BWW Feature: FRANSE FILMHIT AMELIE KOMT ALS MUSICAL NAAR NEDERLAND at National Tour

Utrecht, 10 juni 2019

Franse filmhit Amélie komt als musical naar Nederland

Broadwayproductie Amélie de Musical vanaf najaar 2021 te zien

Producent Michiel Morssinkhof is verheugd te melden dat de Broadwayproductie Amélie de Musical naar Nederland komt. In seizoen 2021/2022 zal deze musical in de theaters te zien zijn. De musical is gebaseerd op de meest succesvolle Franse film allertijden: Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Het verhaal van de dromerige Amélie die anderen probeert liefde en vrolijkheid te brengen, met het mooie Montmartre in Parijs als achtergrond, werd wereldwijd direct omarmd door een miljoenenpubliek. De hoofdrol is weggelegd voor Christanne de Bruijn en de regie is in handen van Daniël Cohen. Amélie de Musical is met live muziek vanaf het najaar van 2021 te zien in de Nederlanse theaters.

De Nederlandse versie van Amélie de Musical wordt vertaald en geregisseerd door Daniël Cohen (Anastasia, Rent, Evita, Brugklas de Musical) en de hoofdrol is weggelegd voor Christanne de Bruijn. Zij speelde eerder in de musicals Wicked en Sister Act en de hoofdrol in de Nederlandse speelfilm De Dirigent.

Amélie de Musical was eerder een succes in New York (Broadway), London (West End), Tokyo en München. In Nederland wordt teen compleet nieuwe versie van de musical gemaakt, met inventieve vormgeving en acteurs die tevens muzikanten zijn. Ook de bekende filmmuziek van Yann Tiersen komt terug in de voorstelling. Amélie de Musical wordt geproduceerd door Morssinkhof Terra Theaterproducties.

Het verhaal

Amélie Poulain houdt zich al haar hele leven verborgen voor de buitenwereld. Als kind werd ze door haar ouders thuisgehouden van school en leefde ze in haar eigen fantasiewereld. Wanneer het eindelijk tijd is om haar huis te verlaten, leidt ze een rustig leventje als serveerster in Parijs. Tot ze door een bijzondere gebeurtenis ontdekt wat ze wil met haar leven: anderen helpen om liefde en geluk te vinden, op haar eigen unieke en betoverende manier. Dan wordt ze zelf verliefd en kan Amélie zich voor het eerst in haar leven niet meer verbergen. Een ontroerend sprookje van nu in de romantische stad Parijs, voor het eerst als musical.

