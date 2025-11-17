GISELLE Comes to Palacio de Bellas Artes

Get Access To Every Broadway Story



En una tranquila aldea, Giselle está feliz porque ama y cree ser correspondida. Hilarión, el guardabosques, prendado de ella, la trata de persuadir diciéndole que su amado Albrecht la engaña, que no es un aldeano sino un noble disfrazado.

Hilarión encuentra la espada blasonada de Albrecht y queda convencido de que éste oculta su verdadera identidad. Importantes personajes de la nobleza, junto con sus súbditos se detienen a descansar al regreso de una cacería; los aldeanos atienden a sus huéspedes, entre los cuales se encuentra Bathilde, prometida de Albrecht.

Durante la fiesta Hilarión muestra la espada de Albrecht a todos y denuncia la farsa sobre el origen del duque. Giselle, decepcionada por el engaño de su amado, pierde la razón y muere.