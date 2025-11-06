Orquesta Sinfónica Nacional Performs de la intimidad a lo épico

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



De la intimidad a lo épico es en el 14 Noviembre al Palacio de Bellas Artes y el 16 Noviembre al Palacio de Bellas Artes. Johanna Malangré, directora huésped.

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) es el ensamble orquestal más importante de México. Tiene como antecedente directo la Orquesta Sinfónica de México fundada por Antonieta Rivas Mercado y dirigida por Carlos Chávez en 1928.

Anteriormente, de 1915 a 1926, existió con el mismo nombre de Orquesta Sinfónica Nacional, sucesivamente bajo la dirección de los maestros Jesús M. Acuña, Manuel M. Ponce y Julián Carrillo. Sin embargo, sus orígenes se remontan a 1854, bajo la dirección de Carlos Laugier, por lo que es, junto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco (fundada en 1857 como Orquesta Sinfónica de la Sociedad de Santa Cecilia, homónima de la de Ciudad de México), la orquesta sinfónica profesional más antigua del país.

No cuenta con una sede permanente, pero se presenta regularmente en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Depende del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Programa

Fanny Mendelssohn-Hensel (1805 - 1847) *

Obertura en Do mayor

Richard Wagner (1813 - 1883)

Idilio de Sigfrido

Antonin Dvořák (1841 - 1904)

Sinfonía núm. 8, op. 88 en Sol mayor

*120 aniversario de nacimiento

Precios: $250, $200, $120

"Agradecemos al Patronato de la Industria Alemana para la Cultura (PIAC) por las facilidades otorgadas para la realización de este programa"