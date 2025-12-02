Russian National Ballet Brings THE NUTCRACKER to Mexico

🎭 NEW! Mexico Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Mexico & beyond. ✨ Sign Up

The Russian National Ballet's spectacular production of "The Nutcracker," a beloved ballet of the classical repertoire, is coming to Puerto Vallarta. The most prestigious company in Russia is led by the legendary Sergey Radchenko, who was the principal soloist at the Bolshoi Theater.

El Cascanueces, el ballet más entrañable del repertorio clásico, llega a México en una producción mágica a cargo del Ballet Nacional Ruso, la compañía más prestigiosa de Rusia, fundada y dirigida por el legendario Sergey Radchenko, ex solista principal del Teatro Bolshoi.

Con música inmortal de Piotr Ilich Chaikovski y una puesta en escena fiel a la gran tradición rusa, este espectáculo deslumbrante nos transporta al mundo de Clara, su Cascanueces encantado y el fantástico Reino de los Dulces.

El público disfrutará de un elenco de primeras figuras, un vestuario deslumbrante y una coreografía vibrante que celebra la elegancia, la técnica y la emoción del ballet clásico.

Una experiencia inolvidable para toda la familia, ideal para celebrar la temporada navideña con arte, música y magia en estado puro.