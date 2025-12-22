Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Omaha Awards; Nebraska Communities Playhouse Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Nebraska & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Omaha Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Omaha Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Becca LuAnn
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
15%
Debbie Massey-Schneweis
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
11%
Grant Newcombe and Matthew Mason Baker
- NEWSIES
- Post Playhouse
8%
Courtney Ring
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
7%
Ted Blessing
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
7%
Amanda Smith
- SEUSSICAL
- Nebraska Communities Playhouse
6%
Amanda Smith
- OKLAHOMA!
- Nebraska Communities Playhouse
5%
Mary Dickson and Anika Roddy
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
5%
Theodore Blessing
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
5%
Marissa Saure
- THE ADDAMS FAMILY
- Community Players
5%
Julie Stanfill
- CURTAINS
- Chanticleer theater
5%
Isabelle Bertrand
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Nebraska Communities Playhouse
5%
Julian Adair
- ANYTHING GOES
- University Nebraska at Omaha Theatre Department
5%
Melanie Epps
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
4%
Jennifer Schultz
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
3%
Kaia Anderson
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
1%
Olivia Cano
- RIDE THE CYCLONE
- Snap! Productions
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Leah Skorupa Mezger
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
16%
Kathryn Cover
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte theater
12%
Jenn Scheschko Wood
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
9%
Tylie Tingelhoff
- PIRATED! THE NEW GILBERT AND SULLIVAN MUSICAL
- Nebraska Communities Playhouse
9%
Soren Hargrove
- IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS
- Nebraska Communities Playhouse
7%
Maralee Maldavs
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
7%
Mary Dickson
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
6%
Breanna Pierce
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
6%
Maralee Maldavs
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
5%
Stacey Herrison
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
5%
Maralee Maldavs
- RODGERS & HAMMERSTEIN’S CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
5%
M.C Sothan
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Community Players
4%
Kat Cover
- A DICKENS CHRISTMAS CAROL
- Lofte Community Theatre
4%
Lora Kaup
- TWELFTH NIGHT
- Creighton university Theatre
3%
Lindsay Armstrong
- VERONICA'S ROOM
- Community Players
2%Best Direction Of A Musical
Gina Boe
- WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
17%
Todd Uhrmacher
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
13%
Kevin Colbert
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
13%
Theodore Blessing
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
8%
JD Madsen
- PIRATED! THE NEW GILBERT AND SULLIVAN MUSICAL?
- Nebraska communities playhouse
7%
Marikita Saure
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
6%
Susie Baer Collins
- TITANIC
- Omaha Community Playhouse
4%
JD Madsen
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
4%
Mary Dickson
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
4%
Mackenzie Zielke
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
3%
Jane Schiermeyer-Hansen
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
3%
Todd Uhrmacher
- CURTAINS
- Chanticleer Theater
3%
Susan Twiehaus
- SEUSSICAL
- Nebraska Communities Playhouse
3%
Anne Marie Pollard
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
3%
Christine Cottam
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
3%
Daena Schweiger
- LIZZY
- Shelterbelt Theatre
2%
Joey Hartshorn
- RIDE THE CYCLONE
- Snap! Productions
2%
Theodore Blessing/Morrie Enders
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
2%
Stuart Richey
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Nebraska Communities Playhouse
1%Best Direction Of A Play
Mackenzie Zielke
- THE GIRL ON THE TRAIN
- Bellevue Little Theatre
13%
Jamie Bullins
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
12%
D. Laureen Pickle
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
10%
Tyler J. Rinne
- THE ODD COUPLE
- Community Players
10%
Amy Lane
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
9%
Kevin Colbert
- DICKENS CHRISTMAS CAROL
- Lofte Community Theatre
8%
Kevin Colbert
- LAST MASS AT ST. CASIMIRS
- Lofte Community Theatre
7%
Mason Gustafson
- VERONICA'S ROOM
- Community Players
7%
Amy Lane
- BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
7%
Timothy Scholl
- EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
6%
Dustin Witte
- GOD OF CARNAGE
- Omniarts Nebraska
5%
Jillian Carter
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
4%
Samantha Odens
- BILLBOARD
- Theatrix
3%Best Ensemble SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
15%COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
10%THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
9%TITANIC
- Omaha Community Playhouse
6%WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
6%LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
5%MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Community Players
5%PIRATED! THE NEW GILBERT AND SULLIVAN MUSICAL?
- Nebraska Communities Playhouse
5%NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
5%THE WIZARD OF OZ
- Nebraska Communities Playhouse
5%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
4%ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
4%OKLAHOMA!
- Nebraska Communities Playhouse
3%CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
3%URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
3%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
2%MORIARTY
- Bellevue Little Theatre
2%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- The Nebraska Communities Playhouse
2%EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
2%STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
1%BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
1%GOD OF CARNAGE
- Omniarts Nebraska
1%THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
0%UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Cassi Crain
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
14%
Aaron Spracklin
- OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
11%
Aaron Spracklin
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
10%
Corby Stolcpart
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
9%
Joey Lorincz
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
9%
Lilli Rowan
- PIRATED! THE NEW GILBERT AND SULLIVAN MUSICAL
- Nebraska Communities Playhouse
8%
Joey Lawrence
- ROCKY HORROW SHOW
- Bellevue Little Theatre
8%
Alan Highe
- NEWSIES
- Post Playhouse
6%
Andrew Vance
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
6%
Chelsea Greenway
- TWELFTH NIGHT
- Creighton University Theatre
4%
Obadiah Harvey
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
4%
Alan Highe
- GUYS & DOLLS
- Post Playhouse
4%
Cassi Crain
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
4%
Dan Stratman
- EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
2%
Alan Highe
- NUNSENSE JAMBOREE
- Post Playhouse
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Justin Eisenbeis
- WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
15%
Laureen Pickle
- ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
15%
Benjiman Pettiford
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
15%
Kaleb Wilkening
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
10%
Boston Reid
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
9%
Justin Eisenbeis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
6%
Kristen Works
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
5%
Boston Reid
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
5%
Amanda Stemen
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
4%
Suna Gunther
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
4%
Kaleb Wilkening
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
3%
Bryson Cole
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
2%
Cecilia Jensen
- SPRING AWAKENING
- Creighton University Theatre
2%
Dr. Garrett Hope
- OKLAHOMA!
- Nebraska Communities Playhouse
2%
Michael Trutna
- IRVING BERLIN'S WHITE CHRISTMAS
- Community Players
2%Best Musical WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
16%SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
14%COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
9%THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
8%PIRATED
- Nebraska Communities Playhouse
6%LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
5%NEWSIES
- Post Playhouse
5%WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
5%TITANIC
- Omaha Community Playhouse
4%ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
4%SHREK
- Elkhorn Community Theater
4%GUYS & DOLLS
- Post Playhouse
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
3%URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
2%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
2%THE WIZARD OF OZ
- Nebraska Communities Playhouse
2%NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
2%RIDE THE CYCLONE
- Snap! Productions
2%CINDERELLA
- Lincoln Community Theatre
1%LIZZY
- Shelterbelt Theatre
1%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- The Nebraska Communities Theatre
1%Best New Play Or Musical WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
37%IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
24%THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
12%STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
8%EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
6%BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
4%GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY
- Benson Theater
4%UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
3%Best Performer In A Musical
Ila Havelka
- WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
14%
Ben VandeVere
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
10%
Donovan Carr
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
9%
Alex Wooten
- WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
6%
Claire Wilkinson
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
6%
Kiley Meleán
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
5%
Aaron Robinson
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
4%
Cassie Vitale
- NEWSIES
- Post Playhouse
4%
Hunter Sieckmeyer
- SHREK
- Elkhorn Community Theater
4%
Elena Poole
- PIRATED
- Nebraska Communities Playhouse
4%
Julie Enersen
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
3%
Greta Hegarty
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
3%
Elizabeth Lipford
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
2%
Troy Allen
- TITANIC
- Omaha Community Playhouse
2%
Regan Rees
- GUYS & DOLLS
- Post Playhouse
2%
Drew Firkins
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
2%
Renee Elizabeth Turner
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The TADA Theatre
2%
Carli Tomac- Magenta
- ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
1%
Wade Mumford
- PIRATED
- Nebraska Communities Playhouse
1%
Laura Lynn Horst
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
1%
Ben VandeVere
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
1%
Brianna Stai
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
1%
Connor Holben
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha community playhouse
1%
Chris May
- GUYS & DOLLS
- Post Playhouse
1%
Elijah Shane
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
1%Best Performer In A Play
Fred Vogel
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
14%
Wyatt Baker
- OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
13%
Noah Mason
- CHRISTMAS AT PEMBERLY
- Beatrice Community Players
7%
Jenny Bade Sutphin
- CHRISTMAS AT PEMBERLY
- Beatrice Community Players
6%
Haana Tatby
- OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
5%
Bill Bossman
- A DICKENS CHRISTMAS CAROL
- Lofte Community Theatre
5%
Brendan Dodds
- ROMEO & JULIET
- Nebraska Repertory Theatre
5%
Cork Ramer
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
5%
Victoria Lininger
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
5%
Chris Berger
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
5%
Analisa Swerczek
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
4%
AJ Adhiambo
- BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
4%
Sam Landretti
- ROMEO & JULIET
- Nebraska Repertory Theatre
3%
Amanda Charles
- LAST MASS AT ST. CASIMIRS
- Lofte Community Theatre
3%
Richard Nielsen
- EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
3%
Chris Latta
- MORIARTY
- Bellevue Little Theatre
3%
Lane Gibson
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
3%
Mairi Johnson
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
2%
Luka Benjamin
- ROMEO & JULIET
- Nebraska Repertory Theatre
2%
Jackson Wells
- ROMEO & JULIET
- Nebraska Repertory Theatre
2%Best Play IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
12%OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
11%A DICKENS CHRISTMAS CAROL
- Lofte Community Theatre
10%THE GIRL ON THE TRAIN
- Bellevue Little Theatre
9%THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
9%MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Community Players
8%HOLLYWOOD, NEBRASKA
- Lofte Community Theatre
6%ROMEO & JULIET
- Nebraska Repertory Theatre
6%BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
5%VERONICA'S ROOM
- Community Players
5%STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
4%EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
4%MORIARTY
- Bellevue Little Theatre
4%POTUS
- Nebraska Repertory Theatre
4%LAST MASS AT ST. CASIMIRS
- Lofte Community Theatre
3%UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joey Lorincz
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
15%
JD Madsen
- PIRATED! THE NEW GILBERT AND SULLIVAN MUSICAL?
- Nebraska Communities Playhouse
13%
Jeff Maldavs
- COME FROM AWAY
- Lincoln community Playhouse
12%
Douglas Clarke
- FIDDLER ON THE ROOF
- Lincoln Community Playhouse
10%
Marikita Saure
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
10%
JD Madsen
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Pinewood Performing Arts
8%
Matthew Hamel
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
7%
Steven Kendall
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
5%
Tim Combs
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
4%
Dustin Witte
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
4%
Tim Combs
- BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
4%
Jamie Bullins
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
4%
Jamie Bullins
- EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
3%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Fernando Dominguez
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
22%
Nick Haussler
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
21%
Joe Mokrycki
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
19%
Tim Burkhart
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Omaha Community Playhouse
13%
Fernando Dominguez
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
10%
Joe Mokrycki
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
7%
Christian Novotny
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
5%
Jeannette Townsend
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
4%Best Supporting Performer In A Musical
Lily Pope
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
11%
Del Casteel
- SOMETHING ROTTEN!
- Lofte Community Theatre
8%
Rylee Michelle
- NEWSIES
- Post Playhouse
7%
Stuart Richey
- WAITRESS
- Lincoln Community Playhouse
6%
Carli Tomac
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
6%
Amanda Stemen
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- The Nebraska Communities Playhouse
5%
Wade Mumford
- OKLAHOMA!
- Nebraska Communities Playhouse
5%
Kerri Forrester
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
4%
Chelsea Boyd
- COME FROM AWAY
- Lincoln Community Playhouse
4%
Soren Hargrove
- PIRATED
- Nebraska Communities Playhouse
4%
Troy Allen
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
4%
Drea Reed
- CINDERELLA
- Lincoln Community Playhouse
3%
Christian Cardona
- NEXT TO NORMAL
- Nebraska Communities Playhouse
3%
Grant Newcombe
- NEWSIES
- Post Playhouse
3%
John Arnsdorff
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
3%
Jude Glaser
- GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY
- Benson Theater
2%
Collette Williams
- OKLAHOMA!
- Nebraska Communities Playhouse
2%
Adam Upton
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
2%
Jim Westerdale
- LEGALLY BLONDE
- Papillion Area Community Theatre
2%
Josie Vote
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
2%
Robbie Exstrom
- URINETOWN
- Nebraska Repertory Theatre
2%
Caden Kowal- Eddie
- ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
2%
Chris May
- NUNSENSE JAMBOREE
- Post Playhouse
2%
Austin Butcher
- GUYS & DOLLS
- Post Playhouse
2%
Trace Benham
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Bellevue Little Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Steve Knox
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
13%
Wade Mumford
- A DICKENS CHRISTMAS CAROL
- Lofte Community Theatre
11%
Brandy Hall
- OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
8%
Hannah Post
- THE GIRL ON THE TRAIN
- Bellevue Little Theatre
7%
Sandy Van Pelt
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
7%
Noah Mason
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Community Players
6%
Hunter Sieckmeyer
- HOLLYWOOD, NEBRASKA
- Lofte Community Theatre
5%
Chris Latta
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
5%
Scott Shomaker
- EMINENT DOMAIN
- Angels Theatre Company
4%
Stan Tracey
- OUR TOWN
- Lofte Community Theatre
4%
Noah Mason
- VERONICA'S ROOM
- Community Players
4%
Dustin Witte
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
3%
Randy Wallace
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
3%
Scot Glenn
- THE CHINA SHOP
- Lincoln Community Playhouse
3%
M.C. Sothan
- CHRISTMAS AT PEMBERLY
- Beatrice Community Players
3%
David Engebretson
- IT’S A WONDERFUL LIFE
- Bellevue Little Theatre
3%
Joshua Smith
- LAST MASS AT ST. CASIMIRS
- Lofte Community Theatre
2%
George Dippold
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
2%
Judy Radcliff
- BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
2%
Kim Jubenville
- STUCK WITH LEMONS
- Shelterbelt Theatre
2%
Penny Carter
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
2%
Patty Kuo
- UTILITIES INCLUDED
- Omniarts Nebraska
1%
Mary Kelly
- BURIED PHOENIX
- Shelterbelt Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production WALNUT RIDGE
- Nebraska Communities Playhouse
24%SEUSSICAL
- Nebraska Communities Playhouse
24%CHARLOTTE'S WEB
- Lincoln Community Playhouse
23%NEWSIES
- Post Playhouse
21%AMAHL AND THE NIGHT VISITORS
- UNL Opera
7%Favorite Local Theatre
Nebraska Communities Playhouse
21%
Lofte Community Theatre
17%
Lincoln Community Playhouse
13%
Bellevue Little Theatre
12%
Beatrice Community Players
6%
Omaha Community Playhouse
5%
Nebraska Repertory Theatre
4%
Papillion Area Community Theatre
4%
Pinewood Performing Arts
3%
Shelterbelt Theatre
2%
The TADA Theatre
2%
Elkhorn Community Theater
2%
Angels Theatre Company
2%
Creighton University Theatre
2%
Snap! Productions
1%
Omniarts Nebraska
1%
Ralston Community Theatre
1%