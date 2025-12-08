Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Montreal Awards; Cote Saint Luc Dramatic Society Leads Favorite Theatre!

Anneka Delilkan-Russell & Julia Santarella & Miranda De Luca & Jessica O’Gorman & Kleo
- YOU’RE NEVER ALONE
- Arts Undergraduate Theatre Society
23%
Audrey Cheng
- YOU'RE NEVER ALONE
- AUTS Cabaret
17%
Noelle Hannibal
- LONG LIVE: AN UNOFFICIAL TAYLOR SWIFT TRIBUTE
- Hudson Village Theatre
15%
Kaya Edward & Claire Latella
- YOU’RE NEVER ALONE
- Arts Undergraduate Theatre Society
13%Best Choreography Of A Play Or Musical
Genvieve Pertugia & Anisa Cameron
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
26%
Julia Pye
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
25%
Laura Waters
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
17%
Ashley Frankel
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
13%
Lisa Rubin
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
8%
Jonathan Patterson
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for the Performing Arts
6%
Ellenore Scott
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
5%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Leah Toledano
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
25%
Saffiya Kherraji
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
21%
Maxine Babinet
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
13%
Laura Fernandez
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
9%
Louise Bourret
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for the Performing Arts
7%
Daveen Garland
- PIRATES OF PENZANCE
- Lakeshore Light Opera
4%
Louise Bourret
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
4%
Georges Michael Fanfan
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for the Performing Arts
4%
Alejo Vietti
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
4%
Andrea Ritchie
- ADVENTURES
- Imago Theatre
4%
Cynthia St-Gelais
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
3%
Georges Michael FanFan
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
3%Best Direction Of A Musical
Anisa Cameron & Natalie Demmon
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
26%
Mona Maarabani
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
24%
Anna Brosowsky & Sam Snyders
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
16%
Tracey Erin Smith
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for the Performing Arts
13%
Tye Blue
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
11%
Trevor Barrette
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for the Performing Arts
10%Best Direction Of A Play
Lisa Rubin
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for the Performing Arts
26%
Jason Howell
- JEKYLL & HYDE
- John Abbott College
21%
Kevin-John Saylor
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
14%
Krista Jackson & Jimmy Blais
- THE WOLVES
- Imago Theatre
12%
Dale Hayes
- PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME
- D2 productions
8%
Alice Ronfard
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
7%
Murdoch Schon
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
7%
Christian Barry
- ADVENTURES
- Imago Theatre
5%Best Ensemble THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
21%LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
15%COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
12%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
8%THE ROCKY HORROR SHOW
- Mainline Theatre
8%THE WOLVES
- Imago Theatre
7%MURDER AFOOT
- Turtle Island Theatre Company
7%PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME
- D2 productions
6%TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
5%CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for the Performing Arts
5%THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
3%FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sarah Pattloch
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
20%
Linda Babins
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
19%
Alexia Rindisbacher
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
14%
Stéphane Ménigot
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for the Performing Arts
14%
Tim Rodrigues
- THE WOLVES
- Imago Theatre
7%
Andrea McMillan
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
7%
Sonoyo Nishikawa
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for the Performing Arts
6%
Aurora Torok
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
5%
Paige Seber
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
3%
Julie Basse
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
3%
Christian Barry
- ADVENTURES
- Imago Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Aaron Delaney
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
23%
Rich Colburn and Daniel Witkowski
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
16%
Chris Barillaro
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for the Performing Arts
14%
Chelsea Bayer
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
12%
Nick Burgess
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
11%
Jeremy Green
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
9%
Katie Clifford
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
8%
Jonathan Patterson
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for the Performing Arts
7%Best Musical THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
22%LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
18%COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
13%9 TO 5 THE MUSICAL
- Encore Musical Theatre
9%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
8%TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
8%THE ROCKY HORROR SHOW
- Mainline Theatre
8%CABARET
- Contact Theatre
6%AMÉLIE
- Penumbra Theatre
5%PIRATES OF PENZANCE
- Lakeshore Light Opera
2%Best New Play Or Musical OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for the Performing Arts
32%CLUE
- Segal Centre
28%MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for the Performing Arts
23%SCORPIO MOON
- Imago Theatre
11%ADVENTURES
- Imago Theatre
7%Best Performer In A Musical
Sara Scarfo
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
11%
NOAM TOMASCHOFF
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for Performing Arts
10%
Lauren Zariffa
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
8%
Sophie Eiser
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
8%
Maggie Owen
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Encore Musical Theatre
8%
James Alloul
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
6%
Miranda DeLuca
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
6%
Véronique Claveau
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
5%
Ainsley Meloche and Aniela Stanek
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
4%
Frank Willer
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
4%
Matthew Crandall
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
4%
Jonah Zoldan
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
4%
Aniela Stanek
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
4%
Ainsley Tsowkwenion
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
4%
Angel Robertson
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
3%
Irene Newman Jimenez
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
2%
Bryan Libero
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
2%
Jessica O’Gorman
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
2%
Joshua Cammisano
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
2%
Seth Zosky
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
1%
Mariah Campos
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
1%
Ray Avila
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
1%Best Performer In A Play
Helena Levitt
- PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME
- D2 Productions
11%
Felicia Shulman
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
10%
Ellen David
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
8%
Tamara Brown
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
8%
Brandi Jacobs
- MURDER AFOOT
- Turtle Island Theatre Company
8%
Ann-Marie Kerr
- ADVENTURES
- Imago Theatre
7%
Bénédicte Bélizaire
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
6%
Kyle Zachary
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
6%
Tricia Sky
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
6%
Nicole Wilson
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
5%
Nia Blankson
- HAND TO GOD
- Players' Theatre
5%
Elias Luz
- HAND TO GOD
- Players' Theatre
5%
Odessa Rontogiannis
- YERMA
- Players' Theatre
4%
Kyle Gatehouse
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
4%
Cameron Grant
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
3%
Daniel Jaramillo
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
2%Best Play JEKYLL & HYDE
- John Abbott College
20%CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
19%MURDER AFOOT
- Turtle Island Theatre Company
11%PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME
- D2 productions
10%THE WOLVES
- Imago Theatre
8%FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
8%THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
7%THE ODD COUPLE
- Hudson Village Theatre
7%HAND TO GOD
- Players' Theatre
4%YERMA
- Players' Theatre
3%SCORPIO MOON
- Imago Theatre
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Claire Labreque and Maria Jose Lujan
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
18%
Lilly Lachapelle
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
14%
Mars Vasquez-Plyshevsky
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
12%
Bruno-Pierre Houle
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for Performing Arts
12%
Sharon Malone
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
8%
Brian Dudkiewicz
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
7%
Julia Carrier
- THE WOLVES
- Imago Theatre
7%
Bruno-Pierre Houle
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
5%
Teimouraz Edjibadze
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
5%
Stavri Papadopoulou
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
4%
Gabriel Tsampalieros
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
3%
Gabriel Hainer Evansohn & Grace Laubacher for Iron Bloom
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
3%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Max Delmar
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
17%
Evan Brown
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for Performing Arts
14%
Joia Tavares
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
14%
Rob Denton
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
13%
Eric Elliot Lee
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for Performing Arts
8%
Jesse Ash
- THE WOLVES
- Imago Theatre
8%
Robert Denton
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
7%
Troy Slocum
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
6%
Lawrence Schober
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
6%
Jackie Gallant
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
2%
Joris Rey
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
2%
Jackson Fairfax-Perry
- ADVENTURES
- Imago Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical
Erin Yardley-Jones
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
10%
Angela Marino
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
9%
Dawson Barman-Tao
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
7%
Melissa Mazanti
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
6%
Miranda DeLuca
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
5%
Ava Burgess
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
5%
Jonah Zoldan
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
4%
Adam Siblini
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
4%
Jasmine Stein-Webb
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
4%
Eric Curotte-Ryder
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
3%
Matthew Crandall
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
3%
San Choi
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
3%
Mia Guénette
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
3%
Lily Lachapelle
- AMÉLIE
- Penumbra Theatre
3%
Bailey Cohen-Krichevsky
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
3%
Bryan Libero
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
3%
Sofia Buijs
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
3%
Chris Boensel
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
3%
Christopher Ning
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
3%
Nadine Steiner
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
2%
Erica Peck
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
2%
Patrick Park
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for Performing Arts
2%
Cedrick Mulcair
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
2%
Natalie Demmon
- AMÉLIE
- Penumbra Theatre
2%
Claire Latella
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
2%Best Supporting Performer In A Play
Cara Rebecca
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
24%
William Gray
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
17%
Angel Robertson
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
15%
Kyle Gatehouse
- CLUE
- Segal Centre for Performing Arts
15%
Krissa Paul
- MURDER AFOOT
- Turtle Island Theatre Company
11%
Davide Chiazzese
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
10%
Mark Ouimet
- MURDER AFOOT
- Turtle Island Theatre Company
8%Favorite Local Theatre
Cote Saint Luc Dramatic Society
16%
Segal Centre For The Performing Arts
12%
Arts Undergraduate Theatre Society
10%
Turtle Island Theatre Company
9%
WISTA
8%
Starcatcher Productions
8%
D2 productioms
6%
Hudson Village Theatre
5%
Centaur Theatre
5%
Mainline Theatre
4%
McGill Savoy Society
4%
Imago Theatre
3%
Contact Theatre
3%
Penumbra Theatre
2%
Encore Musical Theatre
2%
Black Theatre Workshop
1%
Geordie Productions
1%
In the Wings Promotions
1%
Players Theatre
1%