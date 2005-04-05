First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Central Virginia Awards; KINKY BOOTS Leads Best Musical!

Click Here for More on BWW Regional Awards

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Central Virginia Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Central Virginia Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Chloe Vrooman - HOLIDAY CABARET: THE ERAS CABARET - Little Theatre of Norfolk 15%

THE BIG GAY CABARET

14%

Ginger Minj -- Richmond Triangle Players

THE SOUND OF MUSIC

13%

Rebeca Drury -- RiverStage

HOLIDIVAS

13%

Kai B. White -- Zeiders American Dream Theater

MISTER SHOWTIME

10%

Scott Wichman -- Virginia Stage Company

CUT: YOUR FAVORITE SONGS YOU’VE NEVER HEARD

7%

Elle Meerovich -- Firehouse Theatre

HOLIDIVAS

7%

Shawna Lawhorn -- Zeiders American Dream Theater

SOUNDS LIKE HOME

6%

Sierra Alexander -- ROŪGE: Theater Reinvented

LIL’ GUY IN A BIG OL’ WORLD

6%

August Hundley -- Richmond Triangle Players

PERFECT PAIR

5%

Georgia Farmer -- Richmond Triangle Players

DIRTY BARBIE & OTHER GIRLHOOD TALES

4%

Denise Stewart -- Carysbrook Performing Arts Center

FOOTLOOSE

9%

Angela Brown -- Virginia Musical Theatre

SWEENEY TODD

6%

Amy Harbin -- Little Theatre of Norfolk

NEWSIES

6%

Ariel Kraje -- Masterworx Theater

WAITRESS

5%

Paul Dandridge -- Virginia Repertory Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

5%

Stephanie Wood -- Riverside Center for the Performing Arts

ANNIE

5%

Angela A Brown -- VMT

THE SOUND OF MUSIC

5%

Stephanie Wood -- Riverside Center for the Performing Arts

MEMPHIS: THE MUSICAL

5%

Jennifer Kelly-Cooper -- Little Theatre of Norfolk

RIDE THE CYCLONE

4%

Tre Porchia -- Little Theatre of Norfolk

THE WIZARD OF OZ

4%

Kimberly Sheppard -- Little Town Players

THE PRODUCERS

3%

Karen Buchheim -- Little Theatre of Virginia Beach

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Paul Dandridge -- Virginia Repertory Theatre

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

3%

Nathaniel Shaw -- Firehouse Theatre

A STRANGE LOOP

3%

Deandra Clarke -- Richmond Triangle Players

BLACK GIRL MAGIC

3%

Jennifer Kelly-Cooper -- The Underground Performing Arts Collective

CHOIR BOY

3%

Tre Porchia -- Little Theatre of Norfolk

THE LIGHTNING THIEF

3%

Lisa Wallace -- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center

MAN OF LA MANCHA

3%

Hattiebelle Jones -- Commerce Street Theater

AIN'T MISBEHAVIN'

3%

Kaiya Prince -- VSC

JUNIE B JONES

3%

Chloe Wenzel -- Hurrah players

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA

2%

Lisa Wallace -- The Hurrah Players

THE ADDAMS FAMILY MUSICAL

2%

Meagan Justice -- Goochland Community Theatre

LEGALLY BLONDE

2%

Kate Bellman -- Homefront Players

FROZEN

2%

Lisa Wallace -- Sandler Center

CORDUROY

2%

HG Nedvin -- ODURep

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA

9%

Anne Hilton -- Hurrah Players

NATASHA & PIERRE

8%

- Firehouse Theatre

THE SOUND OF MUSIC

6%

Bee Gable -- Riverside Center for the Performing Arts

RIDE THE CYCLONE

5%

Meg Murray -- Little Theatre of Norfolk

THE WIZARD OF OZ

5%

Karen Page -- Little Town Players

SWEENEY TODD

4%

Chelsie Cartledge Rose -- Little Theatre of Norfolk

THE PRODUCERS

4%

Karen Buchheim, Kay Burcher, ArLynn Parker, and Robert Shirley -- Little Theatre of Virginia Beach

MEMPHIS: THE MUSICAL

4%

Chelsie Cartledge-Rose -- Little Theatre of Norfolk

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

4%

Jeanne Nugent -- Virginia Repertory Theatre

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

4%

Anna Bialkowski -- Richmond Shakespeare

TOP GIRLS

4%

Cindy Dragas, Kathy Hinson -- Little Theatre of Norfolk

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

4%

Kendra Rai -- Virginia Repertory Theatre

WAITRESS

4%

Sarah Grady -- Virginia Repertory Theatre

INTO THE WOODS

4%

Brianha C. Lide -- Caroline Community Theatre

MAN OF LA MANCHA

3%

Vicki Cifers -- Commerce Street Theater

TO KILL A MOCKINGBIRD

3%

Erin Welsh -- Riverside Center for the Performing Arts

A STRANGE LOOP

3%

Margarette Joyner -- Richmond Triangle Players

THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE

2%

Grayson Johnson -- Grayscale Productions

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Sarah Brown -- Goochland Community Theatre

AS YOU LOVE IT

2%

Ryan Ward -- Zeiders American Dream Theater

SMOKE

2%

Sarah Grady -- Cadence Theater

PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS

2%

Ryan Ward -- ROŪGE: Theater Reinvented

PLAZA SUITE

2%

Elizabeth Smith -- Caroline Community Theatre

LOVING V. VIRGINIA

1%

Jessica Jahn -- VOA/Richmond Symphony

ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE

1%

Ryan Ward -- ROŪGE: Theater Reinvented

SNOW WHITE A BALLET ADVENTURE

54%

- Sandler Center VB

AERIAL DANCE

29%

- Washington & Lee University Department of Theatre, Dance & Film Studies

WINTER DANCE REP 2025

17%

- Washington & Lee University Department of Theatre, Dance & Film Studies

SWEENEY TODD

8%

Amy Harbin -- Little Theatre of Norfolk

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

6%

Chelsea Burke -- Firehouse Theatre

INTO THE WOODS

5%

Angel Moreland -- Caroline Community Theatre

RIDE THE CYCLONE

5%

Trey DelPo -- Little Theatre of Norfolk

THE COLOR PURPLE

5%

Christopher D. Evans -- Little Town Players

RACING THE NIGHT

5%

Gary Spell -- GVI Productions

FOOTLOOSE

4%

Chip Gallagher -- Virginia Musical Theatre

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA

4%

Hugh Copeland -- Roper Performing Arts Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

Tom Quantance -- Virginia Stage Company

LONG BEACH BLANKET BINGO

4%

Stan Zimmerman -- North Street Playhouse

MEMPHIS: THE MUSICAL

4%

Sharon Cook -- Little Theatre of Norfolk

WAITRESS

4%

Rick Hammerly -- Virginia Repertory Theatre

A STRANGE LOOP

3%

Katrina Carol Lewis -- Triangle Theatre/Firehouse Theatre

THE LIGHTNING THIEF

3%

Travis Malone -- The Hurrah Players

THE SOUND OF MUSIC

3%

Patrick A’Hearn -- Riverside Center for the Performing Arts

THE PRODUCERS

3%

Kay Burcher -- Little Theatre of Virginia Beach

MAN OF LA MANCHA

3%

Nikki Fey-Burgett -- Commerce Street Theater

JESUS CHRIST SUPERSTAR

3%

Patrick A’Hearn -- Riverside Center for the Performing Arts

NEXT TO NORMAL

3%

Penny Ayn Maas -- Riverside Center for the Performing Arts

THE WIZARD OF OZ

2%

Lisa Butler -- Little Town Players

THE SOUND OF MUSIC

2%

Patrick A'HEarn -- RiverStage

GABRIEL

2%

Foster Solomon -- Atlas Partnership & Others

BEAUTIFUL

2%

Chip Gallagher -- Virginia Musical Theatre

CHRISTMAS CAROL A NEW MUSICAL

2%

Chip Gallagher -- Sandler Center

ANNIE

2%

Pierre-Jacques Brault -- Virginia Musical Theatre

CHOIR BOY

10%

Tre Porchìa -- Little Theatre of Norfolk

TOP GIRLS

5%

Annabelle Dragas Xanthos -- Little Theatre of Norfolk

TO KILL A MOCKINGBIRD

5%

Quinn Vogt Welsh -- Riverside Center for the Performing Arts

ALMOST, MAINE

5%

Sean Dugan -- The Governor's School for the Arts

DRACULA, A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY

5%

Melissa Mowry -- Virginia Stage Company

THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR

4%

David Walton -- Little Town Players

SMOKE

4%

Anna Johnson -- Firehouse

SMOKE

3%

Anna Johnson -- Cadence Theater

LITTLE WOMEN

3%

Constance Swain -- American Shakespeare Center

BEDROOM FARCE

3%

Desiree Baughman -- Little Town Players

ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE

3%

Trey Clarkson, Leila Stephanie, & Patrick Mullins -- ROŪGE: Theater Reinvented

CLYDE'S

3%

Leila Stephanie, Maryanne Kiley -- Generic Theater

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

3%

Rick Hammerly -- Virginia Repertory Theatre

FAT HAM

3%

Jerrell L. Henderson -- Virginia Stage Company

THE LARAMIE PROJECT

2%

Sydney Usova -- Goochland Community Theatre

PLAZA SUITE

2%

Elizabeth Smith -- Caroline Community Theatre

NOW AND THEN

2%

Myles Miller -- Caroline Community Theatre

THE TEMPEST

2%

Chris Hanna -- ODURep

CORDUROY

2%

Katherine Hammond -- ODURep

THE DIARY OF ANNE FRANK

2%

Debra Clinton -- Swift Creek Mill Theatre

AS YOU LIKE IT

2%

Maryanne Kiley -- Zeiders American Dream Theater

PETER AND THE STARCATCHER

2%

Nathaniel Shaw -- Firehouse Theatre

A GREAT WILDERNESS

2%

Victoria Blake -- Generic Theater

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

2%

James Ricks -- Richmond Shakespeare

PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS

2%

Patrick Mullins -- ROŪGE: Theater Reinvented

THE SOUND OF MUSIC

7%

- Riverside Center for the Performing Arts

RIDE THE CYCLONE

7%

- Little Theatre of Norfolk

RACING THE NIGHT

5%

- GVI Productions

WAITRESS

4%

- Virginia Repertory Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

4%

- Riverside Center for the Performing Arts

LONG BEACH BLANKET BINGO

4%

- North Street Playhouse

FOOTLOOSE

4%

- Virginia Musical Theatre

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

3%

- Firehouse Theatre

CHOIR BOY

3%

- Little Theatre of Norfolk

SWEENEY TODD

3%

- Little Theatre of Norfolk

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA

3%

- The Hurrah Players

MAN OF LA MANCHA

3%

- Commerce Street Theater

BEDROOM FARCE

3%

- Little Town Players

THE LIGHTNING THIEF

3%

- The Hurrah Players

PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS

3%

- ROŪGE: Theater Reinvented

PLAZA SUITE

3%

- Caroline Community Theatre

A STRANGE LOOP

3%

- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre

SMOKE

3%

- Firehouse

TOP GIRLS

3%

- Little Theatre of Norfolk

THE PRODUCERS

2%

- Little Theatre of Virginia Beach

ANNIE

2%

- Virginia Musical Theatre

MEMPHIS: THE MUSICAL

2%

- Little Theatre of Norfolk

AS YOU LOVE IT

2%

- Zeiders American Dream Theater

INTO THE WOODS

2%

- Caroline Community Theatre

THE LIGHTNING THIEF

2%

- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center

CHOIR BOY

7%

Derrion La’Zachan Hawkins -- Little Theatre of Norfolk

THE LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Alyssandra Docherty -- The Wells Theater

MEMPHIS THE MUSICAL

6%

Derrion La’Zachan Hawkins -- Little Theatre of Norfolk

RIDE THE CYCLONE

6%

Emily Lutz -- Little Theatre of Norfolk

THE SOUND OF MUSIC

5%

Weston Corey -- Riverside Center for the Performing Arts

JESUS CHRIST SUPERSTAR

5%

Weston Corey -- Riverside Center for the Performing Arts

SWEENEY TODD

5%

Alicia Wolters -- Little Theatre of Norfolk

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

5%

BJ Wilkinson -- Firehouse Theatre

INTO THE WOODS

4%

Tommy Zamberlan -- Caroline Community Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

4%

Joe Doran -- Virginia Repertory Theatre

ANNIE

4%

Jason Amato -- Virginia Musical Theatre

MEDUSA

3%

Akin Ritchie -- CORE Theatre Ensemble

40 WHACKS

3%

Akin Ritchie -- CORE Theatre Ensemble

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

3%

BJ Wilkinson -- Virginia Repertory Theatre

LOVING V. VIRGINIA

3%

Xavier Pierce -- VOA/Richmond Symphony

INTO THE WOODS

3%

Andrew F. Griffin -- Virginia Theatre Festival

THE TEMPEST

3%

Woody Robinson -- ODURep

THE ADDAMS FAMILY

3%

Lane Kinsley -- The Lake Players

WAITRESS

2%

Joe Doran -- Virginia Repertory Theatre

NEXT TO NORMAL

2%

Weston Corey -- Riverside Center for the Performing Arts

A STRANGE LOOP

2%

Michael Jarett -- Richmond Triangle Players

MISERY

2%

BJ Wilkinson -- Virginia Repertory Theatre

FAT HAM

2%

Jason Lynch -- Virginia Stage Company

SMOKE

2%

Jake Mitchell -- Cadence Theater

BEAUTIFUL

2%

Jason Amato -- Virginia Musical Theatre

SWEENEY TODD

8%

Andre Magalhaes and Nancy Whitfield -- Little Theatre of Norfolk

RIDE THE CYCLONE

7%

Cristina Loyola -- Little Theatre of Norfolk

THE SOUND OF MUSIC

6%

Carson Eubank -- Riverside Center for the Performing Arts

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Calvin Hitchcock -- Virginia Stage Company

MAN OF LA MANCHA

5%

Troy Mearkle -- Commerce Street Theater

JESUS CHRIST SUPERSTAR

5%

Carson Eubank -- Riverside Center for the Performing Arts

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

5%

Elle Meerovich -- Firehouse Theatre

WAITRESS

4%

Leilani Fenick -- Virginia Repertory Theatre

MEMPHIS: THE MUSICAL

4%

Sherrod Brown -- Little Theatre of Norfolk

FOOTLOOSE

4%

John B. DeHaas -- VMT

RACING THE NIGHT

4%

Gary Spell -- GVI Productions

A STRANGE LOOP

4%

Ben Miller -- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre

ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE

4%

Andy Poindexter -- ROŪGE: Theater Reinvented

LONG BEACH BLANKET BINGO

4%

Natasha Smoot -- North Street Playhouse

NEXT TO NORMAL

4%

Carson Eubank -- Riverside Center for the Performing Arts

INTO THE WOODS

3%

Rebecca Clay and Melody Sánchez-Luca -- Caroline Community Theatre

REFLECTIONS

2%

TreyVon Smith -- J. L. Dean Production

THE SOUND OF MUSIC

2%

Kathi-Lee Wilson -- Regent University

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

2%

Leilani Fenick -- Virginia Repertory Theatre

THE ADDAMS FAMILY

2%

Jaleel Jackson -- Goochland Community Theatre

THE PRODUCERS

2%

Sam Peterson -- Little Theatre of Virginia Beach

AIN'T MISBEHAVIN'

2%

Darrius Frowner -- VSC

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

2%

Elle Meerovich -- Richmond Shakespeare

GABRIEL

2%

Ron Klipp -- Atlas Partnership & Others

INTO THE WOODS

2%

Ian Miller -- Virginia Theatre Festival

THE LIGHTNING THIEF

7%

- The Hurrah Players

RIDE THE CYCLONE

7%

- Little Theatre of Norfolk

THE COLOR PURPLE

6%

- Little Town Players

THE SOUND OF MUSIC

6%

- riverside center for the performing arts

NEXT TO NORMAL

5%

- Riverside Center for the Performing Arts

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

5%

- Firehouse Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

5%

- Virginia Stage Company

WAITRESS

5%

- Virginia Repertory Theatre

RACING THE NIGHT

5%

- GVI Productions

SWEENEY TODD

4%

- Little Theatre of Norfolk

MEMPHIS: THE MUSICAL

4%

- Little Theatre of Norfolk

THE PRODUCERS

4%

- Little Theatre of Virginia Beach

FOOTLOOSE

4%

- Virginia Musical Theatre

LONG BEACH BLANKET BINGO

3%

- North Street Playhouse

INTO THE WOODS

3%

- Caroline Community Theatre

JESUS CHRIST SUPERSTAR

3%

- Riverside Center for the Performing Arts

A STRANGE LOOP

3%

- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA

2%

- The Hurrah Players

MAN OF LA MANCHA

2%

- Commerce Street Theater

MATILDA

2%

- Wolfbane Productions

ANNIE

2%

- Virginia Musical Theatre

THE WIZARD OF OZ

2%

- Little Town Players

GABRIEL

2%

- Atlas Partnership & Others

INTO THE WOODS

1%

- Virginia Theatre Festival

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

1%

- Virginia Repertory Theatre

PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS

14%

- ROŪGE: Theater Reinvented

DORIAN

12%

- Zeiders American Dream Theater

THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR

12%

- Little Town Players

BURIAL TAX

9%

- Firehouse Theatre

RACING THE NIGHT

9%

- GVI Productions

ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE

8%

- ROŪGE: Theater Reinvented

LONG BEACH BLANKET BINGO

7%

- North Street Playhouse

SMOKE

7%

- Cadence Theatre

REFLECTIONS

5%

- J. L. Dean Productions

TARRYTOWN

4%

- Generic Theater

TEACHER, TEACH

4%

- HATTheatre

SCRIPTED

4%

- Zeiders American Dream Theater

EAT

3%

- Zeiders American Dream Theater

THE COLOR PURPLE

5%

Cecily Jones -- Little Town Players

THE SOUND OF MUSIC

4%

Sarah Mae Andersen -- Riverside Center for the Performing Arts

MEMPHIS: THE MUSICAL

4%

Chonise Thomas -- Little Theatre of Norfolk

RIDE THE CYCLONE

4%

Annie O’Shea -- Little Theatre of Norfolk

RACING THE NIGHT

4%

Ava Saunders -- GVI Productions

FOOTLOOSE

4%

Scott Wichman -- Virginia Musical Theatre

THE PRODUCERS

3%

Dylan Cavasos -- Little Theatre of Virginia Beach

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA

3%

Ava Saunders -- The Hurrah Players

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

3%

Ally Dods -- Firehouse Theatre

RIDE THE CYCLONE

3%

Ava Stevenson -- Little Theatre of Norfolk

THE COLOR PURPLE

3%

Temika Younger -- Little Town Players

NEXT TO NORMAL

3%

Adrianne Hick -- Riverside Center for the Performing Arts

SWEENEY TODD

3%

Sarah Schweit -- Little Theatre of Norfolk

WAITRESS

3%

Emelie Faith Thompson -- Virginia Repertory Theatre

LONG BEACH BLANKET BINGO

3%

Unique Bailey -- North Street Playhouse

THE LIGHTNING THIEF

2%

Nova Abrahams -- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center

LONG BEACH BLANKET BINGO

2%

Jesse Burdette -- North Street Playhouse

MAN OF LA MANCHA

2%

Adam Hughes -- Commerce Street Theater

MAN OF LA MANCHA

2%

Will Cloud -- Commerce Street Theater

THE ADDAMS FAMILY

2%

Adelaide Trombetta -- The Lake Players

ANNIE

2%

Rainer Trevino -- Virginia Musical Theatre

A STRANGE LOOP

2%

Marcus Antonio -- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre

A STRANGE LOOP

2%

Zakiyyah Jackson -- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre

SWEENEY TODD

2%

Jonathan McCormick -- Little Theatre of Norfolk

THE ADDAMS FAMILY MUSICAL

2%

Vee Pressley -- Goochland Community Theatre

CHOIR BOY

9%

Calvin Graves Jr -- Little Theatre of Norfolk

TO KILL A MOCKINGBIRD

9%

Tug Cocker -- Riverside Center for the Performing Arts

CONSTELLATIONS

5%

Adam Turck -- Yes And Theatrical Co.

SMOKE

4%

Adam Turck -- Cadence Theatre

HAMLET

4%

Gregory Dragas -- Tidewater Community College

FAT HAM

4%

Marcus Antonio -- Virginia Stage Company

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

3%

Abe Timm -- Richmond Shakespeare

BEDROOM FARCE

3%

Ted Kraje -- Little Town Players

BEDROOM FARCE

2%

Angie Kraje -- Little Town Players

CHOIR BOY

2%

Jacar McNeil -- Little Theatre of Norfolk

CLYDE'S

2%

Leila Bryant -- Generic Theater

ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE

2%

Julia Finke -- ROŪGE: Theater Reinvented

PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS

2%

Trezure Coles -- ROŪGE: Theater Reinvented

THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR

2%

Sally Miller -- Little Town Players

TOP GIRLS

2%

Madeleine Dilley -- Little Theatre of Norfolk

SLEUTH

2%

Alan Mathews -- Little Theatre of Virginia Beach

CHOIR BOY

2%

Ra’Melle Marshall -- Little Theatre of Norfolk

THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE

2%

Dana Beall -- Grayscale Productions

THE TEMPEST

2%

Brian Jinright -- ODURep

THE SAVANNAH SIPPING SOCIETY

2%

Julia Campbell -- Commerce Street Theater

ROMEO & JULIET

2%

Clifford Clark -- ROŪGE: Theater Reinvented

PLAZA SUITE

1%

Tanya Keys -- Caroline Community Theatre

PLAZA SUITE

1%

Benjamin Bryant -- Caroline Community Theatre

THE LARAMIE PROJECT

1%

Dakota Jones -- Goochland Community Theatre

DIAL M FOR MURDER

1%

Ashley Thompson -- Virginia Repertory Theatre

THE COLOR PURPLE

8%

- Little Town Players

TO KILL A MOCKINGBIRD

8%

- Riverside Center for the Performing Arts

CHOIR BOY

7%

- Little Theatre of Norfolk

FAT HAM

7%

- Virginia Stage Company

ROMEO & JULIET

5%

- ROŪGE: Theater Reinvented

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

5%

- Virginia Repertory Theatre

TOP GIRLS

5%

- Little Theatre of Norfolk

PLAZA SUITE

4%

- Caroline Community Theatre

PETER AND THE STARCATCHER

4%

- Firehouse Theatre

THE BUTTERCUPS WERE LOVELY THAT YEAR

3%

- Little Town Players

ROSIE THE RIVETER: A SPECTACULAR EXPERIENCE

2%

- ROŪGE: Theater Reinvented

MISERY

2%

- Little Theatre of Virginia Beach

STEEL MAGNOLIAS

2%

- Masterworx Theatre

AS YOU LOVE IT

2%

- Zeiders American Dream Theater

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

2%

- Richmond Shakespeare

SLEUTH

2%

- Little Theatre of Virginia Beach

THE LARAMIE PROJECT

2%

- Goochland Community Theatre

A STREETCAR NAMED DESIRE

2%

- Commerce Street Theater

SMOKE

2%

- Cadence Theater

PRIDE & PREJUDICE & DRAGONS

2%

- ROŪGE: Theater Reinvented

THE TEMPEST

2%

- ODURep

THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE

2%

- Grayscale Productions

HAMLET

2%

- Tidewater Community College

DIAL M FOR MURDER

1%

- Virginia Repertory Theatre

THE HEARTSELLERS

1%

- Virginia Theatre Festival

LOVING V. VIRGINIA

40%

- VA Opera/Richmond Symphony

CARMEN

35%

- Virginia Opera

LA BOHEME

25%

- Opera on the James

FOOTLOOSE

6%

Ben Needham -- Virginia Musical Theatre

CHOIR BOY

6%

Brain Cebrian -- Little Theatre of Norfolk

RIDE THE CYCLONE

6%

Shawn Crawford -- Little Theatre of Norfolk

FAT HAM

5%

Caitlin McLeod -- Virginia Stage Company

THE SOUND OF MUSIC

5%

Christian Fleming -- Riverside Center for the Performing Arts

JESUS CHRIST SUPERSTAR

4%

Christian Fleming -- Riverside Center for the Performing Arts

INTO THE WOODS

4%

Tommy Zamberlan -- Caroline Community Theatre

BEDROOM FARCE

4%

Matt Hovey & Desiree Baughman -- Little Town Players

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA

4%

Renee Chasey -- Roper Performing Arts

THE LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

Christopher Tulysewski -- The Wells

SWEENEY TODD

4%

Kerri Crosby & Chris Hodl -- Little Theatre of Norfolk

FROZEN

3%

Scott Chasey -- Sandler Center

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

3%

Chris Raintree -- Virginia Repertory Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Dan Conway -- Virginia Repertory Theatre

TOP GIRLS

3%

Matt Gorris -- Little Theatre of Norfolk

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

3%

Craig Napoliello -- Firehouse Theatre

PETER AND THE STAR CATCHER

3%

Chase Kniffen -- Firehouse Theatre

NEXT TO NORMAL

3%

Christian Fleming -- Riverside Center for the Performing Arts

WAITRESS

2%

Mercedes Schaum -- Virginia Repertory Theatre

MEMPHIS

2%

Sandra Epperson -- Little Theatre of Norfolk

A STRANGE LOOP

2%

Frank Foster -- Richmond Triangle Players

MISERY

2%

Chris Raintree -- Virginia Repertory Theatre

INTO THE WOODS

2%

Nate Bertone -- Virginia Theatre Festival

SMOKE

2%

Joseph Lavigne -- Cadence Theater

SLEUTH

2%

Marc Dyer -- Little Theatre of Virginia Beach

JESUS CHRIST SUPERSTAR

10%

Cheyenne Tenda -- Riverside Center for the Performing Arts

RIDE THE CYCLONE

7%

Mike Hallberg -- Little Theatre of Norfolk

THE SOUND OF MUSIC

7%

Cheyenne Tenda -- Riverside Center for the Performing Arts

SWEENEY TODD

7%

Serenity Jones -- Little Theatre of Norfolk

ANNIE

7%

Steven Allegretto -- Virginia Musical Theatre

INTO THE WOODS

6%

Tommy Zamberlan -- Caroline Community Theatre

AIN'T MISBEHAVIN'

6%

Brian Peterson -- Virginia Stage Company

MEMPHIS: THE MUSICAL

5%

Serenity Jones -- Little Theatre of Norfolk

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

5%

Grace LaBelle -- Firehouse Theatre

TOP GIRLS

4%

Jimmy Dragas -- Little Theatre of Norfolk

WAITRESS

4%

Jonathan Pratt -- Virginia Repertory Theatre

THE LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

Michael Buso -- The Wells

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

4%

Joey Luck -- Virginia Repertory Theatre

A STRANGE LOOP

3%

Grace Brown Labelle -- Richmond Triangle Players/Firehouse Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Jonathan Pratt -- Virginia Repertory Theatre

THE ADDAMS FAMILY

3%

Madalyn Rammel -- The Lake Players

SMOKE

3%

Justice Craig and Julie Vo -- Cadence Theater

INTO THE BREECHES

3%

Shyloh-Symone Bailey -- Little Theatre of Virginia Beach

SNAPSHOTS

2%

Vickie Scallion -- HATTheatre

INTO THE WOODS

2%

Michael Rasbury -- Virginia Theatre Festival

MISERY

2%

Joey Luck -- Virginia Repertory Theatre

AS YOU LOVE IT

2%

Mike Halberg -- Zeiders American Dream Theater

DIAL M FOR MURDER

1%

Jonathan Pratt -- Virginia Repertory Theatre

DETROIT '67

1%

Kyle Epps -- Firehouse Theatre

CONSTELLATIONS

1%

Kelsey Cordrey -- Yes And Theatrical Co.

THE SOUND OF MUSIC

7%

Kelly Glyptis -- Riverside Center for the Performing Arts

WAITRESS

6%

Kylee Marquez-Downie -- Virginia Repertory Theatre

SWEENEY TODD

4%

Job Jones-Noel -- Little Theatre of Norfolk

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

Scott Wichman -- Virginia Stage Company

LONG BEACH BLANKET BINGO

4%

Sean Thomas -- North Street Playhouse

THE SOUND OF MUSIC

4%

Ava Saunders -- Regent University

THE LIGHTNING THIEF

4%

Mariah Mallory -- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center

MEMPHIS: THE MUSICAL

3%

Elliot Pope -- Little Theatre of Norfolk

THE LIGHTNING THIEF

3%

Ava Saunders -- The Hurrah Players

THE PRODUCERS

3%

Grace Fitzpatrick -- Little Theater of Virginia Beach

THE PRODUCERS

2%

Alan Mathews -- Little Theatre of Virginia Beach

MEMPHIS THE MUSICAL

2%

Alyssa Kay -- Little Theatre of Norfolk

NEXT TO NORMAL

2%

Madison Cox -- Riverside Center for the Performing Arts

THE LIGHTNING THIEF

2%

Rainey Trevino -- Susan S. Goode Fine and Performing Arts Center

JESUS CHRIST SUPERSTAR

2%

Daniel Pippert -- Riverside Center for the Performing Arts

FOOTLOOSE

2%

Grace Santo -- Sandler Center

THE ADDAMS FAMILY

2%

Bayley Lindevaldsen -- The Lake Players

SWEENEY TODD

2%

Anna Super -- Little Theatre of Norfolk

ANNIE

2%

Taylor Drumwright -- Virginia Musical Theatre

FROZEN

2%

Aiden Downer -- Sandler Center

INTO THE WOODS

2%

Alyson Parkinson -- Caroline Community Theatre

NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812

2%

Taylor Baltimore -- Firehouse Theatre

MAN OF LA MANCHA

2%

Tim Neely -- Commerce Street Theater

MAN OF LA MANCHA

1%

Ellie James -- Commerce Street Theater

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

1%

Elle Meerovich -- Firehouse Theatre

DRACULA: A FEMINIST REVENGE FANTASY, REALLY

9%

Anna Sosa -- Virginia Stage Company

TO KILL A MOCKINGBIRD

8%

Grayson Lewis -- Riverside Center for the Performing Arts

SMOKE

7%

Adam Turck -- Cadence Theater

DIAL M FOR MURDER

6%

Adam Turck -- Virginia Repertory Theatre

TOP GIRLS

5%

Jackie Adonis -- Little Theatre of Norfolk

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

5%

Susan Sanford -- Virginia Repertory Theatre

ALMOST, MAINE

5%

Alanna Cree -- The Governor's School for the Arts

THE LION, THE WITCH, AND THE WARDROBE

5%

Becca Spitzer -- Grayscale Productions

CHOIR BOY

4%

Ra'Melle Marshall -- Little Theatre of Norfolk

CHOIR BOY

4%

Don-Michael Smith -- Little Theatre of Norfolk

ROMEO & JULIET

3%

Indya Jackson -- ROŪGE: Theater Reinvented

TOP GIRLS

3%

Ashe Rory -- Little Theatre of Norfolk

TOP GIRLS

3%

Amanda Harrison -- Little Theatre of Norfolk

PLAZA SUITE

2%

Michael Hart -- Caroline Community Theatre

NOW AND THEN

2%

Gale McNelly -- Caroline Community Theatre

THE LARAMIE PROJECT

2%

Brittney Slater -- Goochland Community Theatre

THE TEMPEST

2%

Angelina Paquin -- ODURep

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

2%

Elle Meerovich -- Richmond Shakespeare

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

2%

Jianna Hurt -- Richmond Shakespeare

A GREAT WILDERNESS

1%

Lucas Guzzo -- Generic Theater

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

1%

Erica Hughes -- Richmond Shakespeare

WHICH WAY TO THE STAGE

1%

Calvin Malone -- Richmond Triangle Players

CHOIR BOY

1%

Juan Gelpi -- Little Theatre of Norfolk

TOP GIRLS

1%

Hannah Brown -- Little theatre of Norfolk

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

1%

Charlene Hong White -- Virginia Repertory Theatre

CHARLIE & THE CHOCOLATE FACTORY

17%

- Virginia Repertory Theatre

SEUSSICAL

11%

- Riverside Center for the Performing Arts

EVERY BRILLIANT THING

9%

- Virginia Stage Company

THE LIGHTNING THIEF

8%

- Susan Goode Center for Performing Arts

THE ADDAMS FAMILY

8%

- Hurrah Players

FROZEN

8%

- Sandler Center

JUNIE B JONES

7%

- The Hurrah Players

DON’T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS

6%

- Virginia Repertory Theatre

THE POOH AND THE HOOD

6%

- Commerce Street Theater

CORDUROY

5%

- ODURep

AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS

4%

- Children's Theater of Hampton Roads

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA

4%

- Roper Theater

PUFFS

3%

- Goochland Community Theatre

SCRIPTED

2%

- Zeiders American Dream Theater

I’LL HUFF AND I’LL PUFF: THE ABSOLUTELY TRUE STORY OF THE BIG BAD WOLF

2%

- Children's Theatre of Hampton Roads

GRACE FOR PRESIDENT

2%

- Virginia Repertory Theatre

11%

The Hurrah Players

9%

Riverside Center for the Performing Arts

9%

Little Theatre of Norfolk

6%

Virginia Musical Theatre

5%

Virginia Stage Company

5%

Virginia Repertory Theatre

4%

Little Town Players

4%

North Street Playhouse

4%

Caroline Community Theatre

3%

Richmond Triangle Players

3%

ODURep

3%

Little Theatre of Virginia Beach

3%

Firehouse Theatre

3%

ROŪGE: Theater Reinvented

3%

Commerce Street Theater

3%

The Zeiders American Dream Theater

2%

Cadence Theater

2%

Sandler Center

2%

Zeiders American Dream Theater

2%

Wolfbane Productions

2%

Goochland Community Theatre

2%

Riverside THeater

1%

The Wells

1%

Richmond Shakespeare

1%

Academy Center of the Arts

