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
2%
Kyle Waterman
- ANOTHER DAY IN PARADISE
- Blindspot Collective
1%
Reiko Huffman
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
1%
Jared Jacobs
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Coronado Playhouse
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Brian Jenkins
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
18%
Jordan Gray
- THE PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage
10%
Paul Peterson
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
9%
Jordan Gray
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
9%
Connor Boyd
- THE SEUSSIFICATION OF ROMEO & JULIET
- Trinity Theatre Company
6%
Estefania Ricalde
- ONCE ON THIS ISLAND
- Oceanside Theatre Company
5%
Andrea Allmond and Jeff Gardner
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
5%
Eliza Vedar
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo + The Old Globe
4%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Jordan Gray
- SWEENEY TODD
- San Diego Musical Theatre
4%
Padra Crisafulli
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
4%
Matt Lescault Wood
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
4%
Steve Murdock
- A PERFECT GANESH
- Lamplighters Community Theatre
4%
Nikki (Nic) Rodriguez Villafañe
- MANIFEST PUSSY
- Diversionary Theatre
3%
Jordan Gray
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
3%
Janine Rose
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
3%
Eliza Vedar
- THE COUNTER
- MOXIE Theatre
2%
Padra Crisafulli
- WE ARE CONTINUOUS
- Diversionary Theatre
2%
Julian Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Ave
1%Best Supporting Performer In A Musical
Jillian Mayer
- SHREK
- Carlsbad Community theater
8%
Antonio Vargas
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
6%
Alia Eddington
- THE WULFEATER
- The Tenth Avenue Arts Center
6%
T.j. Rodriguez
- SHREK
- Carlsbad Community theater
5%
Juliet Fischer
- THE PROM
- San Diego Musical Theatre
4%
Daniel Watts
- PIPPIN
- Star Theatre
4%
Zane Camacho
- MATILDA
- San Diego Musical Theatre
4%
Julia Roskopf
- THE WULFEATER
- Tenth Avenue Arts Center
4%
Rachel Dillon
- FIRST DATE
- Point Loma Playhouse
3%
Brian Imoto
- SHREK
- Carlsbad Community theater
3%
Phoebie-Jeene Omondi
- THE LIGHTNING THIEF
- Open Book Theatre Company
3%
Sofia Rosas
- ALICE BY HEART
- Open Book Theatre Company
3%
Erica Marie Weisz
- SPRING AWAKENING
- Oceanside Theatre Company
3%
Cody Bianchi
- MIDNIGHT AT THE NEVER GET
- Diversionary Theatre
2%
Heaven Cruz
- HEATHERS
- Open Book Theatre Company
2%
Melinda Gilb
- FOLLIES
- Cygnet Theatre
2%
Marcy Ledvinka
- SEUSSICAL
- Trinity Theatre Company
2%
Adam Granados
- HELLO, DOLLY!
- San Diego Musical Theatre
2%
Lexi Hoffman
- FOOTLOOSE
- A-List Theatre
2%
Tyler C. Jiles
- THE WULFEATER
- 10th Ave Arts
2%
Jonathan Sangster
- WAITRESS
- Moonlight
2%
Brooke Henderson
- PRINCE OF EGYPT
- Moonlight Stage Productions
2%
Michael Harrison
- BRIGHT STAR
- Lamplighters
2%
Jason Fisher
- NEXT TO NORMAL
- Luminary Arts
2%
Constance Jewel Lopez
- LITTLE WOMEN: THE BROADWAY MUSICAL
- MOXIE Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Becca Myers
- OUR DEAR DEAD DRUG LORD
- MOXIE Theatre
12%
Arthur Hanket
- ALL'S WELL THAT ENDS WELL
- The Old Globe
12%
Bobby Imperato
- WAIT UNTIL DARK
- Lamplighters Theater
10%
Dani Guinn
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
8%
Lulu Stezano
- OUR LADY OF THE SAN DIEGO CONVENTION CENTER
- TuYo Theatre
8%
Diane Yvette
- MANNY AND THE WISE QUEENS
- Oceanside Theatre Company
7%
Santino Jimenez
- ONE OF THE GOOD ONES
- The Old Globe
7%
Coleman Ray Clark
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
7%
J. Rainey
- LIVING AFTER MIDNIGHT
- Trinity Theatre Company
7%
Cody Dupree
- DIE MOMMIE DIE!
- Compulsion Dance & Theater
5%
Jacquelyn Ritz
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
5%
Troy Tinker-Elliot
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
4%
Mak Shealy
- MERRY ME
- Diversionary Theatre
4%
Cody Dupree
- MARRY ME, DENNIS BRANIGAN
- Compulsion Dance & Theater
3%Best Theatre For Young Audiences Production MATILDA
- San Diego Musical Theatre
21%SHREK
- Carlsbad Community theater
18%FOOTLOOSE
- A-List Theatre
15%ALICE BY HEART
- Trinity Theatre Company
12%BEETLEJUICE
- Young Actors' Theatre
11%THE ADDAMS FAMILY
- Oceanside Theatre Company
9%SEUSSICAL
- Oceanside Theatre Company
9%LEGALLY BLONDE
- Junior Actors Company
6%Favorite Local Theatre
Diversionary Theatre
8%
A-List Theatre
8%
San Diego Musical Theatre
7%
Star Theatre
7%
Carlsbad Community Theater
7%
Tenth Avenue Arts Center
6%
Moonlight Stage Productions
6%
Open Book Theatre Company
5%
Trinity Theatre Company
5%
Oceanside Theatre Company
5%
The Old Globe
4%
La Jolla Playhouse
4%
Luminary Arts
3%
Cygnet Theatre
3%
Lamplighters Community Theatre
3%
Moonlight Amphitheater
3%
10th Ave Arts
3%
Coronado Playhouse
2%
MOXIE Theatre
2%
Old Globe Theatre
2%
Blindspot Collective
2%
Point Loma Playhouse
1%
Junior Actors Company
1%
The Roustabouts Theatre Co.
1%
New Village Arts
1%