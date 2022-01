BWW Feature: MUSICAL 'MURDER BALLAD' EEN JAAR LATER NAAR BELGIË!

Afgelopen najaar werd bekend gemaakt dat de Off-Broadway hit 'Murder Ballad', in de versie die in 2020 en 2021 in Nederland te zien was nu met Vlaamse cast in 2022 naar België zal komen. Vandaag maakt producent Giovanni Sturkenboom van STENT Producties bekend dat de voorstelling een jaar later in Vlaanderen zal gaan touren.

'Murder Ballad' vertelt het verhaal van Sara een jonge twintiger vol ambitie, die alles uit het leven haalt wat erin zit, tot ze de kalmere Michael ontmoet en een gezin sticht. Alles lijkt goed te gaan, tot ze na jaren een oude vlam van vroeger tegen het lijf loopt en begint te twijfelen of ze wel de juiste levenskeuzes heeft gemaakt.

''We leven in bijzonder gekke tijden, zeker als we het hebben over de situatie waarin de culturele sector zich bevindt. Hierdoor wordt het tekort dag om zaken die samengaan met de kaartverkoop, doelende op bijvoorbeeld marketing en publiciteit, in gang te zetten. Daarnaast hadden we veel strubbelingen met de agenda's van alle betrokkenen, genoeg reden om de voorstelling te verplaatsen. We komen nu in de zomer van 2023 richting de Vlaamse theaters met een topcast kan ik melden, dit voorjaar is de perspresentatie en ik kan niet wachten.'' aldus producent Sturkenboom.

'Murder Ballad' is geschreven door Julia Jordan en Juliana Nash. Florus van Rooijen verzorgt de vertaling en zal ook in België de regie voor zijn rekening nemen. De muzikale leiding en arrangementen zijn afkomstig van Marnix Wetzer.

De musical zal van eind juni tot begin september 2023 exclusief door Vlaanderen touren, de première zal half juli 2023 plaatsvinden in Antwerpen.

Voor meer informatie: www.stentproducties.be