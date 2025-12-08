Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Central Virginia Awards; Riverside Center for the Performing Arts Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Central Virginia & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Central Virginia Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Central Virginia Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Chloe Vrooman
- HOLIDAY CABARET: THE ERAS CABARET
- Little Theatre of Norfolk
14%
Ginger Minj
- THE BIG GAY CABARET
- Richmond Triangle Players
14%
Rebeca Drury
- THE SOUND OF MUSIC
- RiverStage
13%
Kai B. White
- HOLIDIVAS
- Zeiders American Dream Theater
12%
Scott Wichman
- MISTER SHOWTIME
- Virginia Stage Company
10%
Elle Meerovich
- CUT: YOUR FAVORITE SONGS YOU’VE NEVER HEARD
- Firehouse Theatre
7%
Shawna Lawhorn
- HOLIDIVAS
- Zeiders American Dream Theater
7%
Sierra Alexander
- SOUNDS LIKE HOME
- ROŪGE: Theater Reinvented
7%
Georgia Farmer
- PERFECT PAIR
- Richmond Triangle Players
6%
August Hundley
- LIL’ GUY IN A BIG OL’ WORLD
- Richmond Triangle Players
6%
Denise Stewart
- DIRTY BARBIE & OTHER GIRLHOOD TALES
- Carysbrook Performing Arts Center
4%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Angela Brown
- FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
8%
Amy Harbin
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
6%
Stephanie Wood
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Stephanie Wood
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Ariel Kraje
- NEWSIES
- Masterworx Theater
5%
Paul Dandridge
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
5%
Angela A Brown
- ANNIE
- VMT
5%
Jennifer Kelly-Cooper
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
4%
Karen Buchheim
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
4%
Tre Porchia
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
4%
Paul Dandridge
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
4%
Deandra Clarke
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players
4%
Kimberly Sheppard
- THE WIZARD OF OZ
- Little Town Players
3%
Nathaniel Shaw
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
3%
Lisa Wallace
- THE LIGHTNING THIEF
- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center
3%
Jennifer Kelly-Cooper
- BLACK GIRL MAGIC
- The Underground Performing Arts Collective
3%
Chloe Wenzel
- JUNIE B JONES
- Hurrah players
3%
Lisa Wallace
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- The Hurrah Players
3%
Tre Porchia
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
3%
Hattiebelle Jones
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
3%
Kaiya Prince
- AIN'T MISBEHAVIN'
- VSC
3%
Lisa Wallace
- FROZEN
- Sandler Center
2%
Kate Bellman
- LEGALLY BLONDE
- Homefront Players
2%
Meagan Justice
- THE ADDAMS FAMILY MUSICAL
- Goochland Community Theatre
2%
Jacquez Linder Long
- HEARTBREAK HOTEL
- Riverside Center for the Performing Arts
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Anne Hilton
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Hurrah Players
10%NATASHA & PIERRE
- Firehouse Theatre
7%
Bee Gable
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
7%
Meg Murray
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
5%
Karen Page
- THE WIZARD OF OZ
- Little Town Players
4%
Karen Buchheim, Kay Burcher, ArLynn Parker, and Robert Shirley
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
4%
Chelsie Cartledge Rose
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
4%
Chelsie Cartledge-Rose
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
4%
Anna Bialkowski
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Richmond Shakespeare
4%
Jeanne Nugent
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
4%
Brianha C. Lide
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
4%
Sarah Grady
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Kendra Rai
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Cindy Dragas, Kathy Hinson
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
4%
Erin Welsh
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Riverside Center for the Performing Arts
3%
Margarette Joyner
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players
3%
Vicki Cifers
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
3%
Grayson Johnson
- THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE
- Grayscale Productions
2%
Elizabeth Wislar
- THE TWO GENTLEMEN OF VERONA
- American Shakespeare Center
2%
Sarah Brown
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Goochland Community Theatre
2%
Ryan Ward
- AS YOU LOVE IT
- Zeiders American Dream Theater
2%
Ryan Ward
- PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%
Elizabeth Smith
- PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
2%
Sarah Grady
- SMOKE
- Cadence Theater
2%
Jessica Jahn
- LOVING V. VIRGINIA
- VOA/Richmond Symphony
1%Best Dance Production SNOW WHITE A BALLET ADVENTURE
- Sandler Center VB
52%AERIAL DANCE
- Washington & Lee University Department of Theatre, Dance & Film Studies
30%WINTER DANCE REP 2025
- Washington & Lee University Department of Theatre, Dance & Film Studies
18%Best Direction Of A Musical
Amy Harbin
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
7%
Angel Moreland
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
6%
Christopher D. Evans
- THE COLOR PURPLE
- Little Town Players
5%
Trey DelPo
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
5%
Chelsea Burke
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
5%
Hugh Copeland
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Roper Performing Arts Center
5%
Gary Spell
- RACING THE NIGHT
- GVI Productions
4%
Tom Quantance
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Virginia Stage Company
4%
Travis Malone
- THE LIGHTNING THIEF
- The Hurrah Players
4%
Chip Gallagher
- FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
4%
Patrick A’Hearn
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
4%
Rick Hammerly
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Sharon Cook
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
3%
Stan Zimmerman
- LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
3%
Katrina Carol Lewis
- A STRANGE LOOP
- Triangle Theatre/Firehouse Theatre
3%
Patrick A’Hearn
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
3%
Kay Burcher
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
3%
Penny Ayn Maas
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
3%
Patrick A'HEarn
- THE SOUND OF MUSIC
- RiverStage
3%
Lisa Butler
- THE WIZARD OF OZ
- Little Town Players
2%
Chip Gallagher
- BEAUTIFUL
- Virginia Musical Theatre
2%
Nikki Fey-Burgett
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
2%
Foster Solomon
- GABRIEL
- Atlas Partnership & Others
2%
Chip Gallagher
- CHRISTMAS CAROL A NEW MUSICAL
- Sandler Center
2%
Pierre-Jacques Brault
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%Best Direction Of A Play
Tre Porchìa
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
9%
Quinn Vogt Welsh
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Riverside Center for the Performing Arts
7%
Melissa Mowry
- DRACULA, A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY
- Virginia Stage Company
5%
Sean Dugan
- ALMOST, MAINE
- The Governor's School for the Arts
5%
Annabelle Dragas Xanthos
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
5%
Constance Swain
- LITTLE WOMEN
- American Shakespeare Center
5%
David Walton
- THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR
- Little Town Players
4%
Anna Johnson
- SMOKE
- Firehouse
3%
Anna Johnson
- SMOKE
- Cadence Theater
3%
Trey Clarkson, Leila Stephanie, & Patrick Mullins
- ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
3%
Desiree Baughman
- BEDROOM FARCE
- Little Town Players
3%
Rick Hammerly
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
3%
Leila Stephanie, Maryanne Kiley
- CLYDE'S
- Generic Theater
3%
Nathaniel Shaw
- PETER AND THE STARCATCHER
- Firehouse Theatre
3%
Jerrell L. Henderson
- FAT HAM
- Virginia Stage Company
2%
Elizabeth Smith
- PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
2%
Sydney Usova
- THE LARAMIE PROJECT
- Goochland Community Theatre
2%
Maryanne Kiley
- AS YOU LIKE IT
- Zeiders American Dream Theater
2%
Myles Miller
- NOW AND THEN
- Caroline Community Theatre
2%
Debra Clinton
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- Swift Creek Mill Theatre
2%
Chris Hanna
- THE TEMPEST
- ODURep
2%
Victoria Blake
- A GREAT WILDERNESS
- Generic Theater
2%
Katherine Hammond
- CORDUROY
- ODURep
2%
Logan Bennett
- HAMLET
- TCC
2%
Rick Hammerly
- MISERY
- Virginia Repertory Theatre
2%Best Ensemble THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
7%RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
6%RACING THE NIGHT
- GVI Productions
5%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
5%WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
4%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- The Hurrah Players
4%A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
3%LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
3%THE LIGHTNING THIEF
- The Hurrah Players
3%NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
3%SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
3%CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
3%AS YOU LOVE IT
- Zeiders American Dream Theater
3%MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
3%BEDROOM FARCE
- Little Town Players
3%ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
2%PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
2%PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
2%SMOKE
- Firehouse
2%INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
2%MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
2%THE LIGHTNING THIEF
- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Weston Corey
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
7%
Derrion La’Zachan Hawkins
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
7%
Alyssandra Docherty
- THE LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Wells Theater
7%
Weston Corey
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
6%
Derrion La’Zachan Hawkins
- MEMPHIS THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
5%
Emily Lutz
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
5%
Alicia Wolters
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
5%
Tommy Zamberlan
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
5%
BJ Wilkinson
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
4%
Jason Amato
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
4%
Joe Doran
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
4%
Michael Jarett
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players
3%
Akin Ritchie
- MEDUSA
- CORE Theatre Ensemble
3%
Akin Ritchie
- 40 WHACKS
- CORE Theatre Ensemble
3%
Xavier Pierce
- LOVING V. VIRGINIA
- VOA/Richmond Symphony
3%
Andrew F. Griffin
- INTO THE WOODS
- Virginia Theatre Festival
3%
BJ Wilkinson
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
3%
Weston Corey
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
3%
Woody Robinson
- THE TEMPEST
- ODURep
3%
Joe Doran
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
2%
Lane Kinsley
- THE ADDAMS FAMILY
- The Lake Players
2%
BJ Wilkinson
- MISERY
- Virginia Repertory Theatre
2%
Jason Amato
- BEAUTIFUL
- Virginia Musical Theatre
2%
Jason Lynch
- FAT HAM
- Virginia Stage Company
2%
Jake Mitchell
- SMOKE
- Cadence Theater
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Andre Magalhaes and Nancy Whitfield
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
8%
Carson Eubank
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
7%
Cristina Loyola
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
6%
Calvin Hitchcock
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Virginia Stage Company
6%
Carson Eubank
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Troy Mearkle
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
5%
Ben Miller
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
5%
Sherrod Brown
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
4%
Elle Meerovich
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
4%
John B. DeHaas
- FOOTLOOSE
- VMT
4%
Gary Spell
- RACING THE NIGHT
- GVI Productions
4%
Leilani Fenick
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Carson Eubank
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
4%
Andy Poindexter
- ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
4%
Natasha Smoot
- LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
3%
Sam Peterson
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
3%
Rebecca Clay and Melody Sánchez-Luca
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
3%
Kathi-Lee Wilson
- THE SOUND OF MUSIC
- Regent University
2%
Leilani Fenick
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
2%
TreyVon Smith
- REFLECTIONS
- J. L. Dean Production
2%
Jaleel Jackson
- THE ADDAMS FAMILY
- Goochland Community Theatre
2%
Darrius Frowner
- AIN'T MISBEHAVIN'
- VSC
2%
Kelli Fouchi
- ANNIE
- Sandler Center
2%
Elle Meerovich
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Richmond Shakespeare
2%
Nathan R. Matthews
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%Best Musical THE LIGHTNING THIEF
- The Hurrah Players
7%RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
6%THE SOUND OF MUSIC
- riverside center for the performing arts
6%THE COLOR PURPLE
- Little Town Players
5%NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
5%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Virginia Stage Company
5%NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
5%WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%RACING THE NIGHT
- GVI Productions
4%SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
4%THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
4%MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
4%FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
3%A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
3%INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
3%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- The Hurrah Players
3%LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
3%ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%MATILDA
- Wolfbane Productions
2%MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
2%THE WIZARD OF OZ
- Little Town Players
2%GABRIEL
- Atlas Partnership & Others
2%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
2%INTO THE WOODS
- Virginia Theatre Festival
1%Best New Play Or Musical PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS
- ROŪGE: Theater Reinvented
14%DORIAN
- Zeiders American Dream Theater
12%THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR
- Little Town Players
12%BURIAL TAX
- Firehouse Theatre
9%RACING THE NIGHT
- GVI Productions
9%ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
9%LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
7%SMOKE
- Cadence Theatre
7%REFLECTIONS
- J. L. Dean Productions
4%TARRYTOWN
- Generic Theater
4%TEACHER, TEACH
- HATTheatre
4%SCRIPTED
- Zeiders American Dream Theater
4%EAT
- Zeiders American Dream Theater
3%Best Performer In A Musical
Cecily Jones
- THE COLOR PURPLE
- Little Town Players
4%
Sarah Mae Andersen
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
4%
Adrianne Hick
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
4%
Chonise Thomas
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
4%
Ava Saunders
- RACING THE NIGHT
- GVI Productions
4%
Ava Saunders
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- The Hurrah Players
4%
Annie O’Shea
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
4%
Dylan Cavasos
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
4%
Scott Wichman
- FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
3%
Ally Dods
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
3%
Nova Abrahams
- THE LIGHTNING THIEF
- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center
3%
Ava Stevenson
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
3%
Temika Younger
- THE COLOR PURPLE
- Little Town Players
3%
Emelie Faith Thompson
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
2%
Marcus Antonio
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
2%
Sarah Schweit
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
2%
Unique Bailey
- LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
2%
Rainer Trevino
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%
Kevin Cleary
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
2%
Adam Hughes
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
2%
Adelaide Trombetta
- THE ADDAMS FAMILY
- The Lake Players
2%
Jesse Burdette
- LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
2%
Jonathan McCormick
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
2%
Will Cloud
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
2%
Zakiyyah Jackson
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
2%Best Performer In A Play
Tug Cocker
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Riverside Center for the Performing Arts
10%
Calvin Graves Jr
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
9%
Adam Turck
- CONSTELLATIONS
- Yes And Theatrical Co.
5%
Gregory Dragas
- HAMLET
- Tidewater Community College
4%
Adam Turck
- SMOKE
- Cadence Theatre
4%
Marcus Antonio
- FAT HAM
- Virginia Stage Company
4%
Abe Timm
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Richmond Shakespeare
3%
Jacar McNeil
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
2%
Ted Kraje
- BEDROOM FARCE
- Little Town Players
2%
Alan Mathews
- SLEUTH
- Little Theatre of Virginia Beach
2%
Angie Kraje
- BEDROOM FARCE
- Little Town Players
2%
Summer England
- LITTLE WOMEN
- American Shakespeare Center
2%
Leila Bryant
- CLYDE'S
- Generic Theater
2%
Julia Finke
- ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%
Trezure Coles
- PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%
Madeleine Dilley
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
2%
Sally Miller
- THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR
- Little Town Players
2%
Angela Iannone
- KING LEAR
- American Shakespeare Center
2%
Ra’Melle Marshall
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
2%
Clifford Clark
- ROMEO & JULIET
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%
Brian Jinright
- THE TEMPEST
- ODURep
2%
Margo von Buseck
- AS YOU LOVE IT
- Zeiders American Dream Theater
1%
Susan Sanford
- MISERY
- Virginia Repertory Theatre
1%
Dana Beall
- THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE
- Grayscale Productions
1%
Julia Campbell
- THE SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Commerce Street Theater
1%Best Play TO KILL A MOCKINGBIRD
- Riverside Center for the Performing Arts
9%THE COLOR PURPLE
- Little Town Players
8%CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
7%FAT HAM
- Virginia Stage Company
7%ROMEO & JULIET
- ROŪGE: Theater Reinvented
5%TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
5%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
5%PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
5%PETER AND THE STARCATCHER
- Firehouse Theatre
4%THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR
- Little Town Players
3%AS YOU LOVE IT
- Zeiders American Dream Theater
3%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Richmond Shakespeare
3%MISERY
- Little Theatre of Virginia Beach
2%ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%SLEUTH
- Little Theatre of Virginia Beach
2%STEEL MAGNOLIAS
- Masterworx Theatre
2%A STREETCAR NAMED DESIRE
- Commerce Street Theater
2%THE LARAMIE PROJECT
- Goochland Community Theatre
2%SMOKE
- Cadence Theater
2%PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE
- Grayscale Productions
2%THE TEMPEST
- ODURep
2%HAMLET
- Tidewater Community College
2%DIAL M FOR MURDER
- Virginia Repertory Theatre
1%THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- Richmond Shakespeare
1%Best Production of an Opera LOVING V. VIRGINIA
- VA Opera/Richmond Symphony
40%CARMEN
- Virginia Opera
35%LA BOHEME
- Opera on the James
25%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Ben Needham
- FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
6%
Christian Fleming
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
6%
Brain Cebrian
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
6%
Christian Fleming
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Shawn Crawford
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
5%
Caitlin McLeod
- FAT HAM
- Virginia Stage Company
5%
Tommy Zamberlan
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
4%
Renee Chasey
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Roper Performing Arts
4%
Scott Chasey
- FROZEN
- Sandler Center
4%
Christian Fleming
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
4%
Matt Hovey & Desiree Baughman
- BEDROOM FARCE
- Little Town Players
4%
Chase Kniffen
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Firehouse Theatre
3%
Christopher Tulysewski
- THE LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Wells
3%
Chris Raintree
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
3%
Kerri Crosby & Chris Hodl
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
3%
Dan Conway
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
3%
Matt Gorris
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
3%
Craig Napoliello
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
3%
Frank Foster
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players
2%
Mercedes Schaum
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
2%
Sandra Epperson
- MEMPHIS
- Little Theatre of Norfolk
2%
Chris Raintree
- MISERY
- Virginia Repertory Theatre
2%
Nate Bertone
- INTO THE WOODS
- Virginia Theatre Festival
2%
Joseph Lavigne
- SMOKE
- Cadence Theater
2%
Deb Loving
- THE LARAMIE PROJECT
- Goochland Community Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Cheyenne Tenda
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
11%
Cheyenne Tenda
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
7%
Steven Allegretto
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
7%
Serenity Jones
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
6%
Mike Hallberg
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
6%
Tommy Zamberlan
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
6%
Brian Peterson
- AIN'T MISBEHAVIN'
- Virginia Stage Company
6%
Serenity Jones
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
5%
Grace LaBelle
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
5%
Jimmy Dragas
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
4%
Grace Brown Labelle
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
4%
Michael Buso
- THE LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Wells
4%
Joey Luck
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Jonathan Pratt
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Jonathan Pratt
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
3%
Madalyn Rammel
- THE ADDAMS FAMILY
- The Lake Players
3%
Justice Craig and Julie Vo
- SMOKE
- Cadence Theater
2%
Shyloh-Symone Bailey
- INTO THE BREECHES
- Little Theatre of Virginia Beach
2%
Mike Halberg
- AS YOU LOVE IT
- Zeiders American Dream Theater
2%
Vickie Scallion
- SNAPSHOTS
- HATTheatre
2%
Michael Rasbury
- INTO THE WOODS
- Virginia Theatre Festival
2%
Joey Luck
- MISERY
- Virginia Repertory Theatre
2%
Jonathan Pratt
- DIAL M FOR MURDER
- Virginia Repertory Theatre
1%
Kelsey Cordrey
- CONSTELLATIONS
- Yes And Theatrical Co.
1%
Kyle Epps
- DETROIT '67
- Firehouse Theatre
1%Best Supporting Performer In A Musical
Kelly Glyptis
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
7%
Kylee Marquez-Downie
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
6%
Scott Wichman
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Virginia Stage Company
4%
Mariah Mallory
- THE LIGHTNING THIEF
- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center
4%
Job Jones-Noel
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
4%
Sean Thomas
- LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
4%
Ava Saunders
- THE SOUND OF MUSIC
- Regent University
3%
Grace Fitzpatrick
- THE PRODUCERS
- Little Theater of Virginia Beach
3%
Ava Saunders
- THE LIGHTNING THIEF
- The Hurrah Players
3%
Elliot Pope
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
3%
Alyssa Kay
- MEMPHIS THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
3%
Madison Cox
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
2%
Daniel Pippert
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
2%
Rainey Trevino
- THE LIGHTNING THIEF
- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center
2%
Alan Mathews
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
2%
Grace Santo
- FOOTLOOSE
- Sandler Center
2%
Anna Super
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
2%
Bayley Lindevaldsen
- THE ADDAMS FAMILY
- The Lake Players
2%
Taylor Drumwright
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%
Alyson Parkinson
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
2%
Aiden Downer
- FROZEN
- Sandler Center
2%
Anthony Nuccio
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
2%
Taylor Baltimore
- NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
2%
Ella Schnoor
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
1%
Tim Neely
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
1%Best Supporting Performer In A Play
Grayson Lewis
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Riverside Center for the Performing Arts
9%
Anna Sosa
- DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY
- Virginia Stage Company
9%
Adam Turck
- SMOKE
- Cadence Theater
7%
Alanna Cree
- ALMOST, MAINE
- The Governor's School for the Arts
5%
Adam Turck
- DIAL M FOR MURDER
- Virginia Repertory Theatre
5%
Jackie Adonis
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
5%
Susan Sanford
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
5%
Becca Spitzer
- THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE
- Grayscale Productions
5%
Ra'Melle Marshall
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
4%
Don-Michael Smith
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
4%
Indya Jackson
- ROMEO & JULIET
- ROŪGE: Theater Reinvented
3%
Amanda Harrison
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
3%
Ashe Rory
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
3%
Gale McNelly
- NOW AND THEN
- Caroline Community Theatre
3%
Michael Hart
- PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
2%
Angelina Paquin
- THE TEMPEST
- ODURep
2%
Brittney Slater
- THE LARAMIE PROJECT
- Goochland Community Theatre
2%
Elle Meerovich
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Richmond Shakespeare
2%
Jianna Hurt
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Richmond Shakespeare
2%
Charlene Hong White
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
2%
Lucas Guzzo
- A GREAT WILDERNESS
- Generic Theater
1%
Juan Gelpi
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
1%
Hannah Brown
- TOP GIRLS
- Little theatre of Norfolk
1%
Calvin Malone
- WHICH WAY TO THE STAGE
- Richmond Triangle Players
1%
Erica Hughes
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Richmond Shakespeare
1%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE & THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
16%SEUSSICAL
- Riverside Center for the Performing Arts
12%EVERY BRILLIANT THING
- Virginia Stage Company
9%THE LIGHTNING THIEF
- Susan Goode Center for Performing Arts
8%THE ADDAMS FAMILY
- Hurrah Players
8%FROZEN
- Sandler Center
7%JUNIE B JONES
- The Hurrah Players
7%DON’T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS
- Virginia Repertory Theatre
7%THE POOH AND THE HOOD
- Commerce Street Theater
5%AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Children's Theater of Hampton Roads
4%CORDUROY
- ODURep
4%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Roper Theater
4%PUFFS
- Goochland Community Theatre
2%SCRIPTED
- Zeiders American Dream Theater
2%I’LL HUFF AND I’LL PUFF: THE ABSOLUTELY TRUE STORY OF THE BIG BAD WOLF
- Children's Theatre of Hampton Roads
2%GRACE FOR PRESIDENT
- Virginia Repertory Theatre
2%Favorite Local Theatre
Riverside Center for the Performing Arts
11%
The Hurrah Players
10%
Little Theatre of Norfolk
8%
Virginia Musical Theatre
5%
Virginia Stage Company
5%
Virginia Repertory Theatre
5%
Little Town Players
4%
Caroline Community Theatre
4%
Little Theatre of Virginia Beach
4%
Richmond Triangle Players
4%
North Street Playhouse
3%
ODURep
3%
The Zeiders American Dream Theater
3%
Firehouse Theatre
3%
ROŪGE: Theater Reinvented
2%
Commerce Street Theater
2%
Hurrah players
2%
Cadence Theater
2%
American Shakespeare Center
2%
Sandler Center
2%
Zeiders American Dream Theater
2%
Goochland Community Theatre
2%
Riverside THeater
2%
Wolfbane Productions
2%
The Wells
1%