Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; TOOTSIE Leads Best Musical!

This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
Asenahana Fulilangi
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
19%
Jazlynn Damasco
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
17%
Hope Kalin
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
15%
Landon Kalin
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
12%Best Choreography Of A Play Or Musical
Breona Conrad
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
15%
Mickey Nugent
- XANADU
- Arts Express Theatre
14%
Yoshi DeLisa
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
11%
Marley DeGroodt
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
10%
Mickey Nugent
- JOSEPH AND THE TECHN
- Arts Express Theatre
8%
Cambrian James
- ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
6%
Hope Kalin
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
6%
Gianluca Russo
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
5%
Breona Conrad
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Cambrian James/Rebekah Raun
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
5%
Cambrian James
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
4%
Haizy Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
4%
Deshik Vansadia
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
3%
Andrew McDuff
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Toya Abrams
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
11%
Teresa Knudson
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
10%
Brielle Hawkes
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
10%
Heather Riddle
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
8%
Heather Riddle
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
7%
Nina Christensen
- THE WIZARD OF OZ
- Saguaro city musical theater
6%
Angee Lewandowski
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
6%
Cynthia Meier
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
5%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
5%
Briana Thompson
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
4%
Brielle Hawkes
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Hale Centre Theatre
4%
Heather Riddle
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Theater
4%
Landon Kalin
- THE LIGHTNING THIEF
- Velvet Curtain Productions
4%
Marianne trombino
- THE CAKE
- Invisible theater
4%
Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
3%
Brielle Hawkes
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
3%
Emma Denny
- BASKERVILLE
- Ghostlight Theatre
2%
Heather Riddle
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Amgee Lewandowski
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
2%Best Dance Production ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
36%ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
32%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
16%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
16%Best Direction Of A Musical
Don Bluth
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
14%
Mickey Nugent
- XANADU
- Arts Express Theatre
12%
Van Rockwell
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
12%
Danny Gorman
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
10%
Don Bluth
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
10%
Cambrian James
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
8%
Chanel Bragg
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
8%
Landon Kalin
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
5%
JC Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
5%
Scott Weinstein
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
5%
Gianluca Russo
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
3%
Cambrian James
- ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
3%
Cambrian James
- SCARLET PIMPERNEL
- Hale Centre Theatre
3%
Mickey Bryce
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
2%Best Direction Of A Play
Jan Rominger
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
12%
AJ Flores
- SWING STATE
- Theatrikos Theatre Company
12%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
9%
Rod Ambrose
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
8%
Annika Maher & Zac Austin
- MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
6%
Samantha Cormier
- EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel & Scamp Theatre
5%
Cheryl Schaar
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- The Don Bluth Front Row Theatre
5%
Van Rockwell
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Chanel Bragg
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- The Black Theatre Troupe
4%
Amie Bjorkland
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
4%
Van Rockwell
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Matthew Eads
- SCOTLAND ROAD
- Starlight Community Theater
3%
Diedra Celeste Miranda
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Gretchen wirges
- BIRDS OF NORTH AMERICA
- Invisible Theatre
2%
Carol Macleod
- ART
- Theatre Artists Studio
2%
Joseph McGrath
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
2%
Cody Goulder
- A DOLL'S HOUSE
- Ronin Theatre Collective
2%
Deshik Vansadia/ Grant Mudge
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
2%
Camilla Ross
- DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
2%
Diedra Celeste Miranda
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Theater
2%
James Cougar Canfield
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
2%
Camilla Ross & Kaycee Palumbo
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
1%
Claude N Pensis
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
1%
Beau Heckman
- THE MERCHANT OF VENICS
- Southwest Shakespeare Company
1%
Kaycee Palumbo
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0%Best Ensemble THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
15%TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
12%XANADU
- Arts Express Theatre
8%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
6%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
5%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
5%ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
5%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
4%BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
4%LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
4%MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
3%FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
3%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
3%IT IS A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Theater
3%A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
2%DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
2%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
2%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
2%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Zao Theatre
2%THE WIZARD OF OZ
- Saguaro City Music Theatre
2%THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
2%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
2%A DOLL'S HOUSE
- Ronin Theatre Collective
2%HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
1%TARTUFFE
- The Rogue Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ashton Corey
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
9%
Stacey Walston
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
9%
Christopher Mason
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
8%
Don Bluth
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
6%
Ashton Corey
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Hale Centre Theatre
6%
Don Bluth & Bret Reese
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
6%
Don Bluth
- LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
6%
Bret Reese
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Alex J Alegria
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
5%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
5%
Stacie Walston
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
5%
Jeff A Davis
- THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
4%
Jeff A Davis
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
4%
Don Bluth
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Don Bluth
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Theater
4%
Jim Blair
- THE CAKE
- Invisible theater
3%
Haizy Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
3%
Haizy Kovac
- FIRST DATE
- Desert Stages
2%
Domino Mannheim
- MARJORIE PRIME
- The Rogue Theatre
2%
Nathaniel White
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
2%
Haizy Kovac
- ARSENIC & OLD LACE
- Starlight Community Theater
1%
Robert Murdock
- RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Maz Sailer
- DRIVING MISS DAISY
- Hazeltine Theater
0%
Sarah Woods
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Roger McKay
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
16%
Elizabeth Spencer
- XANADU
- Arts Express Theatre
15%
Jay Melberg
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
14%
Roger McKay
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
12%
Chris Tackett
- NUTCRACKER
- Temple, Music and Art
9%
Sam Shaw
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
9%
Jessica Wells
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
8%
Cory D Duger
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
6%
Gregg Hammer
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
4%
Russell Ronnebaum
- IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER
- The Rogue Theatre
4%
David Thomas
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
3%Best Musical TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
16%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
13%XANADU
- Arts Express Theatre
11%FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
7%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
6%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
6%THE WIZARD OF OZ
- Saguaro City Music Theatre
5%BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
5%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
4%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
4%A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
4%THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
3%WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
3%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
3%WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
2%LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
2%THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
2%DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
2%SCARLET PIMPERNEL
- Hale Centre Theatre
2%CABARET
- Fountain Hills Theater
1%Best New Play Or Musical CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
18%THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
13%LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
12%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
11%WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
10%EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel & Scamp Theatre
9%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
8%CHRISTMAS CAROL FOR TWO
- Southwest Shakespeare Company
7%IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER
- The Rogue Theatre
5%MADE IN AMERICA
- Ronin Theatre Collective
5%SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
1%THE DINNER
- Emerson Theater Collaborative
1%Best Performer In A Musical
Reba Hartman
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
18%
Abbi Rye
- XANADU
- Arts Express Theatre
12%
Devin Baheshone
- A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
8%
Yoshi DeLisa
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Chanel Bragg
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
6%
Asenahana Fulilangi
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
5%
Brie Wadsworth-Gates
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
5%
Melissa Campbell
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
4%
Isaac Greenland
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
4%
Caelan Creaser
- FROZEN
- The Phoenix Theatre
3%
Bryan Stewart
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
3%
Robert Allocca
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Hector Corris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Matthew Eads
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
2%
Jacob Shore
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Lindsay Decoste
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
2%
Emma Wind
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Louis Pardo
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
1%
Gina kim
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
1%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Maddie Canfield
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
1%
Rico Burton
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
1%
Gregg Hammer
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
1%
Brandt Norris
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
1%
Zach Walsh
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
1%Best Performer In A Play
Rachel Finley
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
10%
Matthew Harris
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Wyatt Murphy
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
5%
Brett Etzel
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Isaac Greenland
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- The Don Bluth Front Row Theatre
5%
Audrey Young
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
4%
Gretchen Wirges
- EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel and Scamp
4%
Isaac Greenland
- KIMBERLY AKIMBO
- Order/Chaos Theater Company
4%
Bryn Booth
- ROMEO & JULIET
- The Rogue Theatre
3%
Alex Palmatier
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
3%
Jason Isaak
- ART
- Theatre Artists Studio
3%
Alexandra Utpadel
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Ryan Glover
- THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
3%
Matthew Harris
- DONE TO DEATH
- The Don Bluth Front Row Theatre
3%
Cora Epton
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
3%
Molly Lyons
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
3%
Tom Mangum
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
3%
Dominik Rebilas
- ART
- Theatre Artists Studio
2%
Nick Phillips
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Abeth Spencer
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Gretchen Wirges
- THE CAKE
- Invisible theater
2%
Wolfe Bowart
- THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
2%
Ashley Letizia
- PETER AND THE STARCATCHER
- Fountain Hills Community Theatre
2%
Silver Days
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
1%
Roger Prenger
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
1%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
26%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
11%LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
8%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
7%THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
5%MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
4%EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel and Scamp Theater
4%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
4%DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
3%HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
3%THE CAKE
- Invisible theater
3%ART
- Theatre Artists Studio
2%THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
2%LIFE IS WONDERFUL
- Don Bluth Theater
2%RIPCORD
- Live theatre workshop
2%ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
2%PETER AND THE STARCATCHER
- Fountain Hills community Theatre
2%EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
2%DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
2%THE MINUTES
- Live Theatre Workshop
2%TARTUFFE
- The Rogue Theatre
1%KIMBERLY AKIMBO
- Order/Chaos Theater Company
1%THE COMEUPPANCE
- Stray Cat Theater
1%MARJORIE PRIME
- The Rogue Theatre
1%THE MERCHANT OF VENICE
- Southwest Shakespeare Company
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Cheryl Schaar & Don Bluth
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
12%
Ally Baumlin
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
10%
Stephen Gifford
- SEUSSICAL
- The Phoenix Theatre
10%
Tiana Torrilhon-Wood
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
9%
Jeff Rudolf
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
9%
Bryan Rafael Falcón
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
9%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
9%
JC Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
7%
Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
6%
Jim Blair And Betsy Craig
- INVISIBLE THEATER
- Invisible theater
6%
Joseph McGrath
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
5%
Sarah Harris
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
4%
Liz Neuberger
- ARSENIC & OLD LACE
- Starlight Community Theater
2%
Cheryl Schaar
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Jeff Thomson
- IMAGINARY INVALID
- MCC Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Don Bluth & Roger Mckay
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
17%
Annika Maher
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
13%
Ben Tyler, Van Rockwell
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
12%
Van Rockwell & Roger McKay
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
12%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
11%
James Canfield
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
8%
Diedra Celeste Miranda & Roger McKay
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Peter Bish
- THE MERCHANT OF VENICE
- Southwest Shakespeare Company
6%
Don Bluth & Roger McKay
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Elizabeth Broeder
- MADE IN AMERICA
- Ronin Theatre Collective
3%
Emmanuel Antillon
- 12TH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
2%
Ginny Burkitt
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
2%Best Supporting Performer In A Musical
Sarah Joy Kane
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
15%
Emmy Robinson
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
8%
Adam Vargas
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
7%
Kerrington Fink
- THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
6%
Barbara McBain
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Matthew Harris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Ixy Utpadel
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Tony Blosser
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
4%
Rob Stuart
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
4%
Hector Coris
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
4%
James Schultz
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
4%
Rochelle Barton
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
3%
Hector Coris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
3%
Lacey Dixon
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
3%
Andrew McGuire
- THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
2%
Calvin J Worthen
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
2%
Shelby Hanks
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Barbara McBain
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Noah Archibald
- JERSEY BOYS
- The Phoenix Theatre
2%
Angel Castaneda
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
2%
Fernando Rubio
- THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
1%
Samantha Celaya
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Corgan Atkins
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Hope Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
1%Best Supporting Performer In A Play
Stephen Kessen
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
14%
Xochitl Martinez
- THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
10%
Ixy Utpadel
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
9%
Barbara McBain
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Sophie Gibson Rush
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
5%
Brandon Erickson-Moen
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
4%
Tom Endicott
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Daniel Brugger
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Myani Watson
- THE CAKE
- Invisible theater
4%
Jaden Sparkman
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
4%
Bonnie Beus Romney
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
3%
Adam Petzold
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Ryan MacNamara
- RAINMAKER
- Don Bluth Theater
3%
Chris Cook
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
3%
Danny Rosenbaum
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Devon Mahon
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
3%
Eric-Lee Olsen
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Nia Hughes
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
2%
James Yaw
- DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
2%
Nick Philips
- RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Bethany Baca
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
2%
Joe Musil
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Kandace Kapelle
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
1%
Shalay Garcia
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
1%
Brandon Erickson-Moen
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production WILLY WONKA
- Saguaro City Music Theatre
42%GOOSEBUMPS: THE MUSICAL
- Starlight Community Theater
38%THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
11%HOPSCOTCH TO INFINITY
- Invisible Theatre
8%Favorite Local Theatre
Arizona Broadway Theatre
24%
Don Bluth Front Row Theatre
16%
Arts Express Theatre
8%
Hale Centre Theatre
8%
New Carpa Theater Co.
7%
Stray Cat Theater
5%
Velvet Curtain Productions
4%
Scoundrel and Scamp
3%
All Queer Shakespeare
3%
Zao Theatre
3%
Saguaro City Music Theatre
3%
Starlight Community Theater
2%
Mesa Encore Theatre
2%
Invisible Theatre
2%
Desert Stages
2%
Emerson Theater Collaborative
2%
Live Theatre Workshop
2%
Southwest Shakespeare Company
2%
The Rogue Theatre
1%
TheaterWorks
1%
Ronin Theatre Collective
1%
Theatre Artists Studio
1%
Fountain Hills
0%