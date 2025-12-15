Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Salt Lake City Awards; THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Salt Lake City & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Salt Lake City Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Salt Lake City Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Ben Roeling and Izzy Arrietta
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
19%
Diana Dresser
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
7%
Alaina Stone
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
6%
Penny Saunders
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%
Aaron Larsen Ford
- TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Theatre
6%
Mara Newbery Greer
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
5%
Heather Jefferies
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
5%
Sam Stowell
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
4%
Stephanie Cole
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Lindsey D. Smith
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
4%
Nick Garner
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Cynthia Fleming
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
3%
David Smith
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
3%
David Walker
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Lindsey Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%
Eric Sciotto
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Karllen Johnson
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Ramsi Stoker & Lindsey D Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%
Heather Childs
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
2%
Nathan Balser
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
1%
Latoya Cameron & Tito Smeeth Livas
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
1%
Sarah Heiner
- THE PROM
- OPPA!
1%
Gerry McIntyre
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Company
1%
Karen Azenberg
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%
Natalie Malotke
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Alicia Kondrick
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Performing Arts Center
19%
Ashley North
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
6%
Brenda Van Der Wiel
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Alicia Kondrick
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
5%
Bill Black
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
4%
Rebecca Fenton
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Bill Black
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
4%
Lauren Roark
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
4%
Tabitha Sublette
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
3%
Joy Zhu
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Alicia Kondrick
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
3%
Stephanie Colyar
- CATS
- Centerpointe Theatre
3%
Torrey Woolsey
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
3%
Nancy Henderson
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%
Amanda Larsen
- JOSEPH AND THE...
- OPPA!
3%
Boston Partridge
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Maria Menlove
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- The Ziegfeld Theater
2%
Jen Jackson
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Lauri Baird
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Candice Nielsen
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
2%
Raven Ong
- ANTHONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
2%
Ricky Lurie
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Ryan Moller
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Elizabeth Webb & Sofia Paredes-Kenrick
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%
Brenda Van Der Weil
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%Best Dance Production FOOTLOOSE
- Hale Centre Theatre
43%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
29%A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
28%Best Direction Of A Musical
Kate Rufener
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
16%
Andrew Jefferies
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
9%
Amanda Berg Wilson
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
9%
Andrew Barratt Lewis
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
8%
Andrew Jefferies
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
6%
Ben Roeling and Izzy Arietta
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
4%
Jennifer Hill Barlow
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Dave Tinney
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
4%
Ryan Bruckman
- SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
3%
Cassidy Wixon-Heise
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Ziegfeld Theater
3%
Brooklynn Kohler
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
3%
Mindy Eckroth
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
3%
Wendy Dahl-Smedshammer
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%
Danny Inkley
- TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Legacy Theatre
3%
David Smith
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
3%
Sadie Saunders Day
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
2%
Karen Azenberg
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%
Ashley Grant
- JOSEPH AND THE...
- OPPA!
2%
Eric Sciotto
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Sarah Hartmann
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Dave Tinney
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
1%
chase Grant
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
1%
Melinda Pfundstein
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%
David Walker
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
1%
Wendy Dahl-Smedshammer
- SNOOPY
- Taylorsville Arts Council
1%Best Direction Of A Play
Rob Fernandez
- NIGHTFALL
- West Valley Arts
16%
Kristi Curtis
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
13%
David Morgan
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
13%
John DiAntonio
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
10%
Beth Lopes
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
7%
Ada Lauren Taylor
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
7%
Rodney Lizcano
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
5%
Blake Barlow
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
4%
Heather Ann Jackson
- SILENT SKY
- OPPA!
3%
Karen Azenberg
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
3%
Tom Frey
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
3%
Latoya Cameron & Tito Smeeth Livas
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
2%
Jon Liddiard
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
2%
Penelope Caywood & Hannah Keating
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
2%
Michael Perlman
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
2%
Timothy Douglas
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
2%
Wes Grantom
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%
Michael John Garces
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Co
2%Best Ensemble THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
16%DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
7%SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
7%MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
6%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
5%BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
5%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
5%NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
4%A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
3%ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Theatre
2%AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%ANASTASIA
- Draper Historic Theatre
1%FLOWERS FOR MRS. HARRIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%THE SOUND OF MUSIC
- Centerpoint Legacy Theatre
1%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
1%SHE LOVES ME
- OPPA!
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jaron Kent Hermansen
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
14%
Caleb Wallengren
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
9%
Caleb Wallengren
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
9%
Caden Schaefer
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
7%
Jessica Greenberg
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
6%
Shannon McKinney
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
5%
Michael Gray
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
5%
Jaron Hermansen
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
5%
Ryan Fallis
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Dalton Hamilton
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
4%
Renee Fowler
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
4%
Paul Miller
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%
Joe Governale
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Ryan Fallis
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
2%
Graham Whipple
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
2%
Dawn Chiang
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Co
2%
Jesse Portillo
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Zac Bringhurst
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Shannon McKinney
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%
Jesse Portillo
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL!
- Salt Lake Acting Company
2%
Rob Siler
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Paul Black
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Sara Clark
- NIGHTFALL
- West Valley Arts
1%
Scott Bolman
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
1%
Lindsay Young
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Ai Lesa
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
22%
Brad Carroll
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
12%
Anne Puzey
- RAGTIME
- The Ruth & Nathan Hale Theater
8%
Chari Bennett
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
8%
Alex Marshall
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
8%
Chari Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
6%
Alex Marshall
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
5%
Anne Puzey
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
5%
Dr. Robert 'BJ' Bedont
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%
Christopher Babbage
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
3%
Helen Gregory
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%
Anne Puzey
- BELOVED KING: A QUEER BIBLE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Tom Griffin
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
2%
Phil Reno
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
2%
Maren Hansen
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Daniel Mollett
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Christopher Babbage
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Nic Maughan
- NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
2%
Zach Hansen
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%
Helen Gregory
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Company
1%Best Musical THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
16%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
8%SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
7%DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
7%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
5%BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
5%JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
4%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
4%THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
4%A CHORUS LINE
- West Valley Arts
4%PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
3%DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Legacy Theatre
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%A CHRISTMAS CAROL
- Tuacahn Hafen Theatre
2%WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
1%THE SOUND OF MUSIC
- Centerpoint Legacy Theatre
1%SHE LOVES ME
- OPPA!
1%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
1%Best New Play Or Musical STAR OF WONDER
- West Valley Arts
28%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
23%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
18%BELOVED KING: A QUEER BIBLE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
11%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
7%WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
7%THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
5%Best Performer In A Musical
Brynn Thurston
- SOMETHING ROTTEN!
- The Hopebox Theatre
16%
Chase Peterson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
11%
Chelsea Campbell
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
7%
Rob Riordan
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
6%
Ali Gordon
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
4%
Camdyn Anderson
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
4%
Kailey Simmons
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Adam Moore
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
4%
Beatriz Melo
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
3%
Nellie Hasler
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%
Thomas Wood
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Johnathan Tanner
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Ella Bleu Bradford
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
David Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%
Taylor Smith
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
2%
Kyle Dalsimer
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
1%
Ellie England
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
1%
Tanner Tate
- BIG FISH
- Kensington Theatre Company
1%
Bailey Johnson
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
1%
Amanda Crabb
- SISTER ACT
- HCT
1%
Amy Shreeve Keeler
- RAGTIME
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%
Ben Lowell
- DADDY LONG LEGS
- Centerpoint Theatre
1%
Isaac Carrillo
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
1%
Jordan Briggs
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%
Joseph Paul Branca
- NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
1%Best Performer In A Play
Adam Packard
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
18%
Jillian Joy
- THE PLAY THE GOES WRONG
- West Valley Arts
15%
Daniel Hess
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
12%
Cassandra Bissell
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
8%
Walter Kmiec
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
6%
Anne Louise Brings
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
5%
Olivia D. Dawson
- STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
5%
Kayland Jordan
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
5%
Kai Freeman
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Cassie Hurt-McLarty
- SILENT SKY
- OPPA!
3%
Collette Astle
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
3%
Kennedi Drake
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Matt McGloin
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%
Kim Taff
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
2%
Richard Todd Adams
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%
Linda Mugleston
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%
Jon Hudson Odom
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
1%
Dan Tate
- TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
1%
Jarod Lewis
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
1%
Kathryn Ktel
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
1%
Brandon Stauffer
- TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
1%
Marcee Ludlow
- SILENT SKY
- OPPA!
1%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
22%A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
13%TWELVE ANGRY MEN
- HCT
9%ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
8%MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
8%AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
6%WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
4%STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
4%A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
3%DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
3%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
3%NIGHTFALL
- West Valley Arts
3%2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
2%TWO PIANOS FOUR HANDS
- Pioneer Theatre Co
2%TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
2%DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Co
2%SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%SILENT SKY
- OPPA!
1%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
1%HENRY V
- Creekside Theatre Fest
1%CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Co
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Adam Flitton
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
17%
Apollo Mark Weaver
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
11%
Caleb Wallengren
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
8%
Cully Long
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
5%
Bruce Cutler
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
5%
Jo Winiarski
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
5%
Nate Bertone
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
5%
Kristyan Williams
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Jo Winiarski
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Carter Thompson
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Nate Bertone
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Morgan Golightly
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
3%
Jenn Taylor
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
2%
Clayton Dombach
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Brandon Stauffer
- JOSEPH AND THE..
- OPPA!
2%
Canon Hadfield
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Paul Black
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Bryce Cutler
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theatre Company
2%
Nathan Stuart and Winter Craner
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Jo Winiarski
- STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
2%
Apollo Mark Weaver
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%
Yoon Bae
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%
Jenn Stapley-Taylor
- TWELVE ANGRY MEN
- HCT
1%
Dennis Hassan
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%
Jo Winiarski
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Andrew Domyan
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
22%
Chari Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
9%
Aaron Hubbard
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
7%
Linsday Jones
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
7%
Bryce Robinette
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
5%
Richie Trimble
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Rob Moffat
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
5%
Nathan Martineau
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Grace Heinz
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
4%
Scott O'Brien
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
4%
Michelle Ohumukini
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
3%
Eric Collins
- A CHRISTMAS CAROL
- Tuacahn Hafen Theatre
3%
Joe Killian
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
3%
Josh Liebert
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
3%
Lindsay Jones
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%
Zac Bringhurst
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Josh Liebert
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Melanie Chen Cole
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
1%
Lindsay Jones
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
1%
Penelope Caywood
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%
Evan Saunders
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
1%
Joe Killian
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%
Zac Bringhurst
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
1%
Josh Liebert
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Matt Mitchell
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
1%Best Supporting Performer In A Musical
Sophia Morrill Mancilla
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
11%
Robert Campbell
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
6%
Graham Ward
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
6%
Abby Heywood Bradshaw
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
5%
River Robinson
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
4%
James Carter
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
4%
Angie Call
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Terrace Plaza Playhouse
4%
Abby Linderman
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
3%
Jordan Briggs
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%
Scotty Fletcher
- SOMETHING ROTTEN!
- The Ruth & Nathan Hale Theater
3%
Mandy Chandler
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
3%
Flynn Mitchell
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Melinda Parrett
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
3%
Trevor Williams
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
2%
Aaron Arnell Harrington
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
2%
Austinn Le
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Sam Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
2%
Lily Shepherd
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
2%
RyLee Smedshammer
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
2%
Joseph Paul Branca
- SOMETHING ROTTEN!
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Donna Vivino
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%
Nate Smith
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
2%
Ben Roeling
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Teaira Burge
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Scott Urie
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
1%Best Supporting Performer In A Play
Armando Serrano
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
18%
Andrew Maddocks
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
11%
Will Gardner
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
9%
Blake Henri
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
7%
Dan Radford
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
6%
Anton Moss
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
6%
Tessie Smith
- A CHRISTMAS CAROL
- Hale Centre Theatre
5%
Caitlin Wise
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
4%
Kat Lee
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
3%
Cassandra Bissell
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
3%
Chauncy Thomas
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
3%
Lavour Addison
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
3%
Bob Walton
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%
Sofia Paredes-Kenrick
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Emelie Shinn
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Dee-Dee Darby-Duffin
- WHITELSITED
- Salt Lake Acting Company
2%
Megan Bishop
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Eric Sciotto
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
2%
Michael Smith
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
2%
Lucy Lavely
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Company
2%
Dan Domingues
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Company
1%
Raine Finch Eldredge
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
1%
Heidi Hackney
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
1%
Jacob Barnes
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
1%
Joleah Long
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
1%Best Theatre For Young Audiences Production PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
28%THE ADDAMS FAMILY
- West Valley Arts
20%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
17%DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL!
- Salt Lake Acting Company
13%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
8%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theatre
6%CRASH LANDING
- Tooele Valley Theatre
6%STORY WEAVERS
- Hale Centre Theatre
3%Favorite Local Theatre
West Valley Performing Arts Center
20%
Utah Shakespeare Festival
12%
Hopebox Theatre
10%
The Ruth & Nathan Hale Theater
9%
Sentinel Theatre
8%
Hale Centre Theatre
7%
Centerpoint Legacy Theatre
4%
Draper Historic Theatre
3%
Tuacahn Center for the Arts
3%
Pioneer Theater
3%
Taylorsville Arts Council
3%
The Ziegfeld Theater
3%
Salt Lake Acting Company
3%
Tooele Valley Theatre
2%
Allred Theater
2%
Allred Theatre
2%
Parker Theatre
1%
Saint George Musical Theatre
1%
OPPA!
1%
Scera Theatre
1%
Cottonwood Heights Arts Council
1%
Terrace plaza playhouse
1%
Sundance Summer Theatre
0%
Creekside Theatre Fest
0%
Hart Theatre
0%