First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Central Virginia Awards; KINKY BOOTS Leads Best Musical!

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Central Virginia Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Central Virginia Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Chloe Vrooman
- HOLIDAY CABARET: THE ERAS CABARET
- Little Theatre of Norfolk
15%
Ginger Minj
- THE BIG GAY CABARET
- Richmond Triangle Players
14%
Rebeca Drury
- THE SOUND OF MUSIC
- RiverStage
13%
Kai B. White
- HOLIDIVAS
- Zeiders American Dream Theater
13%
Scott Wichman
- MISTER SHOWTIME
- Virginia Stage Company
10%
Elle Meerovich
- CUT: YOUR FAVORITE SONGS YOU’VE NEVER HEARD
- Firehouse Theatre
7%
Shawna Lawhorn
- HOLIDIVAS
- Zeiders American Dream Theater
7%
Sierra Alexander
- SOUNDS LIKE HOME
- ROŪGE: Theater Reinvented
6%
August Hundley
- LIL’ GUY IN A BIG OL’ WORLD
- Richmond Triangle Players
6%
Georgia Farmer
- PERFECT PAIR
- Richmond Triangle Players
5%
Denise Stewart
- DIRTY BARBIE & OTHER GIRLHOOD TALES
- Carysbrook Performing Arts Center
4%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Angela Brown
- FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
9%
Amy Harbin
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
6%
Ariel Kraje
- NEWSIES
- Masterworx Theater
6%
Paul Dandridge
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
5%
Stephanie Wood
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Angela A Brown
- ANNIE
- VMT
5%
Stephanie Wood
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Jennifer Kelly-Cooper
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
5%
Tre Porchia
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
4%
Kimberly Sheppard
- THE WIZARD OF OZ
- Little Town Players
4%
Karen Buchheim
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
3%
Paul Dandridge
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
3%
Nathaniel Shaw
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
3%
Deandra Clarke
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players
3%
Jennifer Kelly-Cooper
- BLACK GIRL MAGIC
- The Underground Performing Arts Collective
3%
Tre Porchia
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
3%
Lisa Wallace
- THE LIGHTNING THIEF
- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center
3%
Hattiebelle Jones
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
3%
Kaiya Prince
- AIN'T MISBEHAVIN'
- VSC
3%
Chloe Wenzel
- JUNIE B JONES
- Hurrah players
3%
Lisa Wallace
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- The Hurrah Players
2%
Meagan Justice
- THE ADDAMS FAMILY MUSICAL
- Goochland Community Theatre
2%
Kate Bellman
- LEGALLY BLONDE
- Homefront Players
2%
Lisa Wallace
- FROZEN
- Sandler Center
2%
HG Nedvin
- CORDUROY
- ODURep
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Anne Hilton
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Hurrah Players
9%
- Firehouse Theatre
8%
Bee Gable
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
6%
Meg Murray
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
5%
Karen Page
- THE WIZARD OF OZ
- Little Town Players
5%
Chelsie Cartledge Rose
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
4%
Karen Buchheim, Kay Burcher, ArLynn Parker, and Robert Shirley
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
4%
Chelsie Cartledge-Rose
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
4%
Jeanne Nugent
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
4%
Anna Bialkowski
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Richmond Shakespeare
4%
Cindy Dragas, Kathy Hinson
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
4%
Kendra Rai
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Sarah Grady
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Brianha C. Lide
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
4%
Vicki Cifers
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
3%
Erin Welsh
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Riverside Center for the Performing Arts
3%
Margarette Joyner
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players
3%
Grayson Johnson
- THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE
- Grayscale Productions
2%
Sarah Brown
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Goochland Community Theatre
2%
Ryan Ward
- AS YOU LOVE IT
- Zeiders American Dream Theater
2%
Sarah Grady
- SMOKE
- Cadence Theater
2%
Ryan Ward
- PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%
Elizabeth Smith
- PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
2%
Jessica Jahn
- LOVING V. VIRGINIA
- VOA/Richmond Symphony
1%
Ryan Ward
- ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
Best Dance Production
- Sandler Center VB
54%AERIAL DANCE
- Washington & Lee University Department of Theatre, Dance & Film Studies
29%WINTER DANCE REP 2025
- Washington & Lee University Department of Theatre, Dance & Film Studies
17%Best Direction Of A Musical
Amy Harbin
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
8%
Chelsea Burke
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
6%
Angel Moreland
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
5%
Trey DelPo
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
5%
Christopher D. Evans
- THE COLOR PURPLE
- Little Town Players
5%
Gary Spell
- RACING THE NIGHT
- GVI Productions
5%
Chip Gallagher
- FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
4%
Hugh Copeland
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Roper Performing Arts Center
4%
Tom Quantance
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Virginia Stage Company
4%
Stan Zimmerman
- LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
4%
Sharon Cook
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
4%
Rick Hammerly
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Katrina Carol Lewis
- A STRANGE LOOP
- Triangle Theatre/Firehouse Theatre
3%
Travis Malone
- THE LIGHTNING THIEF
- The Hurrah Players
3%
Patrick A’Hearn
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
3%
Kay Burcher
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
3%
Nikki Fey-Burgett
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
3%
Patrick A’Hearn
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
3%
Penny Ayn Maas
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
3%
Lisa Butler
- THE WIZARD OF OZ
- Little Town Players
2%
Patrick A'HEarn
- THE SOUND OF MUSIC
- RiverStage
2%
Foster Solomon
- GABRIEL
- Atlas Partnership & Others
2%
Chip Gallagher
- BEAUTIFUL
- Virginia Musical Theatre
2%
Chip Gallagher
- CHRISTMAS CAROL A NEW MUSICAL
- Sandler Center
2%
Pierre-Jacques Brault
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%Best Direction Of A Play
Tre Porchìa
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
10%
Annabelle Dragas Xanthos
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
5%
Quinn Vogt Welsh
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Sean Dugan
- ALMOST, MAINE
- The Governor's School for the Arts
5%
Melissa Mowry
- DRACULA, A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY
- Virginia Stage Company
5%
David Walton
- THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR
- Little Town Players
4%
Anna Johnson
- SMOKE
- Firehouse
4%
Anna Johnson
- SMOKE
- Cadence Theater
3%
Constance Swain
- LITTLE WOMEN
- American Shakespeare Center
3%
Desiree Baughman
- BEDROOM FARCE
- Little Town Players
3%
Trey Clarkson, Leila Stephanie, & Patrick Mullins
- ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
3%
Leila Stephanie, Maryanne Kiley
- CLYDE'S
- Generic Theater
3%
Rick Hammerly
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
3%
Jerrell L. Henderson
- FAT HAM
- Virginia Stage Company
3%
Sydney Usova
- THE LARAMIE PROJECT
- Goochland Community Theatre
2%
Elizabeth Smith
- PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
2%
Myles Miller
- NOW AND THEN
- Caroline Community Theatre
2%
Chris Hanna
- THE TEMPEST
- ODURep
2%
Katherine Hammond
- CORDUROY
- ODURep
2%
Debra Clinton
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- Swift Creek Mill Theatre
2%
Maryanne Kiley
- AS YOU LIKE IT
- Zeiders American Dream Theater
2%
Nathaniel Shaw
- PETER AND THE STARCATCHER
- Firehouse Theatre
2%
Victoria Blake
- A GREAT WILDERNESS
- Generic Theater
2%
James Ricks
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Richmond Shakespeare
2%
Patrick Mullins
- PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS
- ROŪGE: Theater Reinvented
Best Ensemble
- Riverside Center for the Performing Arts
7%RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
7%RACING THE NIGHT
- GVI Productions
5%WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
4%LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
4%FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
4%NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
3%CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
3%SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
3%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- The Hurrah Players
3%MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
3%BEDROOM FARCE
- Little Town Players
3%THE LIGHTNING THIEF
- The Hurrah Players
3%PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS
- ROŪGE: Theater Reinvented
3%PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
3%A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
3%SMOKE
- Firehouse
3%TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
3%THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
2%ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
2%AS YOU LOVE IT
- Zeiders American Dream Theater
2%INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
2%THE LIGHTNING THIEF
- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Derrion La’Zachan Hawkins
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
7%
Alyssandra Docherty
- THE LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Wells Theater
6%
Derrion La’Zachan Hawkins
- MEMPHIS THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
6%
Emily Lutz
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
6%
Weston Corey
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Weston Corey
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Alicia Wolters
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
5%
BJ Wilkinson
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
5%
Tommy Zamberlan
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
4%
Joe Doran
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
4%
Jason Amato
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
4%
Akin Ritchie
- MEDUSA
- CORE Theatre Ensemble
3%
Akin Ritchie
- 40 WHACKS
- CORE Theatre Ensemble
3%
BJ Wilkinson
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
3%
Xavier Pierce
- LOVING V. VIRGINIA
- VOA/Richmond Symphony
3%
Andrew F. Griffin
- INTO THE WOODS
- Virginia Theatre Festival
3%
Woody Robinson
- THE TEMPEST
- ODURep
3%
Lane Kinsley
- THE ADDAMS FAMILY
- The Lake Players
3%
Joe Doran
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
2%
Weston Corey
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
2%
Michael Jarett
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players
2%
BJ Wilkinson
- MISERY
- Virginia Repertory Theatre
2%
Jason Lynch
- FAT HAM
- Virginia Stage Company
2%
Jake Mitchell
- SMOKE
- Cadence Theater
2%
Jason Amato
- BEAUTIFUL
- Virginia Musical Theatre
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Andre Magalhaes and Nancy Whitfield
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
8%
Cristina Loyola
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
7%
Carson Eubank
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
6%
Calvin Hitchcock
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Virginia Stage Company
6%
Troy Mearkle
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
5%
Carson Eubank
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Elle Meerovich
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
5%
Leilani Fenick
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Sherrod Brown
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
4%
John B. DeHaas
- FOOTLOOSE
- VMT
4%
Gary Spell
- RACING THE NIGHT
- GVI Productions
4%
Ben Miller
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
4%
Andy Poindexter
- ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
4%
Natasha Smoot
- LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
4%
Carson Eubank
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
4%
Rebecca Clay and Melody Sánchez-Luca
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
3%
TreyVon Smith
- REFLECTIONS
- J. L. Dean Production
2%
Kathi-Lee Wilson
- THE SOUND OF MUSIC
- Regent University
2%
Leilani Fenick
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
2%
Jaleel Jackson
- THE ADDAMS FAMILY
- Goochland Community Theatre
2%
Sam Peterson
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
2%
Darrius Frowner
- AIN'T MISBEHAVIN'
- VSC
2%
Elle Meerovich
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Richmond Shakespeare
2%
Ron Klipp
- GABRIEL
- Atlas Partnership & Others
2%
Ian Miller
- INTO THE WOODS
- Virginia Theatre Festival
Best Musical
- The Hurrah Players
7%RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
7%THE COLOR PURPLE
- Little Town Players
6%THE SOUND OF MUSIC
- riverside center for the performing arts
6%NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
5%NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
5%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Virginia Stage Company
5%WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
5%RACING THE NIGHT
- GVI Productions
5%SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
4%MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
4%THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
4%FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
4%LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
3%INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
3%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
3%A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
3%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- The Hurrah Players
2%MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
2%MATILDA
- Wolfbane Productions
2%ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%THE WIZARD OF OZ
- Little Town Players
2%GABRIEL
- Atlas Partnership & Others
2%INTO THE WOODS
- Virginia Theatre Festival
1%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
Best New Play Or Musical
- ROŪGE: Theater Reinvented
14%DORIAN
- Zeiders American Dream Theater
12%THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR
- Little Town Players
12%BURIAL TAX
- Firehouse Theatre
9%RACING THE NIGHT
- GVI Productions
9%ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
8%LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
7%SMOKE
- Cadence Theatre
7%REFLECTIONS
- J. L. Dean Productions
5%TARRYTOWN
- Generic Theater
4%TEACHER, TEACH
- HATTheatre
4%SCRIPTED
- Zeiders American Dream Theater
4%EAT
- Zeiders American Dream Theater
Best Performer In A Musical
Cecily Jones
- THE COLOR PURPLE
- Little Town Players
5%
Sarah Mae Andersen
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
4%
Chonise Thomas
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
4%
Annie O’Shea
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
4%
Ava Saunders
- RACING THE NIGHT
- GVI Productions
4%
Scott Wichman
- FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
4%
Dylan Cavasos
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
3%
Ava Saunders
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- The Hurrah Players
3%
Ally Dods
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
3%
Ava Stevenson
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
3%
Temika Younger
- THE COLOR PURPLE
- Little Town Players
3%
Adrianne Hick
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
3%
Sarah Schweit
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
3%
Emelie Faith Thompson
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
3%
Unique Bailey
- LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
3%
Nova Abrahams
- THE LIGHTNING THIEF
- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center
2%
Jesse Burdette
- LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
2%
Adam Hughes
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
2%
Will Cloud
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
2%
Adelaide Trombetta
- THE ADDAMS FAMILY
- The Lake Players
2%
Rainer Trevino
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%
Marcus Antonio
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
2%
Zakiyyah Jackson
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
2%
Jonathan McCormick
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
2%
Vee Pressley
- THE ADDAMS FAMILY MUSICAL
- Goochland Community Theatre
Best Performer In A Play
Calvin Graves Jr
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
9%
Tug Cocker
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Riverside Center for the Performing Arts
9%
Adam Turck
- CONSTELLATIONS
- Yes And Theatrical Co.
5%
Adam Turck
- SMOKE
- Cadence Theatre
4%
Gregory Dragas
- HAMLET
- Tidewater Community College
4%
Marcus Antonio
- FAT HAM
- Virginia Stage Company
4%
Abe Timm
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Richmond Shakespeare
3%
Ted Kraje
- BEDROOM FARCE
- Little Town Players
3%
Angie Kraje
- BEDROOM FARCE
- Little Town Players
2%
Jacar McNeil
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
2%
Leila Bryant
- CLYDE'S
- Generic Theater
2%
Julia Finke
- ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%
Trezure Coles
- PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%
Sally Miller
- THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR
- Little Town Players
2%
Madeleine Dilley
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
2%
Alan Mathews
- SLEUTH
- Little Theatre of Virginia Beach
2%
Ra’Melle Marshall
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
2%
Dana Beall
- THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE
- Grayscale Productions
2%
Brian Jinright
- THE TEMPEST
- ODURep
2%
Julia Campbell
- THE SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Commerce Street Theater
2%
Clifford Clark
- ROMEO & JULIET
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%
Tanya Keys
- PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
1%
Benjamin Bryant
- PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
1%
Dakota Jones
- THE LARAMIE PROJECT
- Goochland Community Theatre
1%
Ashley Thompson
- DIAL M FOR MURDER
- Virginia Repertory Theatre
Best Play
- Little Town Players
8%TO KILL A MOCKINGBIRD
- Riverside Center for the Performing Arts
8%CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
7%FAT HAM
- Virginia Stage Company
7%ROMEO & JULIET
- ROŪGE: Theater Reinvented
5%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
5%TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
5%PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
4%PETER AND THE STARCATCHER
- Firehouse Theatre
4%THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR
- Little Town Players
3%ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%MISERY
- Little Theatre of Virginia Beach
2%STEEL MAGNOLIAS
- Masterworx Theatre
2%AS YOU LOVE IT
- Zeiders American Dream Theater
2%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Richmond Shakespeare
2%SLEUTH
- Little Theatre of Virginia Beach
2%THE LARAMIE PROJECT
- Goochland Community Theatre
2%A STREETCAR NAMED DESIRE
- Commerce Street Theater
2%SMOKE
- Cadence Theater
2%PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS
- ROŪGE: Theater Reinvented
2%THE TEMPEST
- ODURep
2%THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE
- Grayscale Productions
2%HAMLET
- Tidewater Community College
2%DIAL M FOR MURDER
- Virginia Repertory Theatre
1%THE HEARTSELLERS
- Virginia Theatre Festival
Best Production of an Opera
- VA Opera/Richmond Symphony
40%CARMEN
- Virginia Opera
35%LA BOHEME
- Opera on the James
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Ben Needham
- FOOTLOOSE
- Virginia Musical Theatre
6%
Brain Cebrian
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
6%
Shawn Crawford
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
6%
Caitlin McLeod
- FAT HAM
- Virginia Stage Company
5%
Christian Fleming
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
5%
Christian Fleming
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
4%
Tommy Zamberlan
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
4%
Matt Hovey & Desiree Baughman
- BEDROOM FARCE
- Little Town Players
4%
Renee Chasey
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Roper Performing Arts
4%
Christopher Tulysewski
- THE LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Wells
4%
Kerri Crosby & Chris Hodl
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
4%
Scott Chasey
- FROZEN
- Sandler Center
3%
Chris Raintree
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
3%
Dan Conway
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
3%
Matt Gorris
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
3%
Craig Napoliello
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
3%
Chase Kniffen
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Firehouse Theatre
3%
Christian Fleming
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
3%
Mercedes Schaum
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
2%
Sandra Epperson
- MEMPHIS
- Little Theatre of Norfolk
2%
Frank Foster
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players
2%
Chris Raintree
- MISERY
- Virginia Repertory Theatre
2%
Nate Bertone
- INTO THE WOODS
- Virginia Theatre Festival
2%
Joseph Lavigne
- SMOKE
- Cadence Theater
2%
Marc Dyer
- SLEUTH
- Little Theatre of Virginia Beach
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Cheyenne Tenda
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
10%
Mike Hallberg
- RIDE THE CYCLONE
- Little Theatre of Norfolk
7%
Cheyenne Tenda
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
7%
Serenity Jones
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
7%
Steven Allegretto
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
7%
Tommy Zamberlan
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
6%
Brian Peterson
- AIN'T MISBEHAVIN'
- Virginia Stage Company
6%
Serenity Jones
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
5%
Grace LaBelle
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
5%
Jimmy Dragas
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
4%
Jonathan Pratt
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Michael Buso
- THE LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Wells
4%
Joey Luck
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
4%
Grace Brown Labelle
- A STRANGE LOOP
- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre
3%
Jonathan Pratt
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Virginia Repertory Theatre
3%
Madalyn Rammel
- THE ADDAMS FAMILY
- The Lake Players
3%
Justice Craig and Julie Vo
- SMOKE
- Cadence Theater
3%
Shyloh-Symone Bailey
- INTO THE BREECHES
- Little Theatre of Virginia Beach
3%
Vickie Scallion
- SNAPSHOTS
- HATTheatre
2%
Michael Rasbury
- INTO THE WOODS
- Virginia Theatre Festival
2%
Joey Luck
- MISERY
- Virginia Repertory Theatre
2%
Mike Halberg
- AS YOU LOVE IT
- Zeiders American Dream Theater
2%
Jonathan Pratt
- DIAL M FOR MURDER
- Virginia Repertory Theatre
1%
Kyle Epps
- DETROIT '67
- Firehouse Theatre
1%
Kelsey Cordrey
- CONSTELLATIONS
- Yes And Theatrical Co.
Best Supporting Performer In A Musical
Kelly Glyptis
- THE SOUND OF MUSIC
- Riverside Center for the Performing Arts
7%
Kylee Marquez-Downie
- WAITRESS
- Virginia Repertory Theatre
6%
Job Jones-Noel
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
4%
Scott Wichman
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Virginia Stage Company
4%
Sean Thomas
- LONG BEACH BLANKET BINGO
- North Street Playhouse
4%
Ava Saunders
- THE SOUND OF MUSIC
- Regent University
4%
Mariah Mallory
- THE LIGHTNING THIEF
- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center
4%
Elliot Pope
- MEMPHIS: THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
3%
Ava Saunders
- THE LIGHTNING THIEF
- The Hurrah Players
3%
Grace Fitzpatrick
- THE PRODUCERS
- Little Theater of Virginia Beach
3%
Alan Mathews
- THE PRODUCERS
- Little Theatre of Virginia Beach
2%
Alyssa Kay
- MEMPHIS THE MUSICAL
- Little Theatre of Norfolk
2%
Madison Cox
- NEXT TO NORMAL
- Riverside Center for the Performing Arts
2%
Rainey Trevino
- THE LIGHTNING THIEF
- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center
2%
Daniel Pippert
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Riverside Center for the Performing Arts
2%
Grace Santo
- FOOTLOOSE
- Sandler Center
2%
Bayley Lindevaldsen
- THE ADDAMS FAMILY
- The Lake Players
2%
Anna Super
- SWEENEY TODD
- Little Theatre of Norfolk
2%
Taylor Drumwright
- ANNIE
- Virginia Musical Theatre
2%
Aiden Downer
- FROZEN
- Sandler Center
2%
Alyson Parkinson
- INTO THE WOODS
- Caroline Community Theatre
2%
Taylor Baltimore
- NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
2%
Tim Neely
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
2%
Ellie James
- MAN OF LA MANCHA
- Commerce Street Theater
1%
Elle Meerovich
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Firehouse Theatre
Best Supporting Performer In A Play
Anna Sosa
- DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY
- Virginia Stage Company
9%
Grayson Lewis
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Riverside Center for the Performing Arts
8%
Adam Turck
- SMOKE
- Cadence Theater
7%
Adam Turck
- DIAL M FOR MURDER
- Virginia Repertory Theatre
6%
Jackie Adonis
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
5%
Susan Sanford
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
5%
Alanna Cree
- ALMOST, MAINE
- The Governor's School for the Arts
5%
Becca Spitzer
- THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE
- Grayscale Productions
5%
Ra'Melle Marshall
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
4%
Don-Michael Smith
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
4%
Indya Jackson
- ROMEO & JULIET
- ROŪGE: Theater Reinvented
3%
Ashe Rory
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
3%
Amanda Harrison
- TOP GIRLS
- Little Theatre of Norfolk
3%
Michael Hart
- PLAZA SUITE
- Caroline Community Theatre
2%
Gale McNelly
- NOW AND THEN
- Caroline Community Theatre
2%
Brittney Slater
- THE LARAMIE PROJECT
- Goochland Community Theatre
2%
Angelina Paquin
- THE TEMPEST
- ODURep
2%
Elle Meerovich
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Richmond Shakespeare
2%
Jianna Hurt
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Richmond Shakespeare
2%
Lucas Guzzo
- A GREAT WILDERNESS
- Generic Theater
1%
Erica Hughes
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Richmond Shakespeare
1%
Calvin Malone
- WHICH WAY TO THE STAGE
- Richmond Triangle Players
1%
Juan Gelpi
- CHOIR BOY
- Little Theatre of Norfolk
1%
Hannah Brown
- TOP GIRLS
- Little theatre of Norfolk
1%
Charlene Hong White
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Virginia Repertory Theatre
Best Theatre For Young Audiences Production
- Virginia Repertory Theatre
17%SEUSSICAL
- Riverside Center for the Performing Arts
11%EVERY BRILLIANT THING
- Virginia Stage Company
9%THE LIGHTNING THIEF
- Susan Goode Center for Performing Arts
8%THE ADDAMS FAMILY
- Hurrah Players
8%FROZEN
- Sandler Center
8%JUNIE B JONES
- The Hurrah Players
7%DON’T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS
- Virginia Repertory Theatre
6%THE POOH AND THE HOOD
- Commerce Street Theater
6%CORDUROY
- ODURep
5%AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Children's Theater of Hampton Roads
4%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Roper Theater
4%PUFFS
- Goochland Community Theatre
3%SCRIPTED
- Zeiders American Dream Theater
2%I’LL HUFF AND I’LL PUFF: THE ABSOLUTELY TRUE STORY OF THE BIG BAD WOLF
- Children's Theatre of Hampton Roads
2%GRACE FOR PRESIDENT
- Virginia Repertory Theatre
Favorite Local Theatre
The Hurrah Players
11%
Riverside Center for the Performing Arts
9%
Little Theatre of Norfolk
9%
Virginia Musical Theatre
6%
Virginia Stage Company
5%
Virginia Repertory Theatre
5%
Little Town Players
4%
North Street Playhouse
4%
Caroline Community Theatre
4%
Richmond Triangle Players
3%
ODURep
3%
Little Theatre of Virginia Beach
3%
Firehouse Theatre
3%
ROŪGE: Theater Reinvented
3%
Commerce Street Theater
3%
The Zeiders American Dream Theater
3%
Cadence Theater
2%
Sandler Center
2%
Zeiders American Dream Theater
2%
Wolfbane Productions
2%
Goochland Community Theatre
2%
Riverside THeater
2%
The Wells
1%
Richmond Shakespeare
1%
Academy Center of the Arts
1%