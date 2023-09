Toto Y Pez, Puesta En Escena Para Niñas Y Niños Sobre La Historia De Un Ave Que Quiere Ser Poeta

Una pequeña ave deja el nido. Todas las parvadas de la ciudad la buscan. Temen que las bestias le hayan hecho algo. Es difícil encontrar a alguien, pero es más difícil hallar a quien no quiere ser hallado. Toto no abandonó el nido. Nadie lo secuestró. Lo suyo es la búsqueda de lo propio, de quien quiere ser.



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y su Programa de Teatro para niñas, niños y jóvenes y las compañías Los Bocanegra y La Máquina del Tiempo Producciones presentan Toto y pez, con dramaturgia y dirección de Luis Eduardo Yee.



Esta puesta en escena, dirigida especialmente para niñas y niños, ofrecerá temporada del 30 de septiembre al 10 de diciembre, sábados y domingos a las 12:30 horas, en el Teatro El Granero Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque.



Esta pieza teatral expone la historia de un ave que es diferente, que es juzgada por la parvada, ya que siendo un ave no disfruta volar. Él ama ver el cielo, pensar el aire, imaginar el vuelo. Le gusta observar y eso crea problemas con su especie, porque se supone que están hechas para volar más rápido, más alto, ser fuertes y atravesar el mundo. Todo esto crea muchos estigmas equivocados de Toto que no es valiente, que es débil y tonto, pero no es nada de eso, es un ave diferente que sueña con palabras y poemas.



El dramaturgo y director Luis Eduardo Yee compartió cómo surgió la idea para crear Toto y pez: “Mi intención siempre es divertir, conmover y reflexionar. Contar la historia de un ave que quiere ser poeta. ¿Por qué un ave y por qué la poesía? No sé. Porque es divertido, conmovedor y muy personal, quizá sería la respuesta.

“Me gusta crear personajes no humanos para hablar de los temas que me importan. A lo mejor es útil la distancia. Se diluye el juicio. Aparece el reflejo. Y aprovecho ese espejo para contar la historia de Toto. El mundo de aves es un reflejo del mundo humano. Mamá y papá tienen expectativas que quizá Toto no puede cumplir. El mejor amigo de Toto puede avergonzarse de estar junto a él. El mundo entero puede decirle a Toto que él está mal. Y no lo está. Lo valiente es atreverse a ser uno mismo”, finalizó Yee.

El elenco está integrado por Assira Abbate, Paula Watson, Rebeca Trejo, Hamlet Ramírez y Diana Sedano. El diseño de vestuario es de Jerildy Bosch, la música original de Joaquín Martínez Terrón, la producción de Paola Méndez Salguero y Rebeca Trejo, la ilustración de Laura Charles, el diseño gráfico de Bien Chicles y en el manejo de redes sociales está a cargo de la agencia Bien Chicles.