 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Montreal Awards; INTO THE WOODS Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Nov. 30, -0001
Click Here for More on BWW Regional Awards
First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Montreal Awards; INTO THE WOODS Leads Best Musical! Image
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Montreal Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

Vote Now

2025 BroadwayWorld Montreal Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Queer Magique - QUEER YIDDISH - Cafe Cleopatre 34%

Anneka Delilkan-Russell & Julia Santarella & Miranda De Luca & Jessica O’Gorman & Kleo - YOU’RE NEVER ALONE - Arts Undergraduate Theatre Society 23%

Audrey Cheng - YOU'RE NEVER ALONE - AUTS Cabaret 15%

Noelle Hannibal - LONG LIVE: AN UNOFFICIAL TAYLOR SWIFT TRIBUTE - Hudson Village Theatre 15%

Kaya Edward & Claire Latella - YOU’RE NEVER ALONE - Arts Undergraduate Theatre Society 12%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Genvieve Pertugia & Anisa Cameron - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 29%

Julia Pye - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 26%

Ashley Frankel - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 15%

Laura Waters - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 13%

Jonathan Patterson - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for the Performing Arts 6%

Lisa Rubin - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 6%

Ellenore Scott - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 5%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Leah Toledano - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 28%

Saffiya Kherraji - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 23%

Laura Fernandez - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 11%

Maxine Babinet - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 10%

Louise Bourret - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for the Performing Arts 6%

Daveen Garland - PIRATES OF PENZANCE - Lakeshore Light Opera 5%

Louise Bourret - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 4%

Georges Michael Fanfan - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for the Performing Arts 3%

Alejo Vietti - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 3%

Andrea Ritchie - ADVENTURES - Imago Theatre 3%

Georges Michael FanFan - SCORPIO MOON - Imago Theatre 3%

Cynthia St-Gelais - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 2%

Best Direction Of A Musical
Anisa Cameron & Natalie Demmon - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 31%

Mona Maarabani - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 27%

Anna Brosowsky & Sam Snyders - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 14%

Tye Blue - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 12%

Trevor Barrette - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for the Performing Arts 11%

Tracey Erin Smith - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for the Performing Arts 5%

Best Direction Of A Play
Lisa Rubin - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for the Performing Arts 25%

Jason Howell - JEKYLL & HYDE - John Abbott College 22%

Kevin-John Saylor - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 13%

Krista Jackson & Jimmy Blais - THE WOLVES - Imago Theatre 13%

Dale Hayes - PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME - D2 productions 9%

Alice Ronfard - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 7%

Murdoch Schon - SCORPIO MOON - Imago Theatre 7%

Christian Barry - ADVENTURES - Imago Theatre 4%

Best Ensemble
THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 24%

LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 16%

COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 10%

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 10%

THE ROCKY HORROR SHOW - Mainline Theatre 9%

THE WOLVES - Imago Theatre 7%

MURDER AFOOT - Turtle Island Theatre Company 6%

PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME - D2 productions 6%

TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 5%

CLUE: ON STAGE - Segal Centre for the Performing Arts 4%

THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 2%

FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sarah Pattloch - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 23%

Linda Babins - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 23%

Alexia Rindisbacher - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 13%

Tim Rodrigues - THE WOLVES - Imago Theatre 8%

Andrea McMillan - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 7%

Sonoyo Nishikawa - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for the Performing Arts 7%

Aurora Torok - SCORPIO MOON - Imago Theatre 6%

Stéphane Ménigot - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for the Performing Arts 4%

Julie Basse - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 4%

Paige Seber - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 3%

Christian Barry - ADVENTURES - Imago Theatre 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Aaron Delaney - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 27%

Rich Colburn and Daniel Witkowski - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 20%

Chelsea Bayer - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 14%

Nick Burgess - TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 13%

Jonathan Patterson - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for the Performing Arts 8%

Jeremy Green - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 8%

Katie Clifford - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 6%

Chris Barillaro - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for the Performing Arts 3%

Best Musical
THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 24%

LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 18%

COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 10%

9 TO 5 THE MUSICAL - Encore Musical Theatre 9%

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 9%

THE ROCKY HORROR SHOW - Mainline Theatre 9%

TITANIQUE - Segal Centre for the Performing Arts 8%

CABARET - Contact Theatre 6%

AMÉLIE - Penumbra Theatre 5%

PIRATES OF PENZANCE - Lakeshore Light Opera 2%

Best New Play Or Musical
CLUE - Segal Centre 32%

MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for the Performing Arts 26%

OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for the Performing Arts 23%

SCORPIO MOON - Imago Theatre 12%

ADVENTURES - Imago Theatre 8%

Best Performer In A Musical
Sara Scarfo - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 12%

Lauren Zariffa - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 10%

Sophie Eiser - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 10%

Maggie Owen - 9 TO 5 THE MUSICAL - Encore Musical Theatre 9%

James Alloul - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 7%

Miranda DeLuca - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 6%

Véronique Claveau - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 6%

Matthew Crandall - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 5%

Ainsley Meloche and Aniela Stanek - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 4%

Jonah Zoldan - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 4%

Aniela Stanek - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 4%

Ainsley Tsowkwenion - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 4%

Angel Robertson - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 4%

Frank Willer - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 3%

Bryan Libero - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 2%

Irene Newman Jimenez - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 2%

Jessica O’Gorman - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 2%

Joshua Cammisano - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 2%

Seth Zosky - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 1%

Ray Avila - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 1%

Mariah Campos - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 1%

NOAM TOMASCHOFF - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for Performing Arts 1%

Best Performer In A Play
Helena Levitt - PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME - D2 Productions 11%

Felicia Shulman - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 9%

Brandi Jacobs - MURDER AFOOT - Turtle Island Theatre Company 9%

Tamara Brown - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 8%

Ellen David - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 8%

Ann-Marie Kerr - ADVENTURES - Imago Theatre 8%

Bénédicte Bélizaire - SCORPIO MOON - Imago Theatre 7%

Tricia Sky - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 6%

Kyle Zachary - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 5%

Elias Luz - HAND TO GOD - Players' Theatre 5%

Nia Blankson - HAND TO GOD - Players' Theatre 5%

Nicole Wilson - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 5%

Kyle Gatehouse - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 4%

Cameron Grant - SCORPIO MOON - Imago Theatre 4%

Odessa Rontogiannis - YERMA - Players' Theatre 4%

Daniel Jaramillo - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 2%

Best Play
JEKYLL & HYDE - John Abbott College 22%

CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 20%

MURDER AFOOT - Turtle Island Theatre Company 11%

PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME - D2 productions 10%

THE WOLVES - Imago Theatre 9%

FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 8%

THE ODD COUPLE - Hudson Village Theatre 6%

THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 5%

HAND TO GOD - Players' Theatre 4%

SCORPIO MOON - Imago Theatre 3%

YERMA - Players' Theatre 2%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Claire Labreque and Maria Jose Lujan - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 21%

Lilly Lachapelle - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 16%

Mars Vasquez-Plyshevsky - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 11%

Sharon Malone - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 10%

Brian Dudkiewicz - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 8%

Julia Carrier - THE WOLVES - Imago Theatre 8%

Bruno-Pierre Houle - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 6%

Teimouraz Edjibadze - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 5%

Stavri Papadopoulou - SCORPIO MOON - Imago Theatre 4%

Gabriel Hainer Evansohn & Grace Laubacher for Iron Bloom - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 4%

Gabriel Tsampalieros - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 4%

Bruno-Pierre Houle - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for Performing Arts 3%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Max Delmar - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 20%

Rob Denton - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 16%

Joia Tavares - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 12%

Eric Elliot Lee - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for Performing Arts 10%

Jesse Ash - THE WOLVES - Imago Theatre 9%

Robert Denton - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 9%

Lawrence Schober - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 7%

Troy Slocum - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 6%

Evan Brown - OUR LITTLE SECRET - Segal Centre for Performing Arts 5%

Jackie Gallant - SCORPIO MOON - Imago Theatre 3%

Joris Rey - FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN - Centaur Theatre 2%

Jackson Fairfax-Perry - ADVENTURES - Imago Theatre 2%

Best Supporting Performer In A Musical
Erin Yardley-Jones - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 10%

Angela Marino - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 9%

Dawson Barman-Tao - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 8%

Melissa Mazanti - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 7%

Miranda DeLuca - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 5%

Jonah Zoldan - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 4%

Ava Burgess - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 4%

Jasmine Stein-Webb - THE WIZARD OF OZ - Cote Saint Luc Dramatic Society 4%

Matthew Crandall - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 3%

Eric Curotte-Ryder - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 3%

Adam Siblini - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 3%

San Choi - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 3%

Lily Lachapelle - AMÉLIE - Penumbra Theatre 3%

Mia Guénette - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 3%

Nadine Steiner - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 3%

Bryan Libero - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 3%

Bailey Cohen-Krichevsky - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 2%

Sofia Buijs - RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA - WISTA 2%

Christopher Ning - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 2%

Erica Peck - TITANIQUE - Segal Centre for Performing Arts 2%

Chris Boensel - COMPANY - Arts Undergraduate Theatre Society 2%

Cedrick Mulcair - LITTLE WOMEN - Starcatcher Productions 2%

Patrick Park - MAX AND AARON WRITE A MUSICAL - Segal Centre for Performing Arts 2%

Jordana Dobski - THE WIZARD OF OZ - The Côte Saint-Luc Dramatic Society 2%

Natalie Demmon - AMÉLIE - Penumbra Theatre 2%

Best Supporting Performer In A Play
Cara Rebecca - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 25%

Angel Robertson - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 17%

William Gray - THE MATCHMAKER - Turtle Island Theatre Company 16%

Kyle Gatehouse - CLUE - Segal Centre for Performing Arts 14%

Davide Chiazzese - CLUE: ON STAGE - Segal Centre for Performing Arts 10%

Krissa Paul - MURDER AFOOT - Turtle Island Theatre Company 10%

Mark Ouimet - MURDER AFOOT - Turtle Island Theatre Company 9%

Favorite Local Theatre
Cote Saint Luc Dramatic Society 18%

WISTA 10%

Turtle Island Theatre Company 9%

Starcatcher Productions 8%

Arts Undergraduate Theatre Society 8%

Segal Centre For The Performing Arts 7%

Hudson Village Theatre 6%

D2 productioms 6%

Centaur Theatre 5%

McGill Savoy Society 4%

Mainline Theatre 4%

Imago Theatre 3%

Contact Theatre 3%

Penumbra Theatre 3%

Encore Musical Theatre 2%

Geordie Productions 1%

Black Theatre Workshop 1%

In the Wings Promotions 1%

Players Theatre 1%

Wrong region? Click here.


Don't Miss a Montreal News Story
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...


Videos