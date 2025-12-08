 tracker
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Montreal Awards; Cote Saint Luc Dramatic Society Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 08, 2025
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Montreal Awards; Cote Saint Luc Dramatic Society Leads Favorite Theatre! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Montreal Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Montreal Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Queer Magique - QUEER YIDDISH - Cafe Cleopatre 33%

Anneka Delilkan-Russell & Julia Santarella & Miranda De Luca & Jessica O’Gorman & Kleo - YOU’RE NEVER ALONE - Arts Undergraduate Theatre Society 23%

Audrey Cheng - YOU'RE NEVER ALONE - AUTS Cabaret 17%

Noelle Hannibal - LONG LIVE: AN UNOFFICIAL TAYLOR SWIFT TRIBUTE - Hudson Village Theatre 15%

Kaya Edward & Claire Latella - YOU’RE NEVER ALONE - Arts Undergraduate Theatre Society 13%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Genvieve Pertugia & Anisa Cameron - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 26%

Julia Pye - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 25%

Laura Waters - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 17%

Ashley Frankel - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 13%

Lisa Rubin - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 8%

Jonathan Patterson - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for the Performing Arts 6%

Ellenore Scott - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 5%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Leah Toledano - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 25%

Saffiya Kherraji - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 21%

Maxine Babinet - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 13%

Laura Fernandez - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 9%

Louise Bourret - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for the Performing Arts 7%

Daveen Garland - PIRATES OF PENZANCE - Lakeshore Light Opera 4%

Louise Bourret - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 4%

Georges Michael Fanfan - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for the Performing Arts 4%

Alejo Vietti - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 4%

Andrea Ritchie - ADVENTURES - Imago Theatre 4%

Cynthia St-Gelais - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 3%

Georges Michael FanFan - SCORPIO MOON - Imago Theatre 3%

Best Direction Of A Musical
Anisa Cameron & Natalie Demmon - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 26%

Mona Maarabani - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 24%

Anna Brosowsky & Sam Snyders - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 16%

Tracey Erin Smith - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for the Performing Arts 13%

Tye Blue - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 11%

Trevor Barrette - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for the Performing Arts 10%

Best Direction Of A Play
Lisa Rubin - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for the Performing Arts 26%

Jason Howell - JEKYLL & HYDE - John Abbott College 21%

Kevin-John Saylor - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 14%

Krista Jackson & Jimmy Blais - THE WOLVES - Imago Theatre 12%

Dale Hayes - PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME - D2 productions 8%

Alice Ronfard - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 7%

Murdoch Schon - SCORPIO MOON - Imago Theatre 7%

Christian Barry - ADVENTURES - Imago Theatre 5%

Best Ensemble
THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 21%

LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 15%

COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 12%

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 8%

THE ROCKY HORROR SHOW - Mainline Theatre 8%

THE WOLVES - Imago Theatre 7%

MURDER AFOOT - Turtle Island Theatre Company 7%

PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME - D2 productions 6%

TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 5%

CLUE: ON STAGE - Segal Centre for the Performing Arts 5%

THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 3%

FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 2%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sarah Pattloch - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 20%

Linda Babins - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 19%

Alexia Rindisbacher - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 14%

Stéphane Ménigot - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for the Performing Arts 14%

Tim Rodrigues - THE WOLVES - Imago Theatre 7%

Andrea McMillan - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 7%

Sonoyo Nishikawa - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for the Performing Arts 6%

Aurora Torok - SCORPIO MOON - Imago Theatre 5%

Paige Seber - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 3%

Julie Basse - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 3%

Christian Barry - ADVENTURES - Imago Theatre 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Aaron Delaney - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 23%

Rich Colburn and Daniel Witkowski - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 16%

Chris Barillaro - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for the Performing Arts 14%

Chelsea Bayer - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 12%

Nick Burgess - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 11%

Jeremy Green - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 9%

Katie Clifford - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 8%

Jonathan Patterson - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for the Performing Arts 7%

Best Musical
THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 22%

LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 18%

COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 13%

9 TO 5 THE MUSICAL - Encore Musical Theatre 9%

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 8%

TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 8%

THE ROCKY HORROR SHOW - Mainline Theatre 8%

CABARET - Contact Theatre 6%

AMÉLIE - Penumbra Theatre 5%

PIRATES OF PENZANCE - Lakeshore Light Opera 2%

Best New Play Or Musical
OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for the Performing Arts 32%

CLUE - Segal Centre 28%

MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for the Performing Arts 23%

SCORPIO MOON - Imago Theatre 11%

ADVENTURES - Imago Theatre 7%

Best Performer In A Musical
Sara Scarfo - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 11%

NOAM TOMASCHOFF - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for Performing Arts 10%

Lauren Zariffa - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 8%

Sophie Eiser - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 8%

Maggie Owen - 9 TO 5 THE MUSICAL - Encore Musical Theatre 8%

James Alloul - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 6%

Miranda DeLuca - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 6%

Véronique Claveau - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 5%

Ainsley Meloche and Aniela Stanek - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 4%

Frank Willer - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 4%

Matthew Crandall - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 4%

Jonah Zoldan - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 4%

Aniela Stanek - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 4%

Ainsley Tsowkwenion - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 4%

Angel Robertson - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 3%

Irene Newman Jimenez - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 2%

Bryan Libero - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 2%

Jessica O’Gorman - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 2%

Joshua Cammisano - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 2%

Seth Zosky - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 1%

Mariah Campos - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 1%

Ray Avila - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 1%

Best Performer In A Play
Helena Levitt - PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME - D2 Productions 11%

Felicia Shulman - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 10%

Ellen David - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 8%

Tamara Brown - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 8%

Brandi Jacobs - MURDER AFOOT - Turtle Island Theatre Company 8%

Ann-Marie Kerr - ADVENTURES - Imago Theatre 7%

Bénédicte Bélizaire - SCORPIO MOON - Imago Theatre 6%

Kyle Zachary - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 6%

Tricia Sky - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 6%

Nicole Wilson - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 5%

Nia Blankson - HAND TO GOD - Players' Theatre 5%

Elias Luz - HAND TO GOD - Players' Theatre 5%

Odessa Rontogiannis - YERMA - Players' Theatre 4%

Kyle Gatehouse - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 4%

Cameron Grant - SCORPIO MOON - Imago Theatre 3%

Daniel Jaramillo - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 2%

Best Play
JEKYLL & HYDE - John Abbott College 20%

CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 19%

MURDER AFOOT - Turtle Island Theatre Company 11%

PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME - D2 productions 10%

THE WOLVES - Imago Theatre 8%

FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 8%

THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 7%

THE ODD COUPLE - Hudson Village Theatre 7%

HAND TO GOD - Players' Theatre 4%

YERMA - Players' Theatre 3%

SCORPIO MOON - Imago Theatre 3%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Claire Labreque and Maria Jose Lujan - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 18%

Lilly Lachapelle - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 14%

Mars Vasquez-Plyshevsky - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 12%

Bruno-Pierre Houle - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for Performing Arts 12%

Sharon Malone - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 8%

Brian Dudkiewicz - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 7%

Julia Carrier - THE WOLVES - Imago Theatre 7%

Bruno-Pierre Houle - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 5%

Teimouraz Edjibadze - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 5%

Stavri Papadopoulou - SCORPIO MOON - Imago Theatre 4%

Gabriel Tsampalieros - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 3%

Gabriel Hainer Evansohn & Grace Laubacher for Iron Bloom - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 3%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Max Delmar - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 17%

Evan Brown - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for Performing Arts 14%

Joia Tavares - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 14%

Rob Denton - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 13%

Eric Elliot Lee - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for Performing Arts 8%

Jesse Ash - THE WOLVES - Imago Theatre 8%

Robert Denton - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 7%

Troy Slocum - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 6%

Lawrence Schober - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 6%

Jackie Gallant - SCORPIO MOON - Imago Theatre 2%

Joris Rey - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 2%

Jackson Fairfax-Perry - ADVENTURES - Imago Theatre 2%

Best Supporting Performer In A Musical
Erin Yardley-Jones - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 10%

Angela Marino - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 9%

Dawson Barman-Tao - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 7%

Melissa Mazanti - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 6%

Miranda DeLuca - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 5%

Ava Burgess - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 5%

Jonah Zoldan - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 4%

Adam Siblini - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 4%

Jasmine Stein-Webb - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 4%

Eric Curotte-Ryder - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 3%

Matthew Crandall - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 3%

San Choi - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 3%

Mia Guénette - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 3%

Lily Lachapelle - AMÉLIE - Penumbra Theatre 3%

Bailey Cohen-Krichevsky - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 3%

Bryan Libero - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 3%

Sofia Buijs - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 3%

Chris Boensel - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 3%

Christopher Ning - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 3%

Nadine Steiner - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 2%

Erica Peck - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 2%

Patrick Park - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for Performing Arts 2%

Cedrick Mulcair - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 2%

Natalie Demmon - AMÉLIE - Penumbra Theatre 2%

Claire Latella - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 2%

Best Supporting Performer In A Play
Cara Rebecca - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 24%

William Gray - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 17%

Angel Robertson - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 15%

Kyle Gatehouse - CLUE - Segal Centre for Performing Arts 15%

Krissa Paul - MURDER AFOOT - Turtle Island Theatre Company 11%

Davide Chiazzese - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 10%

Mark Ouimet - MURDER AFOOT - Turtle Island Theatre Company 8%

Favorite Local Theatre
Cote Saint Luc Dramatic Society 16%

Segal Centre For The Performing Arts 12%

Arts Undergraduate Theatre Society 10%

Turtle Island Theatre Company 9%

WISTA 8%

Starcatcher Productions 8%

D2 productioms 6%

Hudson Village Theatre 5%

Centaur Theatre 5%

Mainline Theatre 4%

McGill Savoy Society 4%

Imago Theatre 3%

Contact Theatre 3%

Penumbra Theatre 2%

Encore Musical Theatre 2%

Black Theatre Workshop 1%

Geordie Productions 1%

In the Wings Promotions 1%

Players Theatre 1%

