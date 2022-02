Performance, Música Y Recorridos Presenciales En La Noche De Museos De Febrero

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de su Red de Museos, invitan a disfrutar de las actividades virtuales y presenciales que los recintos ofrecerán el 23 de febrero en el marco de la Noche de Museos, iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México.



Como parte de la campaña #VolverAVerte, vuelven los recorridos presenciales al Museo Nacional de la Estampa de la mano de Karen Juárez y Raúl Cano, curadores de la muestra Mano de obra. Los oficios en la gráfica mexicana, siglos XX y XXI, que se exhibe actualmente en el recinto, quienes adentrarán sobre esta exposición que aborda los diversos oficios que se han desempeñado en nuestro país, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Con el apoyo del Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, esta visita contará con un intérprete en Lengua de Señas Mexicana (LSM) para que las y los asistentes con discapacidad auditiva también disfruten de esta experiencia que tendrá lugar a las 18:30 horas. Para acudir se requiere previa reservación al correo: munae.comunicacion@inba.gob.mx



A las 19:00 horas, en Ex Teresa Arte Actual (/EXTAA), Joanna Mattrey y Camilo Ángeles ofrecerán un adelanto de su próximo álbum Sonido y sombra. La música de este proyecto se forma de exploraciones que expanden los límites de las posibilidades sonoras y performáticas de este dúo. Improvisación y composición, expansión, identidad y expresión, cuerda y aire, sonido y sombra, son parte de su propuesta. Entrada libre previo registro en exteresa.difusion@inba.gob.mx; cupo limitado a 40 personas.



El Museo Nacional de Arquitectura (@MUNARQINBA) invita a recorrer la exposición Juan O'Gorman y su casa-cueva. Apuntes para una reconstrucción, junto a la curadora Adriana Sandoval, para conocer los elementos que conforman esta muestra en la que se piensan, documentan y difunden los valores filosóficos, estéticos y discursivos del trabajo de Juan O'Gorman. Las visitas se realizarán en dos grupos de 25 personas, el primero a las 19:00 y el segundo a las 20:00 horas.



Los colectivos Electronic Disturbance Theater 2.0, *particle group* y UCCT presentarán a las 19:00 horas, en el Museo de Arte Carrillo Gil (/museocarrillogil ), el performance THREE ECOLOGIES AREA X, en el que cada escena -o experimento de nuevas tecnologías de la escritura- funcionará como un gesto on-line/off-line, interconectado con sus compañeros, forjado en una matriz performativa intermedia (lo que conjuramos como "Área X") que confabula las partes con el todo, la misma diferencia de tres escalas de consideración crítica: xenotecnologías, ecologías planetarias y ecologías sociales. Esta actividad podrá disfrutarse en el recinto con cupo limitado, así como por redes sociales: @museocarrillogil.



El Museo de Arte de Ciudad Juárez realizará un conversatorio a través de Facebook Live (/museodeartedeciudadjuarez), sobre el trabajo de la fotógrafa italiana Tina Modotti, respecto a la exhibición Sensibilidad y crítica, en la que se abordarán los temas más relevantes sobre su obra, su activismo social en la época posrevolucionaria, el objetivismo estético y su papel como una de las artistas más representativas. Esta transmisión será moderada por la directora de Casa Chihuahua, Aidée Borunda, y participarán el curador David Cáliz y la fotógrafa Tania Anchondo. La cita será a las 18:00 horas de Ciudad Juárez / 19:00 horas de la Ciudad de México.



Arte neerlandés en la Colección del Museo Nacional de San Carlos es el tema que abordará César Manrique, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, quien se centrará en la importancia del arte producido en los Países Bajos que se resguarda en el MNSC. Se llevará a cabo a las 18:30 horas por Facebook Live (/museosancarlos).



El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo transmitirá en Facebook Live (@CasaEstudioDRyFK), a las 19:00 horas, el conversatorio Posada y Vanegas Arroyo, promotores de una historia cultural, con María Eugenia Villegas Navarrete, para conocer la importancia de José Guadalupe Posada y Antonio Vanegas Arroyo, y su papel en el desarrollo de la gráfica mexicana, en el marco del 170 aniversario del natalicio del grabador y caricaturista de Aguascalientes.



El Museo de Arte Moderno presentará la charla Remedios Varo y Alice Rahon: nuevas lecturas sobre el surrealismo, a las 19:00 horas en Facebook Live (/MuseodeArteModernoMX), en el cual la curadora Tere Arcq dará un acercamiento a la obra de estas dos artistas en el contexto de la exposición Surrealism Beyond Borders, expuesta en el MoMA de Nueva York y en el Tate Modern de Londres.



Continúa el ciclo Escucha profunda: poéticas hacia el mundo al revés, que Laboratorio Arte Alameda realiza en colaboración con la Coordinación Nacional de Artes Visuales. En esta ocasión tendrá lugar la charla Decolonizar la tecnología: cómo ver, sentir y escuchar otras frecuencias, por medio de Facebook (/artealameda) y del propio instituto (/INBAmx), a las 18:00 horas. Como parte del segundo eje temático: Arte, tecnología y tiempo ancestral, un paradigma no occidental, la artista chilena Nicole L'Huillier, en conjunto con la artista Tiara Roxanne, presenta proyectos interdisciplinarios que cruzan la escucha con la tecnología. La charla estará moderada por la curadora y escritora Sara Garzón.



El Museo Nacional de Arte (Munal) invita a la visita virtual Paisajes del siglo XIX de la colección del Museo Nacional de Arte, la cual se llevará a cabo a las 18:00 horas, impartida por Arturo Pérez, de MUNAL+Educa y guía del museo, quien mostrará algunos de los paisajes más destacados de pintores como José María Velasco, Luis Coto y Eugenio Landesio, resguardados en el acervo del museo. A las 19:00 horas Arturo Zubieta, del equipo MUNAL+Educa, presentará la cápsula Una burla al amor, de Gabriel Guerra, donde abordará la historia de su escultura, expuesta en la Gliptoteca del recinto. El público podrá sintonizar ambas actividades a través de Facebook Live (@munal.inba).



Las actividades presenciales se harán con estricto apego a las medidas de protección sanitaria, las cuales consisten en la instalación de un filtro con tapete desinfectante, aplicación de gel antibacterial, revisión de la temperatura que no rebase los 37.5°C, uso obligatorio de cubreboca y respeto a la sana distancia, además de aforo limitado.